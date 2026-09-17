AirAsia chịu áp lực tài chính, Malaysia tính chuyện 'giải cứu'

AirAsia đối mặt áp lực tài chính lớn, buộc chính phủ Malaysia tính phương án hỗ trợ và chuẩn bị kịch bản để các hãng bay khác tiếp nhận thị phần.

Theo Reuters, chính phủ Malaysia đang xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình tài chính của AirAsia, trong đó có phương án để Malaysia Airlines và Batik Air tiếp nhận một phần thị trường nội địa của hãng.

Cụ thể, các cuộc trao đổi giữa chính phủ với Malaysia Airlines và Batik Air đã gia tăng trong những tuần gần đây. Bộ Tài chính Malaysia và Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB), doanh nghiệp vận hành sân bay có liên hệ với nhà nước, cũng tham gia các cuộc thảo luận.

Đây được xem là một phần trong kế hoạch rộng hơn nhằm chuẩn bị cho những kịch bản có thể xảy ra nếu AirAsia tiếp tục chịu áp lực tài chính.

AirAsia hiện cho biết hãng chiếm khoảng 40% thị trường hàng không Malaysia và 60% thị trường bay nội địa. Vì vậy, bất kỳ biến động lớn nào tại hãng cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến mạng bay nội địa của nước này.

Hai hãng bay vào cuộc

Malaysia Airlines và Batik Air đã nói với chính phủ rằng họ sẵn sàng mở rộng hoạt động để tiếp nhận đường bay và hành khách của AirAsia, thay vì mua lại toàn bộ hoạt động kinh doanh của hãng.

Tuy nhiên, nếu phải tiếp nhận hoạt động của AirAsia trên quy mô lớn, 2 hãng bay này muốn được tiếp quản cả các hợp đồng thuê máy bay.

Theo một nguồn tin, việc chỉ tiếp nhận đường bay và lượng hành khách sẽ khó khăn hơn nhiều nếu không có máy bay để khai thác. Điều này khiến vấn đề đội bay trở thành một phần quan trọng trong phương án dự phòng của chính phủ Malaysia.

MAHB cho biết doanh nghiệp thường xuyên trao đổi với tất cả đối tác hàng không về phát triển mạng bay và đường bay. Nội dung có thể bao gồm các cơ hội tăng công suất hoặc mở đường bay tại những nơi thị trường còn thiếu hoặc nhu cầu chưa được đáp ứng. Tuy vậy, MAHB từ chối bình luận về triển vọng tài chính của AirAsia.

Ngoài phương án để các hãng bay khác tiếp nhận hoạt động, chính phủ Malaysia cũng đang cân nhắc khả năng hỗ trợ AirAsia huy động vốn từ bên ngoài.

Một phương án được thảo luận là chính phủ đưa ra một hình thức bảo đảm hoặc hỗ trợ nhằm củng cố kế hoạch gọi vốn mới của AirAsia. Tuy nhiên, hình thức hỗ trợ cụ thể vẫn chưa được xác định.

Trong tháng này, Reuters đưa tin Bộ Tài chính Malaysia đã thuê Alton Aviation Consultancy đánh giá nhu cầu vốn của AirAsia, trong bối cảnh chính phủ cân nhắc có nên hỗ trợ hãng hay không.

Áp lực tài chính ngày càng lớn

AirAsia đang chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu máy bay tăng mạnh. Giá nhiên liệu tăng 66% trong quý II so với quý trước, lên trung bình 183 USD /thùng, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn chưa hạ nhiệt.

AirAsia đang gặp áp lực tài chính lớn, có thể phải huy động tới 3 tỷ USD .

Tính đến ngày 30/6, AirAsia có 18,4 tỷ ringgit ( 4,51 tỷ USD ) nợ ngắn hạn, trong khi lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ở mức 954 triệu ringgit ( 234 triệu USD ).

Hãng cũng đang nợ MAHB ít nhất 500 triệu ringgit ( 123 triệu USD ) cho các dịch vụ như phí hạ cất cánh và đỗ máy bay, theo 4 nguồn tin. MAHB đã cho AirAsia gia hạn thời gian thanh toán một số khoản, trong đó đã có 2 lần gia hạn.

MAHB không bình luận về các khoản nợ cụ thể, cho biết doanh nghiệp không thảo luận về các thỏa thuận thương mại với đối tác hàng không.

AirAsia cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Reuters về việc có nợ MAHB hay không. Hãng cho biết vẫn duy trì mối quan hệ “vững chắc và mang tính xây dựng” với các đối tác quan trọng, trong đó có MAHB.

Trong tháng này, AirAsia cho biết đang đàm phán với các tổ chức tài chính để huy động tối đa 1 tỷ USD từ thị trường nợ quốc tế và 700 triệu ringgit ( 172 triệu USD ) tín dụng trong nước. Phần lớn nguồn vốn này sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ.

Tuy nhiên, 2 nguồn tin của Reuters ước tính AirAsia cần ít nhất 3 tỷ USD vốn mới để giải quyết tình hình tài chính hiện tại.

AirAsia ghi nhận lỗ ròng 831 triệu ringgit ( 204 triệu USD ) trong quý II, kết thúc ngày 30/6. Kết quả này chịu tác động bởi chi phí nhiên liệu tăng và khoản lỗ tỷ giá lên tới 331 triệu ringgit ( 81 triệu USD ).

Hãng đang đẩy mạnh tái cấu trúc nhằm giảm chi phí. Các biện pháp bao gồm cắt giảm những đường bay hoạt động kém hiệu quả, trả lại 25 máy bay cũ cho bên cho thuê và đàm phán lại hợp đồng với các nhà cung cấp.

Phó tổng giám đốc Tập đoàn AirAsia Farouk Kamal cho biết hãng không bình luận về những đồn đoán liên quan đến hoạt động, tài chính hoặc các thỏa thuận doanh nghiệp chưa được công bố.

Ông khẳng định AirAsia vẫn tập trung duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và ổn định tại tất cả thị trường, đồng thời cho biết nhu cầu cơ bản trên toàn mạng bay vẫn ổn định. Hãng cũng đang phối hợp với các bên liên quan để xử lý các yêu cầu về tài chính và vận hành.