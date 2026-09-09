TP.HCM sắp có thêm dự án 'giao hàng' gần 1 tỷ USD

Một dự án logistics gần 1 tỷ USD vừa được cấp phép tại TP.HCM, nâng tổng vốn đăng ký của hai dự án thuộc hệ sinh thái TikTok tại thành phố lên hơn 1,1 tỷ USD.

Công ty Swift Logistics đặt trụ sở tại tòa nhà The Nexus. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Tài chính TP.HCM mới đây đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tokgistic Pte. Ltd. (Singapore) để thực hiện dự án Công ty TNHH Swift Logistics (Swift Logistics Co., Ltd.) tại TP.HCM.

Đây là dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 25.850 tỷ đồng , tương đương 980 triệu USD . Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 196 triệu USD , chiếm 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động dự kiến là 784 triệu USD . Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến triển khai các mục tiêu hoạt động từ tháng 11/2026.

Địa điểm thực hiện dự án tại tòa nhà The Nexus, số 3A-3B, đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Swift Logistics đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý.

Đối với hoạt động “Dịch vụ bưu chính”, Sở Tài chính TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ký hợp đồng với khách hàng nhưng không trực tiếp thực hiện các dịch vụ chuyển phát và/hoặc các dịch vụ hậu cần liên quan đến chuyển phát mà sẽ được thực hiện bởi các đơn vị logistics thứ 3 mà công ty đã ký hợp đồng.

Sở cũng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiến độ góp vốn được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tiến độ dự kiến huy động các nguồn vốn: tùy theo nhu cầu kinh doanh của dự án.

Động thái mới nhất diễn ra chưa đầy một năm sau các cuộc làm việc giữa lãnh đạo TP.HCM và Tập đoàn TikTok về kế hoạch mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực thương mại số, logistics và thanh toán số gắn với hệ sinh thái Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Trước đó, ngày 28/11/2025, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, lãnh đạo TikTok khu vực Đông Nam Á cho biết doanh nghiệp đang xem xét chuyển một số dịch vụ đang cung cấp xuyên biên giới sang hoạt động tại Việt Nam. Đồng thời, đề xuất thành lập 3 doanh nghiệp trong các lĩnh vực logistics, thanh toán số và thương mại số gắn với VIFC-HCMC.

Riêng lĩnh vực logistics, TikTok cho biết quy mô hoạt động dự kiến có thể đạt 1-2 tỷ đơn hàng/năm. Đối với thanh toán số, TikTok đề xuất TikTok Payment phục vụ khoảng 45 triệu người dùng tại Việt Nam; trong khi hoạt động thương mại số được định hướng với tổng giá trị giao dịch trên 10 tỷ USD /năm.

Đến đầu tháng 4/2026, TikTok Shop Việt Nam được ghi nhận trong nhóm dự án FDI cấp mới tại TP.HCM với vốn đầu tư 125 triệu USD .

Với việc Swift Logistics tiếp tục được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 980 triệu USD , tổng quy mô vốn đầu tư đăng ký của 2 dự án TikTok Shop Việt Nam và Swift Logistics đạt khoảng 1,105 tỷ USD .