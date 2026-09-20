'Cá mập' lớn nhất thế giới mua gần 10 tấn vàng trong 4 ngày

SPDR Gold Trust liên tiếp tăng lượng vàng nắm giữ trong 4 phiên, trong khi giá kim loại quý phục hồi và hướng tới tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần giảm.

Động thái tích lũy của SPDR diễn ra khi giá vàng phục hồi sau nhịp giảm mạnh giữa tháng 9. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu giao dịch, SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, đã mua thêm 4,278 tấn vàng trong phiên 18/9, nâng lượng vàng nắm giữ lên 1.057,122 tấn. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp quỹ này tăng lượng vàng trong danh mục.

Tính chung 4 phiên từ ngày 15 đến 18/9, quỹ này đã mua thêm tổng cộng 9,7 tấn vàng. Lượng vàng nắm giữ lần lượt tăng từ 1.047,425 tấn cuối phiên 14/9 lên 1.050,277 tấn ngày 15/9, rồi tăng tiếp lên 1.051,988 tấn ngày 16/9, đạt 1.052,844 tấn vào ngày 17/9 và chạm mốc 1.057,122 tấn ngày 18/9.

Động thái tích lũy của SPDR diễn ra khi giá vàng phục hồi sau nhịp giảm mạnh hồi giữa tháng 9. Theo Reuters, giá vàng giao ngay có thời điểm giao dịch ở mức 4.390,11 USD /ounce trong phiên 18/9, mức cao nhất kể từ ngày 11/9. Kim loại quý cũng hướng tới tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần giảm liên tiếp.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi giá dầu đi xuống, qua đó làm giảm phần nào lo ngại về áp lực lạm phát. Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã giảm phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày 18/9, trong khi đồng USD vẫn giao dịch ở vùng cao nhất hơn 7 tuần, từ đó hạn chế đà tăng của giá vàng.

Dữ liệu của Kitco cũng ghi nhận giá vàng giao ngay trong ngày 18/9 biến động quanh vùng 4.350- 4.400 USD /ounce.

Trong bối cảnh này, Société Générale vẫn duy trì tỷ trọng 10% danh mục đối với vàng trong quý IV, cùng 10% đối với nhóm hàng hóa. Ngân hàng Pháp đồng thời nâng tỷ trọng cổ phiếu từ 55% lên 58%, trong khi giảm số dư trái phiếu chính phủ từ 15% xuống 12% danh mục.

Société Générale cho rằng nhu cầu từ các ngân hàng trung ương, cùng xu hướng đa dạng hóa dự trữ khỏi các tài sản truyền thống, tiếp tục hỗ trợ vàng. Ngân hàng này cũng đánh giá việc lãi suất thực có thể giảm, đồng USD yếu hơn và dòng vốn trở lại các quỹ ETF vàng có thể tạo thêm động lực cho kim loại quý.

Société Générale dự báo giá vàng có thể lên 4.750 USD /ounce trong quý IV/2026, sau đó đạt 5.000 USD vào quý II/2027 và 5.250 USD vào quý III/2027.