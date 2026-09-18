Giá vàng tăng

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại trên vùng 4.300 USD/ounce trở thành động lực giúp giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tăng trở lại mốc 147 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (18/9), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán vẫn giữ nguyên ở 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng

Cũng trong phiên sáng nay, các thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... đồng loạt nâng giá vàng miếng lên tương đương SJC, đều chạm mốc 147 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Mi Hồng hiện áp dụng giá vàng miếng ở 144,8 - 146,3 triệu đồng/lượng, trở thành doanh nghiệp chấp nhận mua vàng miếng với giá cao nhất thị trường, nhưng lại bán ra ở mức thấp nhất.

Diễn biến tăng tương tự cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn. Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ lên mức 143,5 - 146,5 triệu/lượng, tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên trước đó.

Tập đoàn DOJI sáng nay tăng 800.000 đồng đối với sản phẩm vàng nhẫn tròn. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của doanh nghiệp giao dịch ở 143,8 - 147,8 triệu/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 tăng lên 144,8 - 146,3 triệu/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu tăng hơn 1 triệu đồng, lên 143,8 - 147,8 triệu/lượng. PNJ giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường thế giới. Theo cập nhật trên Kitco, giá vàng thế giới đã tăng mạnh hơn 80 USD lên trên 4.380 USD /ounce vào đầu phiên đang diễn ra. Sau đó, giá kim loại quý dần hạ nhiệt xuống quanh 4.338 USD /ounce, tuy nhiên mức giá này vẫn cao hơn 100 USD so với vùng đáy thiết lập trong phiên trước đó, thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố tăng lãi suất.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định thị trường có mối quan hệ "ngược chiều" rất chặt chẽ với giá năng lượng dựa trên những áp lực lạm phát, khi giá năng lượng đang giảm rất mạnh. Chính việc giá năng lượng thấp hơn đang làm giảm bớt một phần áp lực đối với thị trường vàng.

Hiện, giá dầu đang trên đà giảm ngày thứ 2 liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong một tuần khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung giảm bớt. Trong đó, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu, dầu thô WTI tại Mỹ lần lượt giảm xuống vùng 103 USD /thùng và 101 USD /thùng.

Trong khi đó, đồng USD hạ nhiệt từ mức cao nhất 7 tuần, giúp vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm. Lợi suất cao của trái phiếu Kho bạc Mỹ trước đó đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng - một tài sản không sinh lãi, theo Reuters.

Fed đã tăng lãi suất vào ngày 16/9 (giờ Mỹ) và phát tín hiệu về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng các thành viên khác đã nhất trí với quyết định này, qua đó thừa nhận rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn chưa thể kiểm soát lạm phát, trong khi các nhà hoạch định chính sách lo ngại áp lực giá có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện nhận định xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 là 51%, tăng từ gần 44% một ngày trước đó.

Dù vàng được xem là tài sản phòng hộ trước lạm phát, môi trường lãi suất cao cũng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này do thúc đẩy sức hút của các tài sản sinh lãi.

"Thâm hụt tài khóa gia tăng, gánh nặng nợ cao hơn, khả năng đồng USD suy yếu trong tương lai và kỳ vọng Fed sẽ nối lại chu kỳ nới lỏng vào năm tới sẽ hỗ trợ giá vàng, bất chấp biến động trong ngắn hạn", UBS cho biết trong một báo cáo gần đây.

Ngày 17/9, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng ra thông báo giữ nguyên lãi suất, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự báo tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm và phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục nâng chi phí vay.

Trên các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 4,2% lên 65,6 USD /ounce; giá bạch kim tăng 1,8% lên 1.783,69 USD /ounce; trong khi giá palladium tăng 1,6% lên 1.289,45 USD /ounce.