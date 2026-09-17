Cuốn sách hé lộ cách một tỷ phú xây dựng đế chế bất động sản

Trong What It Takes, tỷ phú Stephen Schwarzman kể cách ông xây Blackstone từ 400.000 USD ban đầu, qua đó tạo nên một trong những đế chế bất động sản lớn nhất thế giới.

Stephen Schwarzman là đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO của Blackstone, tập đoàn quản lý tài sản thay thế có trụ sở tại New York (Mỹ). Blackstone được ông thành lập cùng Peter G. Peterson năm 1985, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn mua bán và sáp nhập. Hiện tập đoàn quản lý hơn 1.300 tỷ USD tài sản và đầu tư trên nhiều lĩnh vực như vốn tư nhân, bất động sản, tín dụng, hạ tầng và các tài sản thay thế khác.

Riêng mảng bất động sản, Blackstone hiện quản lý khoảng 314 tỷ USD vốn của nhà đầu tư, với danh mục bất động sản toàn cầu có giá trị khoảng 608 tỷ USD . Tập đoàn cho biết đã bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực này từ năm 1991 và hiện là chủ sở hữu bất động sản thương mại lớn nhất thế giới.

Cuốn What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence dành nhiều phần để nói về những thương vụ thất bại của Blackstone. Ảnh: Amazon.

Quá trình xây dựng đế chế này được Schwarzman kể lại trong What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence, cuốn sách xuất bản năm 2019. Đây không phải sách hướng dẫn đầu tư bất động sản, mà là câu chuyện về cách ông xây dựng Blackstone, từ những ngày đầu thiếu vốn đến khi trở thành một trong những tổ chức đầu tư lớn nhất thế giới.

Từ 400.000 USD năm 1985 đến đế chế Blackstone

Khi Schwarzman và Peterson thành lập Blackstone năm 1985, công ty chỉ có 400.000 USD vốn ban đầu. Hai người khi đó đã có kinh nghiệm tại Lehman Brothers, nhưng việc huy động vốn cho một công ty mới thành lập không hề dễ dàng. Những ngày đầu của Blackstone được đánh dấu bởi hàng loạt cuộc gặp với các nhà đầu tư tiềm năng và những lần bị từ chối.

Schwarzman khi ấy 37 tuổi và đang đứng trước một lựa chọn lớn trong sự nghiệp. Ông từng điều hành bộ phận mua bán và sáp nhập của Lehman Brothers, còn Peterson là người từng giữ vị trí đồng CEO tại ngân hàng này. Hai người quyết định rời môi trường ngân hàng đầu tư để xây dựng một tổ chức của riêng mình.

Trong What It Takes, Schwarzman không kể câu chuyện thành công theo kiểu mọi quyết định đều đúng. Thay vào đó, ông dành nhiều phần để nói về những lần thất bại, những thương vụ đánh giá sai và cách các sự cố đó buộc Blackstone thay đổi quy trình ra quyết định.

Một trong những nguyên tắc xuyên suốt cuốn sách là “đừng mất tiền”. Nhà xuất bản Simon & Schuster cho biết Schwarzman đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tuyển người giỏi và thiết lập các quy trình để Blackstone có thể phân tích, đánh giá rủi ro một cách có hệ thống. Với Schwarzman, điều này đặc biệt quan trọng khi quy mô các thương vụ ngày càng lớn.

Một thương vụ trị giá hàng tỷ USD có thể đem lại lợi nhuận rất lớn, nhưng một sai lầm cũng có thể khiến nhà đầu tư phải trả giá tương ứng. Vì vậy, Blackstone xây dựng một quy trình trong đó các thành viên có thể chất vấn giả định của nhau, xem xét những kịch bản bất lợi và tìm kiếm những điểm có thể khiến khoản đầu tư thất bại.

Cách tiếp cận này sau đó trở thành một phần quan trọng trong văn hóa đầu tư của Blackstone. Bất động sản là một ví dụ rõ nhất.

Thương vụ 39 tỷ USD và bài học về chu kỳ bất động sản

Blackstone bắt đầu đầu tư vào bất động sản từ năm 1991. Trong những năm sau đó, công ty dần xây dựng một nền tảng đầu tư quy mô lớn, tập trung vào nhiều loại tài sản và thị trường khác nhau. Hiện Blackstone cho biết nền tảng bất động sản của tập đoàn có hơn 800 chuyên gia tại 12 văn phòng trên toàn cầu.

Một trong những thương vụ nổi tiếng nhất của Blackstone diễn ra năm 2007, khi tập đoàn mua Equity Office Properties từ tỷ phú Sam Zell với giá 39 tỷ USD . Thời điểm đó, thị trường bất động sản Mỹ đang ở gần đỉnh chu kỳ. Quy mô thương vụ khiến Blackstone phải đối mặt với rủi ro rất lớn nếu thị trường đảo chiều.

Schwarzman là nhà sáng lập và CEO của tập đoàn đầu tư Blackstone. Ảnh: Fortune.

Schwarzman cho rằng thị trường khi ấy đã trở nên quá nóng. Vì vậy, ngay sau khi hoàn tất thương vụ, Blackstone bán gần 30 tỷ USD bất động sản trong danh mục, đồng thời giữ lại những tài sản mà họ đánh giá cao tại các thị trường như New York, Boston và California. Theo Forbes, các đối tác của Blackstone cuối cùng thu về khoản lợi nhuận tương đương khoảng 3 lần vốn đầu tư.

Thương vụ này đáng chú ý ở chỗ Blackstone không đơn thuần mua một danh mục bất động sản rồi chờ giá tăng. Tập đoàn vừa thực hiện một thương vụ có quy mô rất lớn, vừa nhanh chóng giảm phần tài sản mà họ cho rằng mang lại rủi ro cao. Nói cách khác, bài toán đặt ra là giữ lại tài sản nào và bán ra vào thời điểm nào. Đây cũng là cách tiếp cận được Blackstone duy trì trong hoạt động bất động sản hiện nay.

Theo giới thiệu của tập đoàn, mảng bất động sản tập trung vào những tài sản có chất lượng và vị trí tốt, đồng thời tìm kiếm các xu hướng kinh tế, nhân khẩu học có thể tạo ra tăng trưởng dài hạn. Blackstone chia chiến lược thành nhiều nhóm, từ đầu tư vào các tài sản đang được quản lý chưa hiệu quả, bất động sản ổn định có thời gian nắm giữ dài đến hoạt động cho vay dựa trên tài sản bất động sản.

Quy mô cũng trở thành một lợi thế quan trọng

Với danh mục hàng nghìn bất động sản trên nhiều thị trường, Blackstone có thể quan sát sự thay đổi của từng phân khúc và khu vực cùng lúc. Tập đoàn cho rằng lượng dữ liệu và kinh nghiệm tích lũy từ danh mục này giúp họ nhận diện những xu hướng đầu tư trước khi chúng trở nên phổ biến. Đó cũng là một trong những điểm đáng chú ý khi đọc What It Takes.

Cuốn sách không đưa ra công thức kiểu “mua loại bất động sản nào để làm giàu”. Schwarzman tập trung nhiều hơn vào cách một tổ chức lớn đưa ra quyết định khi đứng trước những thương vụ có giá trị hàng tỷ USD. Với ông, kinh nghiệm từ một thương vụ thất bại có thể quan trọng không kém một thương vụ thành công.

Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes năm 2024, Schwarzman cho biết ông không đọc quá nhiều sách kinh doanh vì dành phần lớn thời gian cho chính công việc này. Khi được hỏi cuốn sách nào ông muốn giới thiệu cho mọi nhà đầu tư, ông lại chọn chính What It Takes.

Điều Schwarzman muốn truyền tải trong cuốn sách vì thế rộng hơn câu chuyện bất động sản. Đó là cách xây dựng một tổ chức có khả năng tìm kiếm cơ hội, thu thập thông tin, đánh giá rủi ro và thay đổi sau những lần mắc sai lầm.