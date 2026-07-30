Vì sao người TP.HCM và Hà Nội phản ứng khác nhau với biến cố kim cương

Trong khi nhiều người dân ở TP.HCM tìm cách bán lại kim cương, gây áp lực thanh khoản khiến hàng loạt cửa hàng ngừng hoạt động, thì thị trường Hà Nội im ắng hơn nhiều.

Thị trường TP.HCM và Hà Nội đang có sự khác biệt về phản ứng trong cuộc khủng hoảng niềm tin kim cương hiện nay. Ảnh minh họa: Reuters.

Từ đầu tháng 7 đến nay, sau khi các thông tin liên tiếp được cơ quan cảnh sát điều tra công bố liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, tâm lý người tiêu dùng đối với kim cương đã có sự thay đổi rõ rệt.

Tại thị trường TP.HCM, cơn khủng hoảng niềm tin khiến làn sóng bán ra trở nên ồ ạt, hàng loạt thương hiệu đóng cửa, tạm dừng kinh doanh hoặc thay đổi chính sách thu mua.

Trong khi ở Hà Nội, giao dịch trầm lắng do tâm lý thận trọng của người tiêu dùng. Dù vậy, thị trường không chứng kiến làn sóng bán tháo kim cương hay cảnh hàng loạt cơ sở kinh doanh "cửa đóng then cài" như TP.HCM.

Lý giải sự khác biệt trong phản ứng giữa hai thị trường, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cố vấn tài chính cấp cao, CTCP Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT cho rằng hành vi tiêu dùng và đầu tư của người dân tại TP.HCM và Hà Nội không giống nhau.

Theo kinh nghiệm quản lý tài sản cho cả khách hàng tại hai miền, bà Hương cho biết người dân tại TP.HCM đa phần mua kim cương cho mục đích tiêu dùng, làm trang sức. Do đó, khi các thương hiệu gặp sự cố, tính thanh khoản của phân khúc kim cương giá trị tiêu dùng này lập tức chịu ảnh hưởng nặng nề.

"Do quy mô tiêu dùng nên tính thanh khoản lớn, khi có tác động tiêu cực, các cửa hàng đóng ồ ạt và làn sóng bán ra sẽ xuất hiện đầu tiên như một logic rất bình thường", bà Hương nói.

Người dân tại TP.HCM đa phần mua kim cương cho mục đích tiêu dùng, làm trang sức. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong khi đó, tại Hà Nội, người dân thường có thói quen và hành vi đầu tư kín đáo hơn. Nhìn từ danh mục khách hàng nắm giữ kim cương tại Hà Nội, bà Hương chỉ ra hai điểm khác biệt chính.

Thứ nhất, người dân ở đây có xu hướng nắm giữ những viên kim cương có giá trị lớn, dễ dàng truy xuất nguồn gốc và có thị trường thực sự chất lượng để giao dịch, kể cả thị trường quốc tế.

Điều này cũng dẫn tới đặc điểm thứ hai về hành vi tiêu dùng, ngay cả khi có phản ứng tiêu cực xảy ra thì những nhà đầu tư này cũng kín kẽ hơn và thường ít bị cuốn theo các biến động tâm lý ngắn hạn.

Đồng quan điểm, TS Huỳnh Thanh Điền - Giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chuyên gia kinh tế - cho rằng chính sự khác biệt về tâm lý tiêu dùng, mục tiêu tích trữ tài sản đã lý giải thực tế các biến động thanh khoản vừa qua bộc phát mạnh mẽ hơn tại thị trường phía Nam.

Bên cạnh đó, ông Điền cũng chỉ ra các trường hợp sai phạm, bị khởi tố và bắt tạm giam được công bố đến nay, liên quan đến Chuyên án 268V, đều xảy ra ở các thương hiệu tại TP.HCM.

Cụ thể, đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ.

Đến ngày 12/7, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab.

Chưa dừng tại đó, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can, xác định từ năm 2022 đến năm 2024 đã có hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Sau những thông tin này, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương tại TP.HCM cho biết đang chịu áp lực thanh khoản bởi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.