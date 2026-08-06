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Kinh doanh

Con gái út của ông Phạm Nhật Vượng tham gia quản trị doanh nghiệp

  • Thứ năm, 6/8/2026 16:44 (GMT+7)
  • 16:44 6/8/2026

Bà Phạm Nhật Minh Anh hiện là Thành viên HĐQT Vin New Horizon. Đây là lần đầu con gái út của ông Phạm Nhật Vượng tham gia quản trị tại một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Bà Phạm Nhật Minh Anh tham gia HĐQT Vin New Horizon - doanh nghiệp triển khai mô hình đô thị hưu trí cao cấp tại Cần Giờ (TP.HCM). Ảnh: VIC.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) cho thấy bà Phạm Nhật Minh Anh, con gái út của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và Phó chủ tịch Phạm Thu Hương, lần đầu đảm nhiệm vai trò quản trị tại một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của tập đoàn.

Cụ thể, bà Phạm Nhật Minh Anh hiện là Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Vin New Horizon. Đây là lần đầu tiên tên của bà xuất hiện trong danh sách nhân sự quản lý tại một doanh nghiệp thuộc Vingroup.

Thực tế, bà Minh Anh đã tham gia vào hoạt động đầu tư trong hệ sinh thái của gia đình từ trước đó. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, bà là một trong các cổ đông sáng lập của Vin New Horizon và sở hữu 1% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.

Được thành lập vào tháng 10/2025, Vin New Horizon hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và những người không có khả năng tự chăm sóc bản thân, với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông, Vingroup nắm giữ 65% vốn điều lệ, bà Phạm Thu Hương sở hữu 32% cổ phần, trong khi 3 cổ đông còn lại là bà Nguyễn Phương Nhi, bà Bùi Lan Anh và bà Phạm Nhật Minh Anh cùng nắm giữ 1% vốn. Đáng chú ý, bà Nguyễn Phương Nhi và bà Bùi Lan Anh đều là con dâu của ông Phạm Nhật Vượng.

Bà Phạm Thu Hương hiện giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo định hướng phát triển, Vin New Horizon sẽ triển khai mô hình đô thị hưu trí cao cấp tại Cần Giờ (TP.HCM), bao gồm bệnh viện dưỡng lão, khách sạn an dưỡng cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt.

Không chỉ Vin New Horizon, cuối tháng 9/2025, bà Phạm Nhật Minh Anh cùng bố, mẹ và 2 anh trai cũng góp vốn thành lập CTCP Phát triển điện ảnh V-Film - doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ 45% cổ phần, bà Phạm Thu Hương sở hữu 25%, Vingroup nắm 10%, bà Phạm Nhật Minh Anh nắm 10%, còn hai ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cùng sở hữu 5% vốn.

Như vậy, cả ba người con của ông Phạm Nhật Vượng đều đã tham gia vào các hoạt động đầu tư, quản lý và điều hành trong hệ sinh thái do Vingroup phát triển.

Theo báo cáo quản trị của tập đoàn, ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của Chủ tịch Vingroup, hiện đảm nhiệm các vị trí tại 6 doanh nghiệp, gồm VinRobotics, VinFast, VinMotion, VinMetal, VinMetal Hà Tĩnh và VinFast Việt Nam.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của ông Phạm Nhật Vượng, đang tham gia điều hành tại 4 doanh nghiệp là VinRobotics, VinMetal, VinMetal Hà Tĩnh và VinSurgical.

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Thủy Tiên

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  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

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