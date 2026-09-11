Vietravel Airlines mua 50 máy bay Airbus, nhận hàng từ 2029

Vietravel Airlines vừa ký thỏa thuận mua 50 máy bay Airbus, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc A321, dự kiến nhận máy bay đầu tiên từ năm 2029.

Ngày 10/9 tại Paris (Pháp), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Vietravel Airlines và Airbus đã ký thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới.

Theo thỏa thuận, Vietravel Airlines sẽ mua 20 máy bay Airbus A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321. Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Việc lựa chọn dòng máy bay A220 và A321 được Vietravel Airlines xác định nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay trong trung và dài hạn.

Trong đó, Airbus A220 thuộc phân khúc máy bay thân hẹp với sức chứa tới khoảng 160 ghế, tầm bay 6.300-6.700 km, tùy phiên bản. Dòng máy bay này được thiết kế để phục vụ các đường bay có nhu cầu chưa đủ lớn cho những máy bay thân hẹp cỡ lớn, qua đó tạo điều kiện để hãng thử nghiệm và mở các đường bay mới.

Ở chiều ngược lại, Airbus A321neo và A321XLR hướng đến các đường bay có nhu cầu cao hơn. A321neo có tầm bay tối đa khoảng 7.400 km, trong khi A321XLR có thể đạt khoảng 8.700 km.

Vietravel Airlines và Airbus ký thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới. Ảnh: T&T Group.

Vietravel Airlines cho biết đội tàu bay này sẽ tạo dư địa để hãng mở rộng mạng bay quốc tế từ châu Á tới Nam Á, Trung Á và một số thị trường Trung Đông.

Dòng máy bay A220 cũng được Airbus giới thiệu là tiết kiệm nhiên liệu hơn khoảng 25% so với thế hệ máy bay trước, đồng thời có cấu hình cabin 2-3 ghế mỗi hàng.

Thỏa thuận với Airbus là bước tiếp theo trong kế hoạch tái cơ cấu và mở rộng Vietravel Airlines sau khi hãng gia nhập hệ sinh thái T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) vào cuối năm 2024.

Tháng 6/2025, Vietravel Airlines đã tiếp nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu của hãng. Trước đó, đội tàu của hãng chủ yếu được khai thác theo hình thức thuê.

Hiện hãng đang khai thác mạng bay nội địa, đồng thời có các đường bay quốc tế thường lệ tới Bangkok (Thái Lan) và Thâm Quyến (Trung Quốc).

Vietravel Airlines cho biết sẽ tiếp tục bổ sung máy bay trong nửa cuối năm 2026, hướng tới nâng quy mô khai thác lên khoảng 80-90 chuyến bay/ngày và mở thêm các điểm đến trong nước lẫn quốc tế.

Với kế hoạch mua 50 máy bay mới, hãng đang đặt nền tảng cho việc mở rộng đội tàu trong dài hạn, thay vì chỉ tăng năng lực khai thác bằng máy bay thuê.