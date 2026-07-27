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Kinh doanh

Giá dầu thô rơi thẳng đứng, giá vàng ngược dòng tăng

  • Thứ hai, 27/7/2026 08:03 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Phiên giao dịch đầu tuần mở ra triển vọng đầy tích cực cho giá vàng, đặc biệt khi kim loại quý đang tăng khoảng 50 USD và giao dịch trên mốc 4.100 USD/ounce.

Giá vàng thế giới vượt 4.100 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (27/7), giá vàng thế giới ghi nhận nhịp tăng mạnh 50 USD lên 4.101 USD/ounce, kéo dài mức tăng hơn 1% trong tuần trước.

Đà tăng trên cũng kéo theo giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn COMEX nhích thêm 45,6 USD lên quanh 4.116 USD/ounce.

Việc giá vàng có xu hướng đi lên xuất phát từ đồng USD, tài sản trú ẩn được ưa chuộng trong giai đoạn căng thẳng Trung Đông, suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khác. Trong khi đó, trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á do lo ngại về lạm phát giảm bớt.

Các kim loại khác cũng tăng trong phiên sáng thứ Hai, với bạc tăng 2,6% lên 59,6 USD/ounce, bạch kim tăng 2,4% lên 1.615 USD/ounce còn palladium cộng thêm 2,4% lên 1.257 USD/ounce.

Trái ngược với thị trường kim loại, giá dầu thô lại giảm mạnh sau khi Mỹ và Iran đều không tiến hành các cuộc không kích trả đũa, qua đó làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông, theo Bloomberg. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu có thời điểm giảm tới 7,4%, xuống dưới ngưỡng 90 USD/thùng, trước khi thu hẹp đà giảm khi Mỹ tạm dừng chuỗi không kích Iran kéo dài gần 2 tuần. Tương tự, dầu WTI tại Mỹ cũng giảm mạnh 6,5% xuống sát 80 USD/thùng.

Các chuyên gia cho rằng "khoảng lặng" trong xung đột đã tạo tiền đề cho một tuần mang tính quyết định đối với thị trường tài chính toàn cầu. Giới đầu tư đang tập trung theo dõi cuộc họp vào ngày 29/7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt sau khi giá dầu tăng mạnh gần đây làm gia tăng áp lực lạm phát.

Mặt khác, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trong tối 26/7 (giờ Mỹ). Theo đó, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones tăng 244 điểm (+0,5%). Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,6%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 1,2%.

Tuần giao dịch này được dự báo đầy thách thức đối với các chỉ số chính của Phố Wall. Hàng loạt báo cáo kết quả kinh doanh quý từ Amazon, Apple, Meta Platforms và Microsoft sẽ quyết định liệu những lo ngại của nhà đầu tư về làn sóng chi tiêu quá mạnh cho trí tuệ nhân tạo (AI) có được xoa dịu hay càng gia tăng, sau khi Alphabet công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng trong tuần trước.

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Anh Nguyễn

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  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
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    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
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