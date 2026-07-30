Fed đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất điều hành, nhưng quyết định này không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối khi 3 quan chức phản đối và cho rằng Fed nên tăng lãi suất.

Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5-3,75% trong cuộc họp mới nhất. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp chính sách mới nhất, dù số lượng quan chức ủng hộ việc tăng lãi suất đã gia tăng, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vẫn bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 để giữ lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,5-3,75%, theo CNBC.

Cả 3 phiếu phản đối đều đến từ các chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khu vực gồm Beth Hammack (Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) và Lorie Logan (Dallas). Đây cũng là những quan chức đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, vốn đã duy trì trên mục tiêu 2% của Fed trong hơn 5 năm.

Các phiếu phản đối này được xem là phép thử đầu tiên đối với Chủ tịch Fed Kevin Warsh, khi ông từ chối đưa ra những tín hiệu rõ ràng về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, khiến mức độ bất định trước cuộc họp tăng lên đáng kể.

Thị trường nhìn chung đã dự báo Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Còn theo công cụ FedWatch của CME Group, khoảng 1/3 khả năng Fed sẽ bất ngờ tăng lãi suất. Trong khi đó, các thị trường dự báo lại nghiêng nhiều hơn về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất.

Đúng với phong cách trong cuộc họp đầu tiên do ông chủ trì, thông cáo lần này ngắn gọn hơn đáng kể so với thông lệ trước đây. Ông Warsh đang thúc đẩy thay đổi cách thức Fed truyền thông chính sách và thậm chí đã thành lập một trong năm nhóm công tác chuyên nghiên cứu vấn đề này. "Ủy ban sẽ đảm bảo ổn định giá cả", nội dung thông cáo nêu.

Ông Warsh cho rằng Fed nên giảm việc cố gắng báo trước các quyết định chính sách cho thị trường, thay vào đó tập trung nhấn mạnh những điều kiện sẽ khiến Fed hành động. Tuy nhiên, thông cáo hôm 29/7 (giờ Mỹ) lại không đề cập đến bất kỳ điều kiện hay định hướng nào, ngay cả khi phần lớn thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Các quan chức Fed tiếp tục nhận định hoạt động kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc bất chấp mức độ bất định còn cao, một phần do xung đột tại Trung Đông. Nội dung thông cáo cũng cho biết tăng trưởng việc làm đã theo kịp tốc độ gia tăng của lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi.

Những quan chức ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt hơn lại cho rằng lạm phát vẫn đang tạo gánh nặng đối với các hộ gia đình và chưa cho thấy dấu hiệu giảm rõ rệt. Áp lực giá gần đây phản ánh cả tác động từ các mức thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt, cũng như chi phí năng lượng tăng cao do xung đột với Iran.

Tại cuộc họp tháng 6, toàn bộ FOMC dự báo sẽ có một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm 2026. Thống đốc Christopher Waller gần đây cũng bày tỏ lo ngại về lạm phát và cho rằng có thể cần tăng lãi suất nếu tiến trình kiểm soát lạm phát không cải thiện thêm. Tuy nhiên, tại cuộc họp lần này, ông vẫn bỏ phiếu ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất.

Về phần mình, ông Warsh gọi lạm phát là "một sự lựa chọn" và nhiều lần nhấn mạnh trong các phiên điều trần trước Quốc hội rằng việc đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát là ưu tiên hàng đầu. Nhưng về phương diện điều hành chính sách, ông Warsh nhiều lần thể hiện sự không đồng tình với cách Fed trước đây thường xuyên đưa ra định hướng chính sách về triển vọng lãi suất.

Trong những tuần trước cuộc họp, các thành viên FOMC đã thể hiện những quan điểm chính sách khá khác biệt. Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng lập trường chính sách hiện tại đã phù hợp để đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Ngược lại, bà Lorie Logan nhận định Fed sẽ cần nâng lãi suất ở mức vừa phải. Trong khi đó, bà Beth Hammack cũng được xem là một người thuộc phe "diều hâu" khi liên tục nhấn mạnh sức ép mà các hộ gia đình đang phải gánh chịu từ mặt bằng giá cả cao kéo dài.

Đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Warsh, gọi ông là "một người tuyệt vời", đồng thời cho rằng một số quan chức Fed khác "có động cơ không trong sáng" và có thể bị chi phối bởi các yếu tố chính trị.