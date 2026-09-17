Giá sầu riêng bật tăng mạnh, chủ vườn bỏ túi tiền tỷ

Sau thời gian giảm sâu, giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên đã bật tăng mạnh trở lại, với giá thu mua tại các vựa lên hơn 100.000 đồng/kg.

Những ngày qua, anh Bá Biết, thương lái chuyên thu mua sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên, cho biết giá sầu riêng Thái Monthong loại tuyển tại các vựa đang được thu mua ở mức giá 90.000-100.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng loại 2 có giá 78.000-80.000 đồng/kg. Tại vườn, giá mặt hàng này cũng dao động từ 60.000 đồng/kg trở lên, tùy chất lượng và mẫu mã.

Giá sầu riêng tăng gấp rưỡi so với 2 tháng trước

Theo anh Biết, giá sầu riêng tại Tây Nguyên tăng cao trong bối cảnh vụ thu hoạch đang bước vào giữa mùa, nhưng nhiều nhà vườn không còn thu hoạch ồ ạt mà chủ động cắt cầm chừng để giữ giá.

"Nếu mình không thu mua bây giờ, tôi sợ sẽ không còn sầu riêng chất lượng. Nhưng mua vào giá cao, vài bữa nữa giá xuống lại sợ lỗ", anh bày tỏ.

Một số thương lái khác cũng cho biết nhà vườn đang thu hoạch với sản lượng khá ít, trong đó nhiều nơi ưu tiên cắt trước những trái có mẫu mã đẹp. Việc nguồn hàng ra thị trường "nhỏ giọt" có thể tiếp tục đẩy giá tăng cao trong những ngày tới.

Thực tế theo khảo sát, giá sầu riêng Thái Monthong loại VIP, cơm vàng, bột ngọt, da xanh, gai nhím và trái tròn đều đang được các vựa thu mua với giá khoảng 100.000-105.000 đồng/kg, trong khi hàng sầu Thái loại A có giá 90.000-95.000 đồng/kg và hàng loại B dao động 70.000-75.000 đồng/kg. Ngoài ra, hàng lỗi hoặc cơm sượng nước nhẹ cũng được các vựa thu mua với mức giá khá cao, từ 55.000 đồng/kg cho đến 72.000 đồng/kg.

Như vậy, giá sầu riêng đã tăng khoảng 30% so với tháng trước. Còn nếu so với hồi tháng 7, thời điểm giá xuống thấp trong nhiều năm qua, giá loại "trái cây vua" đã bật tăng mạnh khoảng 50-60%.

Thông thường 1 ha sầu riêng trưởng thành có thể cho thu hoạch 15-25 tấn quả, với mức giá cao hiện tại, với mỗi ha sầu riêng đạt chuẩn, người nông dân đã có thể bỏ túi tiền tỷ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cho biết giá sầu riêng tăng mạnh trở lại những ngày gần đây do một số nước sản xuất sầu riêng như Thái Lan và một số nước khác đã hết hàng.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên vẫn còn sầu riêng nhưng vừa qua đã ngắt một lứa bông, khiến lượng hàng cũng không còn nhiều. Ngoài ra, ngày lễ quốc khánh và tết trung thu của Trung Quốc đang đến gần, kéo theo nhu cầu sầu riêng tăng lên tại thị trường này.

Về mặt bằng giá sầu riêng tại Đắk Lắk, ông Trung cho biết mức giá hiện phụ thuộc vào chất lượng quả. Đối với hàng đẹp, chất lượng cao, giá mua tại vườn có thể lên tới 68.000 đồng/kg.

Dù giá tăng mạnh, nguồn cung sầu riêng cả vụ tại Đắk Lắk vẫn còn khá lớn. Ông Trung cho biết sản lượng năm nay cao hơn năm ngoái do diện tích bước vào giai đoạn cho thu hoạch tăng lên. Thời gian thu hoạch cũng được kéo dài, dự kiến đến gần hết tháng 11 mới cơ bản hết hàng.

Theo Báo điện tử Đắk Lắk, UBND tỉnh mới đây đã ban hành Kế hoạch số 376/KH-UBND về việc xây dựng kịch bản tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu chủ động các phương án tiêu thụ, đảm bảo đầu ra thông suốt cho khoảng 500.000 tấn sầu riêng thu hoạch trong niên vụ 2026, nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ thương hiệu "Sầu riêng Đắk Lắk", không để xảy ra tình trạng ùn ứ, ép giá hay rớt giá diện rộng.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 33.000 ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Sản lượng dự kiến năm 2026 ước đạt khoảng 500.000 tấn, với sản lượng tập trung phục vụ tiêu thụ thương mại lúc cao điểm khoảng 300.000-350.000 tấn.

Rủi ro liên quan đến thời tiết

Dù mặt bằng giá đang tăng cao, theo ông Trung, thời tiết mưa nhiều tại Đắk Lắk đang gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sầu riêng, trong đó có tình trạng trái bị sượng. Đây là yếu tố có thể tác động trực tiếp đến giá trị sản phẩm, đặc biệt khi địa phương đang bước vào giai đoạn chính vụ.

Mưa nhiều khiến sầu riêng gặp tình trạng sượng cơm. Ảnh: Dũng Lê.

Trước diễn biến giá tăng nhưng vẫn tiềm ẩn khả năng biến động do yếu tố khách quan, ông khuyến nghị người dân cần chú trọng kỹ thuật chăm sóc để hạn chế tình trạng sầu riêng bị sượng và đảm bảo chất lượng trái. Bên cạnh đó, nhà vườn nên tìm kiếm và hợp tác với những doanh nghiệp xuất khẩu đủ điều kiện, có uy tín.

Dưới góc độ Hiệp hội, ông nhìn nhận mối quan hệ giữa người trồng và doanh nghiệp hiện nay cần chuyển từ hoạt động mua bán đơn thuần sang hợp tác lâu dài. Đơn cử, một số doanh nghiệp cũng đã xây dựng đội ngũ kỹ thuật để hỗ trợ người dân trong quá trình thu mua và quản lý vườn, nhằm đảm bảo chất lượng cơm sầu riêng ổn định.

Ông Trung cho rằng đây là những giải pháp cần thiết trong bối cảnh ngành sầu riêng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết. Mưa kéo dài nhiều ngày có thể khiến chất lượng trái giảm mạnh, qua đó tác động trực tiếp đến giá thu mua.

"Có những thời điểm cơm sầu riêng đang được mua với giá hơn 60.000 đồng/kg, nhưng nếu gặp thời tiết xấu, giá có thể giảm mất một nửa là chuyện bình thường", lãnh đạo Hiệp hội nói thêm.

Đáng chú ý, không chỉ người trồng chịu thiệt hại khi chất lượng sầu riêng giảm mà ngay cả doanh nghiệp thu mua cũng có thể thua lỗ khi phải mua những lô hàng chất lượng thấp, dù giá đầu vào đã giảm đáng kể. Điều này cho thấy biến động chất lượng do thời tiết có thể tạo rủi ro cho cả người dân và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.