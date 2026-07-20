Biến cố kim cương: 'Điện thoại nghe không kịp, nhắn tin trả lời không hết'

Chỉ trong vài tháng, ngành kim cương đã đối mặt với biến cố lớn nhất từ trước đến nay khi hàng loạt thương hiệu mất thanh khoản, dừng kinh doanh, nhiều chủ hàng bị khởi tố.

Thị trường kim cương trong nước đang trải qua giai đoạn "khủng hoảng" nghiêm trọng khi hàng loạt thương hiệu lớn tuyên bố mất thanh khoản, dừng kinh doanh, nhiều chủ cửa hàng nổi tiếng trong giới bị khởi tố, bắt tạm giam.

Từ những tin đồn tưởng chừng thất thiệt trên mạng xã hội hồi đầu tháng 5, những biến cố liên tiếp trên thị trường đang dần kéo giảm niềm tin của người tiêu dùng trong nước vào một trong những mặt hàng xa xỉ nhất.

Tiệm vàng Kim Lý tại số 34 An Dương Vương, phường An Đông, TP.HCM đóng cửa từ chiều 14/7 và thông báo sẽ hoạt động lại sau 1 tháng nữa. Ảnh: Hoài Bảo.

Người dân bán tháo

Trong khoảng 3 tuần, từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, thị trường kim cương trong nước liên tiếp chứng kiến nhiều biến động sau một buổi livestream trên mạng xã hội liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương của tiệm vàng Kim Lý. Nội dung livestream cho biết khi kiểm tra thông tin giao dịch trên thị trường quốc tế đã phát hiện viên kim cương mua tại cửa hàng Kim Lý không khớp với mã số định danh được cung cấp.

Sau thông tin này, người dân đã đổ xô mang kim cương đi bán lại. Không chỉ tại tiệm vàng Kim Lý, khách hàng của nhiều thương hiệu khác cũng mang sản phẩm đến yêu cầu thu đổi, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất cân đối thanh khoản.

Giữa "tâm bão", bà Lê Thị Ngọc Mỹ - Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý) mang uy tín 44 năm có mặt trên thị trường trấn an khách hàng, khẳng định làm ăn chân chính. Những ngày đầu, Kim Lý vẫn nhận thu mua kim cương nhưng khi lượng khách tăng đột biến, doanh nghiệp thừa nhận không còn đủ dòng tiền để tiếp tục thu mua.

Trong khi đó, loạt cửa hàng kim cương khác như Long Ngọc Luxury, Helia, PJA, Tâm Luxury... phải tạm đóng cửa hoặc tạm dừng chính sách thu mua lại để xử lý khủng hoảng.

Long Ngọc Luxury ban đầu thông báo đóng cửa từ ngày 2/6 đến 7/6 để nâng cấp. Tuy nhiên, đến ngày 8/6, doanh nghiệp bất ngờ xác nhận ngừng hoạt động, cho biết đã nỗ lực duy trì kinh doanh nhưng cuộc khủng hoảng của thị trường đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Còn cửa hàng Tâm Luxury buộc phải tạm dừng mua vào khi lượng khách thu đổi tăng đột biến. Theo ông Lê Văn Tâm - chủ cửa hàng, công ty không còn khả năng xoay xở dòng tiền, phải chờ thị trường ổn định mới tiếp tục thực hiện chính sách thu đổi theo cam kết.

Doanh nghiệp cũng đăng tải nhiều thông tin nhằm trấn an khách hàng, khẳng định toàn bộ sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Theo ghi nhận, sau khi loạt chủ thương hiệu kim cương bị khởi tố, cửa hàng Tâm Luxury trên đường Trần Hưng Đạo vẫn mở cửa.

Nửa tháng sau làn sóng bán tháo kim cương, thị trường tiếp tục chao đảo sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án 268V, khởi tố nguyên Tổng giám đốc Công ty P-Lab (tên cũ là PNJ-Lab) Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại TP.HCM). Ít ngày sau, 3 chủ thương hiệu kim cương Kim Ký, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu cũng bị khởi tố.

Khủng hoảng niềm tin

Ngay sau khi thông tin vụ việc liên quan đến PNJ được công bố ngày 2/7, lãnh đạo PNJ thừa nhận lượng khách đến hệ thống tăng đột biến trong ngày hôm sau.

Dù ngay sau đó, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, khẳng định toàn bộ kim cương của doanh nghiệp đều được nhập khẩu theo đường chính ngạch từ Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc), không mua kim cương trên thị trường nội địa, thông tin về vụ án vẫn khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương mà chỉ thực hiện hoạt động kiểm định, do đó không phát sinh hoạt động mua bán tại đơn vị này. Giữa PNJ và P-Lab cũng chỉ có hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định, không có hợp đồng giao dịch mua bán. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên kim cương nào trong số hơn 28.000 viên bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua các kênh phân phối của PNJ.

Trong thông báo mới nhất, PNJ cho biết sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập quốc tế để kiểm định và xác nhận chất lượng các sản phẩm của công ty, bao gồm kim cương và các sản phẩm trang sức. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ thuê tổ chức kiểm toán độc lập rà soát toàn bộ quy trình từ nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh kim cương, bao gồm cả trang sức gắn kim cương.

Tuy nhiên, với vị thế là một trong những thương hiệu lớn nhất trong ngành trang sức, vụ án có liên quan đến nguyên lãnh đạo đơn vị giám định của PNJ khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách nhận diện, kiểm định và xác thực nguồn gốc kim cương trên thị trường.

Về phía tiệm vàng Kim Lý, cửa hàng đóng cửa trong cùng ngày vụ việc bà chủ bị khởi tố được công bố ngày 14/7, với lý do sửa chữa, hẹn quay lại hoạt động trong 1 tháng tới.

Trước đó, thương hiệu Ngọc Châu Âu đã thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 11/7 đến hết 24/7 để sắp xếp lại công việc. Sau khi thông tin bà Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ thương hiệu - bị khởi tố được công bố, ngày 15/7, doanh nghiệp tiếp tục đăng thông báo, khẳng định mọi sản phẩm kim cương bán ra đều đảm bảo đúng chất lượng như đã công bố. Thương hiệu cũng dán bảng thông báo về thời gian hoạt động trở lại tại chi nhánh trên đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa.

Tiệm vàng Ngọc Tâm cũng thông báo tạm ngưng hoạt động trong 2 tuần sau thông tin Giám đốc Nguyễn Thị Liên bị khởi tố.

Bên cạnh Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một số cửa hàng kim cương, đá quý như Kim Dung, Kim Khiết, Kim Châu trên tuyến đường An Dương Vương cũng trong tình trạng cửa đóng then cài.

Hàng loạt cửa hàng kim cương lớn nhỏ ở TP.HCM, tạm đóng cửa hoặc thông báo ngừng kinh doanh trong thời gian gần đây. Ảnh: Hoài Bảo.

Nhiều tiệm mất thanh khoản

Trong những ngày gần đây, làn sóng đóng cửa, ngừng hoạt động tiếp tục lan rộng. Ngày 17/7, thương hiệu trang sức PJA Diamond & Jewelry - PJA (địa chỉ số 413 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP.HCM) phát đi thông báo chính thức ngừng hoạt động, khép lại gần một thập kỷ kinh doanh trên thị trường kim cương.

Trong thông báo gửi khách hàng, PJA cho biết những biến động của thị trường thời gian gần đây đã khiến hoạt động kinh doanh rơi vào khủng hoảng. Theo doanh nghiệp, tâm lý lo ngại của khách hàng khiến lượng người bán lại kim cương tăng đột biến, vượt 90%, trong khi thanh khoản trên thị trường gần như tắc nghẽn.

"Trong khủng hoảng, PJA đã đối diện và cố gắng thanh khoản suốt 45 ngày ròng rã, không ngừng nỗ lực xoay chuyển tình thế với hy vọng giữ được thương hiệu và lòng tin của khách hàng. Thế nhưng đến hôm nay, PJA thật sự không còn lựa chọn nào khác", doanh nghiệp chia sẻ.

Theo thông báo, dù ngừng hoạt động, PJA vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với khách hàng để hoàn tất các thủ tục pháp lý và thực hiện những trách nhiệm còn lại.

Trong khi đó, với 35 cửa hàng khắp các tỉnh thành, Cashion - đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng kim cương, trang sức, đồng hồ và hàng hiệu - cũng thông báo tạm dừng kinh doanh trong 2 tháng để tái cấu trúc. Tương tự PJA Diamond & Jewelry, doanh nghiệp cho hay cũng chịu sức ép từ biến động thị trường, dẫn đến không còn đủ điều kiện để duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại.

Theo đó, từ 8h ngày 19/7, doanh nghiệp sẽ chính thức tạm dừng hoạt động kinh doanh trong thời gian 2 tháng để triển khai quá trình tái cấu trúc.

Trong khi đó, Cao Hùng Diamond (35 Trần Phú, phường Chợ Quán, TP.HCM), cũng thông báo tạm ngưng hoạt động thu đổi trong 2 tuần để ổn định hệ thống trước áp lực thanh khoản. Đáng chú ý, Cao Hùng Diamond nhấn mạnh doanh nghiệp không đóng cửa, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động và phục vụ khách hàng.

Theo thông báo, thời gian qua, cửa hàng đã hẹn lịch thu đổi với nhiều khách hàng và được một số người chấp nhận gia hạn từ 1 đến 8 tháng để doanh nghiệp có thời gian xoay xở dòng tiền. Tuy nhiên, sau những biến động gần đây của thị trường, nhiều khách hàng đã thay đổi quyết định và yêu cầu được thanh toán ngay, khiến cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải.

"Điện thoại nghe không kịp, nhắn tin trả lời không hết", đại diện cửa hàng cho biết. Cao Hùng Diamond cũng cho hay đã xảy ra một số trường hợp khách hàng gây áp lực để được thanh toán sớm, khiến nhân viên và ban điều hành chịu nhiều sức ép.

Mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can là chủ doanh nghiệp và nhân viên kiểm định tại TP.HCM, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab). Trong đường dây này còn có sự tham gia của nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng trong đường dây thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .