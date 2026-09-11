Grab nói gì khi hàng loạt tài xế kêu gọi tắt app?

Giữa lúc một bộ phận tài xế kêu gọi tắt ứng dụng, Grab cho biết đang tăng cường hỗ trợ và xem xét các giải pháp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi chính đáng của đối tác tài xế.

Grab vừa lên tiếng trước thông tin tài xế kêu gọi tắt ứng dụng. Ảnh: Grab.

Những ngày gần đây, một số tài xế Grab chia sẻ trên mạng xã hội lời kêu gọi đồng loạt tắt ứng dụng trong ngày 12 và 13/9 nhằm phản đối các chính sách liên quan đến thu nhập. Những nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhiều tài xế cho rằng mức thu nhập thực tế sau mỗi chuyến xe đang chịu sức ép từ giá cước, các khoản khấu trừ và chi phí vận hành.

Một trong những vấn đề gây tranh luận là cách xác định số tiền mà Grab giữ lại trên mỗi chuyến xe. Một bộ phận tài xế cho rằng nền tảng đang thu tỷ lệ chiết khấu khoảng 30-35%, trong khi một số trường hợp cho biết tổng số tiền bị trừ trên một cuốc xe có thể lên tới gần 50% nếu tính cả các khoản liên quan.

Trong bối cảnh những thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Grab Việt Nam vừa phản hồi Tri Thức - Znews về tình hình hoạt động của nền tảng cũng như các nội dung đang được thảo luận.

Cụ thể, hoạt động vận hành dịch vụ của hãng trong những ngày gần đây vẫn diễn ra bình thường. Hãng khẳng định các chỉ số liên quan đến chất lượng dịch vụ và hoạt động của đối tác tài xế, cũng như của nền tảng vẫn được duy trì ở mức ổn định.

“Trong cùng thời gian này, chúng tôi ghi nhận một số thông tin và thảo luận liên quan đến Grab được chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó có những thông tin giả mạo. Chúng tôi đang nghiêm túc đánh giá tình hình”, đại diện ứng dụng chia sẻ.

Doanh nghiệp không nêu cụ thể những thông tin nào được xác định là giả mạo, song khuyến nghị người dùng và đối tác thận trọng với các nội dung liên quan đến hoạt động vận hành được lan truyền trên mạng xã hội.

Grab cho biết trong bất kỳ bối cảnh nào, việc duy trì chất lượng dịch vụ cho người dùng và sinh kế của đối tác, bao gồm đối tác tài xế luôn là ưu tiên hàng đầu của hãng.

“Chúng tôi luôn tích cực lắng nghe ý kiến và phối hợp với các bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động dịch vụ diễn ra ổn định”, đại diện Grab nói.

Bên cạnh việc đánh giá tình hình, Grab cho biết hãng đã và đang tăng cường truyền thông đến đối tác tài xế về cách thức đảm bảo an ninh an toàn khi vận hành các chuyến xe.

Đại diện hãng nhấn mạnh luôn ưu tiên xem xét và đưa ra các giải pháp hỗ trợ thiết thực nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi chính đáng của các đối tác tài xế trong quá trình hoạt động trên nền tảng.

Grab cũng khuyến nghị người dùng và đối tác tham khảo thông tin từ các kênh chính thức của Grab và các nguồn tin đáng tin cậy, đặc biệt đối với những thông tin liên quan đến hoạt động vận hành nhằm không ảnh hưởng đến trải nghiệm dịch vụ của người dùng và quá trình hoạt động của đối tác.

Đây là nội dung được Grab nhấn mạnh trong bối cảnh các tài xế đang quan tâm đến thu nhập và những khoản bị khấu trừ trên mỗi chuyến xe. Tuy nhiên, trong phản hồi lần này, doanh nghiệp tạm thời chưa đưa ra thông tin cụ thể về việc có thay đổi chính sách giá, tỷ lệ chiết khấu hay cơ chế tính thu nhập của tài xế trong thời gian tới.