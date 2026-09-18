'Hoàng tử bé' dạy cựu CEO Walmart International cách lãnh đạo

Cựu Chủ tịch kiêm CEO Walmart International cho biết cuốn sách chỉ mất khoảng 30 phút đọc này đã giúp ông hình thành một nguyên tắc quan trọng trong phong cách lãnh đạo.

David Cheesewright khởi đầu sự nghiệp với công việc giáo viên thể dục tại Anh, trước khi trở thành lãnh đạo bộ phận quốc tế của Walmart - tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới về doanh thu. Cheesewright đã làm việc tại Walmart gần 20 năm và từng giữ vị trí Chủ tịch kiêm CEO Walmart International.

Ông cho rằng một phần tư duy giúp mình thăng tiến trong sự nghiệp đến từ cuốn sách thiếu nhi kinh điển - Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry. Tác phẩm được xuất bản lần đầu năm 1943 và trở thành một trong những cuốn sách được dịch rộng rãi nhất thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đơn giản hóa những vấn đề phức tạp

Theo Cheesewright, Hoàng tử bé chỉ mất khoảng 30 phút để đọc nhưng những thông điệp trong tác phẩm có thể khiến người đọc suy ngẫm rất lâu. Một trong những tư tưởng nổi bật của cuốn sách là những giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt.

"Có những thông điệp khá đơn giản nhưng sẽ tác động mạnh mẽ đến bạn", Cheesewright nói. Tuy nhiên, ông cho rằng chính sự đơn giản đó lại mở ra nhiều tầng suy nghĩ và khiến cuốn sách trở nên sâu sắc.

Cuốn sách Hoàng tử bé của tác giả Antoine de Saint-Exupéry. Ảnh: Fahasa.

Tư duy này cũng được ông áp dụng trong công việc lãnh đạo tại Walmart. Neil Pasricha, cựu nhân viên từng làm việc dưới quyền Cheesewright tại Walmart Canada, cho biết sếp cũ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trình bày vấn đề một cách đơn giản.

Khi Cheesewright giữ vai trò Chủ tịch kiêm CEO Walmart EMEA và Canada, các bài phát biểu trước toàn công ty của ông thường chỉ tập trung vào tối đa 3 ý chính. Những ý tưởng được nhân viên trình bày cũng phải vượt qua "bài kiểm tra" - tức phải đủ rõ ràng để một người không làm trong ngành vẫn có thể hiểu được.

Cheesewright cho rằng việc chia nhỏ những vấn đề phức tạp thành các ý chính dễ hiểu giúp người nghe nhanh chóng nắm bắt thông tin. Đây cũng là kỹ năng có thể áp dụng trong giao tiếp hàng ngày.

"Sự đơn giản chính là việc cung cấp cho mọi người một lộ trình", ông nói.

Theo Cheesewright, khi một vấn đề được đặt trong một khuôn khổ đơn giản, người nghe có thể dễ dàng hiểu những khái niệm cốt lõi trước khi đi sâu vào các chi tiết phức tạp hơn.

Đừng quá ám ảnh với việc so sánh

Một bài học khác Cheesewright yêu thích từ Hoàng tử bé liên quan đến cách con người nhìn nhận sự khác biệt. Trong câu chuyện, Hoàng tử bé chỉ có một bông hồng trên hành tinh của mình và dành tình cảm, sự chăm sóc đặc biệt cho nó. Khi đặt chân đến Trái Đất, cậu phát hiện một khu vườn có tới 500 bông hồng giống hệt.

Ban đầu, điều này khiến Hoàng tử bé nhận ra bông hồng của mình dường như không đặc biệt. Nhưng sau đó, cậu hiểu rằng chính thời gian, tình cảm và trách nhiệm dành cho bông hoa đã khiến nó trở nên đặc biệt đối với mình.

"Bài học mà tôi yêu thích nhất là không có cái gì tốt hơn hay tệ hơn. Chỉ có khác biệt mà thôi", Cheesewright chia sẻ. Bài học này đặc biệt có ý nghĩa với Cheesewright khi ông từng quản lý hơn 1 triệu nhân viên tại 50 doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Theo ông, thay vì liên tục so sánh và tìm kiếm một lựa chọn "tốt hơn", con người nên hiểu giá trị của những điều khác biệt và tập trung vào những gì mình đang có.

Cheesewright cho rằng sức sống lâu dài của Hoàng tử bé đến từ việc những thông điệp trong tác phẩm có thể được tiếp cận ở nhiều độ tuổi khác nhau. Dù được viết như một cuốn sách dành cho trẻ em, câu chuyện vẫn chứa đựng nhiều suy ngẫm về cách người lớn nhìn nhận cuộc sống.

"Trong đó có một số thông điệp khá sâu sắc về việc người lớn thường quên mất điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống", ông nói. Với Cheesewright, một trong những điều quan trọng nhất là sống với hiện tại, trân trọng những thứ xung quanh và không quên giá trị của những điều mình đang có.

Từ một giáo viên thể dục tại Anh đến vị trí lãnh đạo bộ phận quốc tế của Walmart, Cheesewright cho rằng những nguyên tắc tưởng như đơn giản ấy có thể trở thành nền tảng cho cách một người làm việc, lãnh đạo và đưa ra quyết định.