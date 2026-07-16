PNJ sẽ thuê đơn vị quốc tế kiểm định chất lượng kim cương

HĐQT PNJ vừa thông qua chủ trương thuê tổ chức quốc tế kiểm định chất lượng sản phẩm, kiểm toán toàn bộ quy trình kinh doanh kim cương và đánh giá hệ thống quản trị rủi ro.

Sau vụ việc tại công ty con P-Lab, PNJ dự kiến thuê các tổ chức quốc tế kiểm định chất lượng kim cương và trang sức. Ảnh: PNJ.

Ngày 16/7, HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) công bố nghị quyết thông qua chủ trương thuê các tổ chức quốc tế uy tín thực hiện đánh giá độc lập về chất lượng sản phẩm và các quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Cụ thể, PNJ sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập quốc tế để kiểm định và xác nhận chất lượng các sản phẩm của công ty, bao gồm kim cương và các sản phẩm trang sức. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ thuê tổ chức kiểm toán độc lập rà soát toàn bộ quy trình từ nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh kim cương, bao gồm cả trang sức gắn kim cương.

Bên cạnh đó, PNJ cũng sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập chuyên nghiệp đánh giá hệ thống quản trị rủi ro của công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn thông qua chủ trương thuê đơn vị kiểm toán thuế năm 2025 và cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp.

HĐQT giao Tổng giám đốc PNJ triển khai các chủ trương trên, bao gồm việc tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng với các đơn vị đánh giá độc lập và kiểm toán. Ủy ban Kiểm toán được giao giám sát toàn bộ quá trình này.

Ngoài các nội dung trên, HĐQT PNJ cũng thông qua các thỏa thuận bảo lãnh vay vốn cho hai công ty con.

Theo đó, PNJ sẽ bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thời Trang CAO (CAF) vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh TP.HCM với hạn mức 100 tỷ đồng .

Đồng thời, doanh nghiệp cũng bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP) vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hóc Môn với hạn mức 300 tỷ đồng .

Động thái thuê đơn vị quốc tế kiểm định chất lượng sản phẩm và kiểm toán toàn bộ quy trình nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh kim cương diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ - để điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư để giải đáp các vấn đề liên quan đến vụ việc ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ khẳng định toàn bộ kim cương của doanh nghiệp đều được nhập khẩu theo đường chính ngạch và kim cương mua lại theo cam kết với khách hàng. Trong đó, PNJ có kinh doanh kim cương nhập khẩu từ Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc).

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương mà chỉ thực hiện hoạt động kiểm định, do đó không phát sinh hoạt động mua bán tại đơn vị này.

Giữa PNJ và P-Lab cũng chỉ có hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định, không có hợp đồng giao dịch mua bán. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên kim cương nào trong số hơn 28.000 viên bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua các kênh phân phối của PNJ.