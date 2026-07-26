Biến cố kim cương chưa dứt, khách hàng nên làm gì?

Người sở hữu kim cương sốt ruột tìm nơi bán khi nhiều cửa hàng đóng cửa trước đó vẫn im hơi lặng tiếng; còn những nơi đang hoạt động lại siết thu mua vì áp lực thanh khoản.

Hàng loạt cửa hàng vàng bạc, kim cương, trang sức thông báo tạm dừng kinh doanh trong 2 tháng để tái cấu trúc. Ảnh: Hoài Bảo.

Một tuần qua, thị trường kim cương tiếp tục chìm trong bế tắc khi thương hiệu SJC bị "réo tên" liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, sau PNJ-Lab, Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu. Tâm lý người sở hữu kim cương càng thêm nặng nề.

Người dân tiếp tục bán tháo kim cương, giá vàng cũng lao dốc

Khi cơ quan điều tra ngày 22/7 công bố thông tin hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty SJC để tiêu thụ, Tri Thức - Znews đã ghi nhận lượng khách mang kim cương đến SJC bán ngày hôm sau tăng đột biến. Tình trạng đông khách bất thường cũng đồng thời diễn ra tại khu vực giao dịch vàng. Đến nay, phía doanh nghiệp chưa có phát ngôn chính thức liên quan đến vụ việc.

Hiện, khách hàng có thể mang kim cương viên, nữ trang gắn kim cương và nhiều dòng nữ trang khác đến SJC để bán lại nếu có nhu cầu. Đối với kim cương viên rời, doanh nghiệp thu mua với giá được tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá trị sản phẩm, tùy kích thước và hình thức giao dịch. Còn với nữ trang gắn kim cương hoặc vỏ kim cương, SJC thu mua lại ở mức 80% nếu khách bán lại và 85% nếu khách đổi sang nữ trang mới.

Trước SJC, PNJ cũng ghi nhận lượng khách bán lại kim cương tăng đột biến, gây áp lực thanh khoản cho doanh nghiệp. Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 21/7, Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho biết doanh số mua lại trang sức tại hệ thống đã cao gấp 5 lần doanh số bán ra.

Điều này buộc doanh nghiệp điều chỉnh chính sách thu mua. Theo đó, thay vì được thanh toán ngay trong ngày như trước, khách hàng bán kim cương lại cho PNJ hiện được thanh toán theo lộ trình kéo dài 120 ngày. Mặt khác, khách hàng cũng có thể chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng mua lại, với hóa đơn mua hàng gốc phát sinh từ ngày 9/7 trở về trước.

Đồng thời, PNJ đưa ra phương án kết hợp linh hoạt, tức khách hàng có thể vừa chuyển đổi một phần giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ để hưởng ưu đãi tương ứng, vừa nhận phần còn lại bằng tiền theo lộ trình thanh toán 120 ngày.

Áp lực thanh khoản cũng ảnh hưởng đến chính sách giá đối với các mặt hàng vàng tại những hệ thống này, bên cạnh tác động từ thị trường vàng thế giới. Dù bật tăng trở lại ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) vào cuối tuần, giá vàng miếng SJC vẫn chưa thể bù đắp mức giảm sâu của hai phiên trước đó khi bốc hơi tổng cộng 7 triệu đồng/lượng, qua đó rơi xuống vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 7.

So với thời điểm chốt phiên cuối tuần trước, người mua vàng lỗ 10 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC NHƯNG VẪN TRONG VÙNG THẤP Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5

Người sở hữu kim cương có thể khởi kiện khi nào?

Khi nhiều cửa hàng đóng cửa trước đó vẫn im hơi lặng tiếng, người sở hữu kim cương hiện rơi vào tình thế "không biết gõ cửa ai". Những viên kim cương chưa bán được, các khoản thanh toán còn "treo", người tiêu dùng cũng đứng trước nguy cơ doanh nghiệp đột ngột điều chỉnh chính sách thu đổi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng khuyến nghị người sở hữu kim cương trước hết cần rà soát và lưu giữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến giao dịch như hợp đồng mua bán, hóa đơn, phiếu thu, chứng từ thanh toán, phiếu bảo hành, giấy chứng nhận kiểm định, các thông báo, nội dung quảng cáo, cam kết của doanh nghiệp cũng như các tin nhắn, email trao đổi. Đây là những căn cứ quan trọng nếu phát sinh tranh chấp.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên chủ động liên hệ với doanh nghiệp để yêu cầu thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết. Việc trao đổi nên được thực hiện bằng văn bản hoặc thông qua các hình thức có thể lưu giữ làm chứng cứ.

"Trong trường hợp doanh nghiệp không phản hồi hoặc không thực hiện nghĩa vụ, người tiêu dùng có thể gửi đơn đề nghị hỗ trợ tới các cơ quan Nhà nước hoặc các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thương lượng hoặc hòa giải theo quy định", đại diện Hội nhấn mạnh.

Cũng theo đơn vị này, nếu có dấu hiệu doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi người tiêu dùng, người dân có thể gửi đơn đến cơ quan quản lý thị trường, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương địa phương, thậm chí cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự. Trường hợp cần thiết, người tiêu dùng cũng có quyền khởi kiện tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Qua vụ việc lần này, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam khuyến nghị người dân cần thận trọng hơn khi mua các sản phẩm có giá trị lớn như kim cương, đá quý và trang sức.

Luật sư Lê Thị Thùy Trang, Đoàn Luật sư TP.HCM cũng cho rằng nếu doanh nghiệp còn hoạt động nhưng chậm trả, khách hàng có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ và khởi kiện dân sự. Trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản, khách hàng phải chủ động đăng ký là chủ nợ trong thủ tục phá sản; nếu không, quyền lợi có thể bị bỏ qua hoàn toàn.

Theo Luật sư Trang, điều đáng lo là phần lớn khách hàng cá nhân không biết bước này, và nhiều giao dịch chỉ dựa trên lời hứa miệng hoặc tin nhắn, thiếu văn bản rõ ràng.

Do vậy, bà nhìn nhận đây là thời điểm cần đặt ra một khung pháp lý riêng cho hoạt động kinh doanh đá quý, kim cương, vàng bạc có kèm cam kết mua lại - vốn đang bị bỏ ngỏ, chỉ coi là giao dịch dân sự tự thỏa thuận, dù bản chất mang tính huy động vốn từ công chúng.

Theo đó, bà đề xuất khung pháp lý nên bao gồm các yếu tố: yêu cầu doanh nghiệp công khai tỷ lệ dự trữ tiền mặt/tài sản thanh khoản tương ứng với tổng giá trị cam kết mua lại đang có hiệu lực; giới hạn tỷ lệ doanh thu bán hàng kèm cam kết mua lại trên tổng doanh thu, tránh biến tướng thành kênh huy động vốn trá hình; bắt buộc văn bản hóa mọi cam kết mua lại (giá, thời hạn, điều kiện) thay vì cam kết miệng hoặc quảng cáo truyền miệng.

Cùng với đó, cần có quy định cơ chế báo cáo, cảnh báo sớm cho cơ quan quản lý thị trường khi tỷ lệ yêu cầu bán lại tăng đột biến, để can thiệp trước khi xảy ra mất khả năng thanh toán dây chuyền như vừa qua.