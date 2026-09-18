Petrovietnam sắp nhận hàng nghìn tỷ đồng cổ tức từ PV GAS

PV GAS dự kiến chi gần 6.032 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, trong đó công ty mẹ Petrovietnam với 95,76% vốn sẽ nhận về khoảng 5.777 tỷ đồng.

PV GAS chuẩn bị trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%.

Ngày 14/9, Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung liên quan đến nhân sự, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Đáng chú ý, tại đại hội, cổ đông PV GAS thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng.

PVN sắp nhận hàng nghìn tỷ đồng cổ tức

Với hơn 2,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền PV GAS dự kiến chi cho đợt cổ tức này là gần 6.032 tỷ đồng . Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam (PVN), cổ đông đang sở hữu 95,76% vốn PV GAS, dự kiến nhận về khoảng 5.777 tỷ đồng , tương đương gần 96% tổng số tiền doanh nghiệp phân phối cho cổ đông.

Khoản cổ tức hàng nghìn tỷ đồng từ PV GAS nằm trong dòng tiền cổ tức mà PVN đang nhận từ các doanh nghiệp thành viên trong lĩnh vực năng lượng.

Mới đây, Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL (UPCoM: OIL) cũng đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. PVOIL dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 2,5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 250 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/9.

Với hơn 1,03 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PVOIL cần chi khoảng 258 tỷ đồng cho đợt phân phối lợi nhuận này. PVN hiện nắm giữ hơn 832,8 triệu cổ phiếu OIL, tương ứng dự kiến nhận về khoảng 208 tỷ đồng cổ tức.

Trước đó, PVN cũng đã nhận hơn 1.380 tỷ đồng cổ tức từ Tổng công ty Lọc hóa Dầu Việt Nam (HoSE: BSR). BSR chốt ngày 12/8 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8 và thời gian chi trả vào ngày 11/9.

Tỷ lệ thực hiện là 3%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 300 đồng. Với hơn 5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, BSR đã chi hơn 1.500 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Theo Báo cáo thường niên 2025, PVN hiện sở hữu 92,13% vốn BSR. Như vậy, tập đoàn đã nhận phần lớn khoản cổ tức được doanh nghiệp lọc hóa dầu này phân phối.

Bên cạnh tiền mặt, PVN sắp nhận thêm cổ tức bằng cổ phiếu từ Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC (HoSE: PVS). Vừa qua, PVS đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, PVS sẽ phát hành hơn 102 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá gần 1.023 tỷ đồng . Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của PVS dự kiến tăng từ hơn 5.114 tỷ đồng lên hơn 6.137 tỷ đồng .

Với tỷ lệ sở hữu 51,38% tại PVS, PVN dự kiến được nhận gần 53 triệu cổ phiếu PVS trong đợt trả cổ tức trên.

PV GAS lãi gần 11.700 tỷ đồng sau 8 tháng

Việc PV GAS thực hiện khoản cổ tức lớn diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của tổng công ty tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Bình Minh, Thành viên HĐTV Petrovietnam, cho biết PV GAS đang hoạt động trong bối cảnh giá khí và thị trường năng lượng quốc tế biến động mạnh, trong khi nguồn khí nội địa tiếp tục suy giảm.

Dù đối mặt với những yếu tố này, kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm của PV GAS vẫn vượt đáng kể kế hoạch đề ra cho cả năm.

Theo số liệu được công bố tại đại hội, doanh thu hợp nhất của PV GAS đạt hơn 108.100 tỷ đồng . Lợi nhuận trước thuế đạt trên 14.500 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 11.700 tỷ đồng , hoàn thành 130% kế hoạch năm.

Trong cùng kỳ, tổng công ty đã nộp ngân sách Nhà nước khoảng 7.000 tỷ đồng , tương đương 155% kế hoạch cả năm.

Thành viên HĐTV Petrovietnam Trần Bình Minh phát biểu tại đại hội.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh sơ bộ 8 tháng, Công ty Chứng khoán Vietcap đánh giá PV GAS có tiềm năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026. Hiện Vietcap dự báo chỉ tiêu này đạt khoảng 13.000 tỷ đồng , tăng 14% so với năm trước.

Bên cạnh kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, các định hướng phát triển dài hạn cũng là nội dung đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường.

Theo Vietcap, các định hướng của Petrovietnam đối với PV GAS trong giai đoạn tới tập trung vào việc tiếp tục củng cố vị thế của tổng công ty trong ngành khí Việt Nam, đồng thời mở rộng các động lực tăng trưởng mới.

PV GAS được định hướng đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu kép 10-15% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Theo đó, doanh thu vào năm 2030 được đặt mục tiêu ở mức 205.000- 250.000 tỷ đồng .

Theo Vietcap, mức doanh thu mục tiêu này cao hơn lần lượt 109% và 133% so với dự báo doanh thu năm 2030 hiện tại của công ty chứng khoán này.

Trong cơ cấu tăng trưởng mới, hoạt động kinh doanh quốc tế dự kiến đóng góp trên 30% tổng doanh thu, trong khi các dịch vụ mới đóng góp hơn 25%.

PV GAS cũng được định hướng hoàn thiện và phát triển hệ thống hạ tầng khí tích hợp trên phạm vi cả nước, bao gồm phát triển và kết nối các trung tâm LNG vào hệ thống khí quốc gia.

Song song với hoạt động kinh doanh khí truyền thống, doanh nghiệp sẽ đẩy nhanh phát triển các dịch vụ mới, năng lượng xanh và năng lượng mới, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư trên cả chuỗi giá trị từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

Các mục tiêu khác gồm đảm bảo hoạt động thu gom và vận chuyển khí an toàn, ổn định, tin cậy, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. PV GAS cũng đặt trọng tâm vào phát triển công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với định hướng kinh doanh, PV GAS cũng hoàn tất việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Bùi Minh Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Dương Trí Hội được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Tuấn Anh giữ vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.