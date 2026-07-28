Giá vàng lao dốc

Giá vàng thế giới suy yếu đã kéo giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 28/7.

Giá vàng trong nước "quay đầu" giảm sâu trong phiên giao dịch sáng ngày 28/7. Ảnh: Phú Quý.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay chứng kiến mức giảm gần 30 USD (-0,7%) xuống vùng 4.047 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn Comex cũng ghi nhận mức giảm 0,5%, xuống còn 4.057 USD /ounce.

Đà giảm của giá vàng thế giới là nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh sáng nay.

Vàng trong nước rớt giá

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng tại 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Tương tự, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng và Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá giao dịch vàng miếng sáng nay về ngang bằng với SJC.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn, mặt hàng có diễn biến đồng pha với giá thế giới. Trong đó, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu giảm giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng.

Sau điều chỉnh. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch vàng nhẫn trơn ở 136,2 - 141,2 triệu/lượng.

Giá mua vào vàng nhẫn của Phú Quý hiện neo tại 137,5 triệu/lượng và bán ra ở 141,5 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở 138,1 - 142 triệu đồng/lượng.

Cũng ghi nhận mức giảm mạnh sáng nay nhưng DOJI vẫn neo giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường, hiện giao dịch ở 138,5 - 142,5 triệu/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC QUAY ĐẦU GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5

Áp lực với giá vàng

Theo các chuyên gia, đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm suy yếu nhu cầu đối với kim loại quý.

Ngoài ra, rủi ro từ chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là yếu tố vĩ mô chi phối diễn biến giá vàng trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Fed đã bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày từ 28/7 và được dự báo giữ nguyên lãi suất trong quyết định công bố ngày 29/7.

Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % năm nay. Theo công cụ đo lường FedWatch của CME, xác suất Fed nâng lãi suất hiện ở mức 36%, tăng mạnh từ mức 16% của một tuần trước. Xa hơn, thị trường định giá tới 81% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Fed khi kêu gọi cơ quan này hạ lãi suất, cho rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh chưa có tín hiệu rõ ràng về lộ trình lãi suất, giá vàng đang chịu tác động trái chiều giữa áp lực từ lãi suất thực duy trì ở mức cao và vai trò trú ẩn trước những rủi ro lạm phát do giá năng lượng cũng như các diễn biến địa chính trị khó lường.

Đáng chú ý, ở chiều cung - cầu, dữ liệu từ Cục Thống kê và Điều tra Dân số Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy lượng vàng ròng Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 6 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 5% so với tháng 5, phản ánh nhu cầu vẫn có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng mạnh.

Với các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay mất 1,7%, còn 57,39 USD /ounce; giá bạch kim giảm 0,8% xuống 1.608 USD /ounce và palladium giảm 1,5%, xuống còn 1.272 USD /ounce.