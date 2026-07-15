Lại tháo chạy khỏi cổ phiếu PNJ sau khi loạt chủ tiệm vàng bị khởi tố

Cổ phiếu PNJ tiếp tục bị bán tháo và giảm sàn sau khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án buôn lậu kim cương, khởi tố thêm nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM.

Nhiều chủ tiệm vàng lớn ở TP.HCM bị khởi tố liên quan vụ buôn lậu kim cương. Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy tiêu cực trong ngày 15/7 khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, khiến các chỉ số đồng loạt lao dốc. Sắc đỏ bao trùm bảng điện tử ngay từ đầu phiên trong bối cảnh dòng tiền bắt đáy tỏ ra dè dặt, còn lực cung liên tục được đẩy mạnh tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index mở cửa dưới tham chiếu và nhanh chóng nới rộng đà giảm khi hàng loạt cổ phiếu đầu ngành đồng loạt mất giá. Càng về cuối phiên, áp lực bán càng gia tăng khiến chỉ số gần như không có cơ hội hồi phục, đánh mất toàn bộ thành quả tích lũy trong các phiên trước.

Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt khoảng 16.600 tỷ đồng , tăng hơn 8% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 24,51 điểm (-1,4%) xuống 1.782,12 điểm. HNX-Index mất 6,27 điểm (-2,1%) còn 291,07 điểm, trong khi UPCoM-Index là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,45 điểm (+0,4%) lên 126,48 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 462 mã giảm (gồm 23 mã giảm sàn), 873 mã giữ tham chiếu và 211 mã tăng (gồm 12 mã tăng trần).

Áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận tới 25 mã giảm, chỉ có 2 mã tăng và 3 mã đứng giá, kéo chỉ số VN30-Index giảm gần 30 điểm xuống còn 1.916 điểm.

Nhiều cổ phiếu trụ cột đồng loạt giảm sâu và trở thành lực cản chính đối với VN-Index. Đáng chú ý có VHM (-3,4%), VIC (-0,9%), FPT (-5%), VPB (-2,6%), BID (-1,9%), TCB (-2,2%), MBB (-2,4%), BSR (-3,3%), CTG (-1,4%) và VJC (-2,7%).

Cổ phiếu PNJ tiếp tục thủng đáy. Ảnh: TradingView.

Một trong những tâm điểm tiêu cực của phiên là cổ phiếu PNJ. Sau khi bất ngờ tăng trần trong phiên trước, mã này nhanh chóng quay đầu giảm hết biên độ, đóng cửa tại 43.650 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn một năm và tiếp tục nối dài chuỗi biến động mạnh.

Đây cũng là một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất của PNJ kể từ khi niêm yết, xuất phát từ thông tin ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - công ty thành viên của PNJ - bị khởi tố liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Diễn biến vụ án tiếp tục thu hút sự chú ý khi cơ quan điều tra vừa mở rộng chuyên án và khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong số này có 3 chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM và một nhân viên kiểm định tại P-Lab, làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư về những tác động lan tỏa đối với ngành kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu giữ được sắc xanh khá hạn chế và phần lớn chỉ thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ nên không đủ sức nâng đỡ thị trường. Một số mã tăng đáng chú ý gồm TCX (+2%), ACB (+1,1%), VBB (+4,8%), VNM (+0,4%), MSB (+0,6%), BVH (+0,7%), TMS (+4,3%), BMP (+1,7%), ACG (+4%) và PC1 (+1,2%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo thêm áp lực lên thị trường khi khối này bán ròng gần 1.000 tỷ đồng trên HoSE, đánh dấu một phiên rút vốn mạnh. FPT là cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất với giá trị 346 tỷ đồng , tiếp đến là PNJ với 107 tỷ đồng và SSI với 71 tỷ đồng .

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại tập trung giải ngân vào HPG với giá trị mua ròng 139 tỷ đồng . Một số cổ phiếu khác cũng được gom vào gồm BMP (+ 40 tỷ đồng ) và STB (+ 34 tỷ đồng ).