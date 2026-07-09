Đã đến lúc Fed tăng lãi suất?

Một số quan chức của Fed tại cuộc họp chính sách gần đây cho rằng đã có cơ sở để nâng lãi suất, trong khi số còn lại vẫn ủng hộ quyết định giữ nguyên mức hiện tại.

Một số quan chức của Fed cho rằng đã đến lúc ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Ảnh: Reuters.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), được công bố hôm 8/7 (giờ Mỹ), cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng quan ngại về lạm phát, trong khi những lo lắng đối với thị trường lao động đã phần nào giảm bớt, theo Bloomberg.

Nội dung biên bản nêu rõ: "Trong giai đoạn giữa 2 kỳ họp liên tiếp, các thành viên nhìn chung đánh giá rủi ro lạm phát tiếp tục nghiêng về chiều hướng tăng, trong khi rủi ro đối với mục tiêu tối đa hóa việc làm đã giảm bớt phần nào".

Tại cuộc họp tháng 6, FOMC đã nhất trí giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong khoảng 3,5-3,75%, đồng thời đây cũng là cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Trong tuyên bố sau cuộc họp, các quan chức nói lạm phát vẫn ở mức cao và tái khẳng định cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu ổn định giá cả.

Sau cuộc họp, 9 quan chức Fed dự báo sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, trong khi 6 người dự báo sẽ có ít nhất 2 đợt tăng. Ngoài ra, 9 quan chức khác cho rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên hoặc cắt giảm. Đáng chú ý, Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người nhiều lần chỉ trích việc sử dụng định hướng chính sách, đã không đưa ra dự báo lãi suất của riêng mình.

Ủy ban cũng thảo luận nhiều kịch bản về triển vọng của nền kinh tế Mỹ trong những tháng tới. Với kịch bản lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, đa số thành viên cho rằng Fed sẽ "duy trì hoặc hạ phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang". Tuy nhiên, ở một kịch bản khác, nếu lạm phát vẫn ở mức cao do nhu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), giá năng lượng tăng và tác động từ thuế quan, đa số thành viên cho rằng việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ là điều cần thiết.

Những lo ngại trên càng được củng cố khi dữ liệu công bố một tuần sau đó cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, tăng 4,1% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023. Đà tăng này chủ yếu phản ánh tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đối với giá năng lượng, song chỉ số PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh, cũng tăng tới 3,4%.

Ngoài những nội dung liên quan đến lãi suất, biên bản cuộc họp cũng nêu các quan chức Fed vẫn kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ duy trì mức tăng trưởng GDP vững chắc trong các tháng còn lại của năm 2026. Đồng thời, nhiều chỉ báo về việc làm cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định và chưa tạo ra áp lực đáng kể đối với lạm phát.

Một điểm khác biệt của cuộc họp ngày 17/6 nằm ở phần tuyên bố trở nên ngắn gọn hơn đáng kể so với các kỳ họp trước đây, qua đó báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược truyền thông của Fed dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh. Nhiều quan chức nhất trí rằng đã đến lúc xem xét những thay đổi đáng kể đối với nội dung tuyên bố sau các cuộc họp chính sách.

Kể từ cuộc họp, triển vọng lạm phát tiếp tục trở nên khó lường do biến động của giá dầu gắn liền với các diễn biến tại Trung Đông. Giá dầu thô từng lao dốc khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu được duy trì, giúp hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được thông suốt hơn. Tuy nhiên, việc xung đột bùng phát trở lại trong tuần này đã khiến giá dầu tăng mạnh.

Thời gian tới, các nhà hoạch định chính sách sẽ theo dõi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 6, dự kiến công bố vào ngày 14/7. Cũng trong ngày này, Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ có phiên điều trần đầu tiên trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Mỹ kể từ khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22/5.