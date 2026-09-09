Loạt xe điện, robot, công nghệ mới đang được giới thiệu tại Hà Nội

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 khai mạc ngày 9/9 tại Hà Nội, quy tụ hơn 2.000 gian hàng trên diện tích hơn 70.000 m2.

Sáng 9/9, tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện kéo dài đến ngày 11/9, với hơn 2.000 gian hàng trên diện tích hơn 70.000 m2. Ban tổ chức dự kiến có hơn 70.000 lượt khách tham quan.

VITW 2026 gồm 7 phân khu triển lãm, hội chợ và hội nghị, trong đó có Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam (VIIF 2026), Hội nghị Sản xuất Công nghiệp Quốc tế (IMC 2026), Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội, Triển lãm Tự động hóa Thế giới Việt Nam và các triển lãm về công nghệ, năng lượng sạch, điện lực, lưu trữ năng lượng, ngũ kim và thiết bị cơ điện.

Robot hình người của VinMotion được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thủy Tiên.

Tại VIIF 2026, các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành từ phương tiện và linh kiện, pin, hạ tầng sạc đến robot, máy móc cơ khí và phần mềm công nghiệp.

Trong lĩnh vực xe điện, VinFast trưng bày dải sản phẩm xe điện, trong khi Hải Âu giới thiệu dòng xe tải Chenglong. Một số doanh nghiệp khác tham gia ở nhóm linh kiện, cơ khí và thiết bị phụ trợ như Hatico, Bristar, Navicom, FECO Vietnam, Mikano, Wanxianghui...

Ở mảng tự động hóa và cơ khí, triển lãm có các giải pháp robot công nghiệp của CNCTech, Roboworld cùng máy móc, thiết bị cơ khí của AKC Engineering, T&T Vina, XYD Việt Nam, AIT Innovation... Một số doanh nghiệp cũng giới thiệu phần mềm công nghiệp và thiết bị gia dụng thông minh.

Không gian khu trưng bày. Ảnh: BTC.

Một khu vực khác tại VITW 2026 là Hanoi MIP Fair 2026 do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức. Với diện tích hơn 9.000 m2, khu vực này tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực gồm vi mạch và bán dẫn; công nghệ thông tin; điện, điện tử, điện lạnh; cơ khí chế tạo và tự động hóa; y tế, dệt may, da giày, thực phẩm và đồ uống.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026 thể hiện nỗ lực, cam kết của thành phố trong việc triển khai tích cực, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân,

Song song triển lãm là Hội nghị Sản xuất Công nghiệp Quốc tế 2026 (IMC 2026), với 60 diễn giả và 17 phiên thảo luận. Các chủ đề được đưa ra gồm sản xuất tiên tiến, AI và tự động hóa, thu hút đầu tư, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, năng lượng, sản xuất xanh và nguồn nhân lực.

Chương trình cũng có hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với nhà mua hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và đối tác công nghệ.