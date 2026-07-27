Giá vàng phục hồi nhưng người 'bắt đáy' vẫn chưa thể có lãi

Giá vàng miếng đã phục hồi khoảng 4 triệu đồng/lượng sau 3 phiên tăng liên tiếp, nhưng chênh lệch mua - bán ở mức cao khiến nhà đầu tư bắt đáy tuần trước vẫn chưa thể có lãi.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại sau cú giảm sâu tuần trước. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (27/7), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng thêm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, hiện niêm yết ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá bán vàng miếng lên ngang bằng SJC, đều giao dịch quanh mốc 143 triệu đồng mỗi lượng.

Đây là phiên tăng giá thứ ba liên tiếp của vàng miếng sau cú lao dốc tới 7 triệu đồng/lượng trong tuần trước. Chỉ cách đây một tuần, giá vàng miếng SJC từng rơi xuống vùng đáy 139 triệu đồng/lượng. So với mức thấp này, mỗi lượng vàng hiện đã phục hồi khoảng 4 triệu đồng.

Dù vậy, đà tăng trên vẫn chưa đủ giúp nhà đầu tư có lãi. Nguyên nhân là các doanh nghiệp vẫn duy trì chênh lệch giữa giá mua và giá bán ở mức khoảng 4 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa với việc những người mua vàng tại vùng đáy của tuần trước nếu bán ra ở thời điểm hiện tại gần như chỉ hòa vốn.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143

Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận một phiên tăng mạnh. Hầu hết doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá tăng trên 1 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, mặt bằng giá giữa các thương hiệu vẫn có sự phân hóa đáng kể, với mức chênh lệch giá bán lên tới gần 2 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm có giá bán thấp, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ giao dịch tại 137,6 - 142,6 triệu đồng/lượng. Mi Hồng hiện mua vào cao nhất thị trường ở mức 140,5 triệu đồng/lượng nhưng giá bán chỉ 142,5 triệu đồng/lượng, đưa chênh lệch mua - bán xuống khoảng 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với nhiều doanh nghiệp khác.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng. Nhóm doanh nghiệp có giá bán cao nhất thị trường gồm DOJI với nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải khi cùng đưa giá lên 144,2 triệu đồng/lượng. Trong đó, DOJI mua vào ở mức 140,2 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào 140,3 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay hiện tăng 50 USD (+1,2%) so với giá mở cửa, để phục hồi lên mức 4.100 USD /ounce. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 131,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 12 triệu đồng/lượng.