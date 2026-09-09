Hàng hóa nhập khẩu dưới 100.000 đồng có thể vẫn phải đóng thuế

Hàng nhập khẩu giá trị nhỏ có thể chỉ còn được miễn thuế nếu trị giá không quá 100.000 đồng, thay vì ngưỡng 1 triệu đồng như hiện nay.

Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) từng ước tính khoảng 1,3-1,9 tỷ USD hàng hóa giá trị nhỏ đi qua biên giới Việt Nam được miễn thuế mỗi tháng. Ảnh: SPX.

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) mới đây đã thông tin làm rõ một số nội dung liên quan đến đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế đối với hàng hóa giá trị nhỏ tại Điều 29 dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Hiện nay, theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP, hàng nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1 triệu đồng trở xuống hoặc số thuế phải nộp từ 100.000 đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu.

Đối với các hình thức nhập khẩu khác, mức miễn thuế hiện được áp dụng với hàng hóa có trị giá từ 500.000 đồng trở xuống hoặc số thuế phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống.

Ở đề xuất mới, hàng hóa có tổng trị giá hải quan từ 100.000 đồng trở xuống hoặc số thuế xuất nhập khẩu phải nộp từ 10.000 đồng trở xuống cho một lần nhập khẩu sẽ được miễn thuế.

Theo cơ quan hải quan, bối cảnh thị trường đã thay đổi khi thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển, thị trường bán lẻ trong nước tăng trưởng 2 con số trong các năm 2024, 2025 và nửa đầu năm nay. Cùng với đó, hàng hóa nước ngoài tiếp cận người tiêu dùng trong nước thuận lợi hơn, kéo theo số lượng lô hàng nhập khẩu giá trị nhỏ tăng mạnh với tần suất cao.

Chính sách miễn thuế trước đây nhằm giảm chi phí quản lý và tạo thuận lợi thương mại. Tuy nhiên, khi quy mô giao dịch tăng nhanh, quy định này có thể tạo lợi thế cạnh tranh thiếu công bằng cho hàng nhập khẩu so với hàng sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan cho biết xuất hiện tình trạng gian lận thương mại thông qua việc chia nhỏ đơn hàng hoặc hạ giá trị khai báo để hưởng chính sách, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng hiệu quả quản lý.

Thực tế, kinh nghiệm quốc tế cho thấy xu hướng chung là thu hẹp chính sách miễn thuế đối với hàng hóa giá trị nhỏ. Indonesia giảm ngưỡng miễn thuế xuống 3 USD ; Ấn Độ xóa bỏ miễn thuế với hàng thương mại điện tử. EU áp thuế cố định và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn ngưỡng 150 euro. Tại Việt Nam, Quyết định 01/2025 cũng đã chấm dứt miễn thuế giá trị gia tăng đối với hàng giá trị nhỏ gửi qua chuyển phát nhanh.

Theo Cục Hải quan, mức thuế miễn 10.000 đồng được xác định tương ứng với phí hải quan quy định tại Thông tư 86/2025 nhằm bù đắp chi phí thủ tục. Với thuế suất ưu đãi bình quân khoảng 10%, số thuế 10.000 đồng tương ứng với lô hàng có trị giá hải quan khoảng 100.000 đồng.

Quy định này không áp dụng đối với quà biếu, quà tặng và hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

Cơ quan hải quan cũng lưu ý các quy định về hồ sơ, thủ tục miễn thuế tại Điều 29 cũ được lược bỏ để thực hiện đồng bộ theo Thông tư 86/2026 và Luật Quản lý thuế.

Các doanh nghiệp thương mại điện tử, logistics và chuyển phát nhanh cần chủ động nắm bắt định hướng điều chỉnh để chuẩn bị hạ tầng vận hành phù hợp khi quy định chính thức được ban hành.