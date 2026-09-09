Gần nửa doanh nghiệp giảm doanh thu, ngành F&B có cuộc thanh lọc mới

Doanh thu ngành F&B Việt Nam vẫn tăng 6,55%, nhưng gần 43% cơ sở kinh doanh được khảo sát ghi nhận doanh thu giảm. Thị trường đang phân hóa thay vì tăng trưởng đồng loạt.

Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 do iPOS.vn và Nestlé Professional công bố cho thấy bức tranh trái chiều của ngành F&B. Doanh thu vẫn tăng, nhưng sự cải thiện không diễn ra đồng đều giữa các mô hình.

Doanh thu tăng nhưng làn sóng mở mới đã chậm lại

Nửa đầu năm, doanh thu toàn ngành F&B Việt Nam ước đạt 432.700 tỷ đồng , tăng 6,55% so với cùng kỳ năm 2025. Tốc độ này thậm chí cao hơn mức tăng 5,5% của cả năm 2025.

Tuy nhiên, số lượng cửa hàng gần như không tăng. Tính đến hết tháng 6, cả nước có khoảng 329.200 cửa hàng dịch vụ ăn uống, giảm nhẹ 0,1% so với mức 329.500 cửa hàng cuối năm ngoái.

Sự đối lập giữa doanh thu và số điểm bán cho thấy ngành F&B đang bước sang một giai đoạn khác. Tăng trưởng không còn đơn giản đến từ việc mở thêm thật nhiều cửa hàng, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng giữ khách, vận hành và khai thác hiệu quả điểm bán hiện hữu.

Điều này cũng phù hợp với xu hướng mà iPOS.vn từng nhận định khi thị trường chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển thực chất hơn, với trọng tâm là năng lực vận hành, khả năng thích ứng và sức bền của từng mô hình.

Dù vậy, đằng sau mức tăng 6,55% là sự phân hóa đáng kể. Khảo sát 481 đơn vị F&B tại 15 tỉnh, thành cho thấy 20,22% cơ sở ghi nhận doanh thu tăng trên 5% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, 37,08% giữ được trạng thái tương đối ổn định, với doanh thu tăng hoặc giảm dưới 5%. Ở chiều ngược lại, 27,53% giảm doanh thu 5-20% và 15,17% giảm trên 20%.

Như vậy, tổng cộng 42,7% cơ sở được khảo sát đang có doanh thu giảm. Con số này gần gấp đôi tỷ lệ cơ sở tăng trưởng trên 5%.

Nói cách khác, F&B Việt Nam không rơi vào một cuộc suy giảm đồng loạt. Thay vào đó, thị trường đang phân hóa mạnh giữa những mô hình có khả năng tăng trưởng và nhóm đang mất dần sức cạnh tranh.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Quân - Giám đốc thương hiệu tại iPOS.vn nhận định thị trường F&B tại Việt Nam đang phân hóa mạnh. Ảnh: iPOS.vn.

Sự khác biệt còn rõ hơn khi tách đồ ăn và đồ uống. Có 25,63% mô hình đồ ăn tăng trưởng trên 5%, cao hơn đáng kể mức 15,82% của mô hình đồ uống. Trong khi đó, 41,33% cơ sở kinh doanh đồ uống chỉ duy trì trạng thái ổn định.

Theo báo cáo, đồ ăn có lợi thế khi có thể dựa vào nhu cầu bữa ăn, khách đi theo nhóm hoặc các combo để gia tăng giá trị đơn hàng. Với đồ uống, cuộc cạnh tranh diễn ra sát hơn ở từng lần nâng size, thêm topping hay lựa chọn một ly có mức giá cao hơn.

Bối cảnh này khiến nửa cuối năm trở thành thời điểm quan trọng. 52,01% doanh nghiệp F&B cho biết có kế hoạch mở thêm cửa hàng hoặc phát triển quy mô trong 6 tháng cuối năm, dù tỷ lệ này đã giảm so với mức 57,31% được ghi nhận trước đó.

Mùa cao điểm cuối năm, từ Giáng sinh, Tết Dương lịch đến giai đoạn chuẩn bị Tết Âm lịch, được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho các mô hình có khả năng tận dụng nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, cuộc chơi có thể không còn dành cho tất cả.

Cuộc chiến giá rẻ nóng lên

Một trong những phát hiện đáng chú ý của khảo sát là khách ngồi tại chỗ vẫn là kênh có mức tăng trưởng rõ nhất.

Có tới 43,02% cơ sở cho biết đây là kênh tăng trưởng mạnh nhất so với cùng kỳ. Đặt qua ứng dụng giao đồ ăn đứng thứ hai với 18,52%, trong khi khách mua mang đi tại quầy chiếm 16,24%.

Nếu cộng hai hình thức khách trực tiếp đến điểm bán là ngồi tại chỗ và mua mang đi, tỷ lệ lên tới 59,26%.

Điều này cho thấy dù các nền tảng giao đồ ăn đã trở thành một phần quen thuộc của thị trường, cửa hàng vật lý vẫn đóng vai trò lớn trong tăng trưởng F&B. Với nhiều mô hình, trải nghiệm tại điểm bán, chất lượng món ăn và tốc độ phục vụ vẫn là yếu tố quyết định khả năng kéo khách quay lại.

Trong lúc đó, một áp lực khác đang xuất hiện rõ hơn: Làn sóng mô hình bình dân, giá rẻ.

Mô hình giá rẻ đang trở thành một đối thủ đủ lớn để gây sức ép, nhưng chưa khiến toàn thị trường đồng loạt giảm giá. Ảnh: Nhật Ánh.

Có tới 88,49% cơ sở khảo sát cho biết đã trực tiếp nhìn thấy các mô hình giá rẻ trong khu vực kinh doanh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần lớn doanh nghiệp chưa lập tức lao vào cuộc chiến giảm giá.

Cụ thể, 35,39% cho biết vẫn giữ nguyên cách bán dù chấp nhận mất một phần khách. 30,28% nhận thấy hiện tượng nhưng cho rằng chưa tạo ảnh hưởng đáng kể. Chỉ 22,81% buộc phải hạ giá, tăng khuyến mại hoặc bổ sung sản phẩm rẻ hơn.

Điều này cho thấy giá rẻ đang trở thành một đối thủ đủ lớn để gây sức ép, nhưng chưa khiến toàn thị trường đồng loạt giảm giá.

Trong bối cảnh đó, việc số lượng cửa hàng chỉ giảm 0,1% lại càng đáng chú ý. Thị trường không biến mất hàng loạt điểm bán, mà đang diễn ra quá trình thay thế và tái phân bổ.

Những cửa hàng yếu về dòng tiền, vận hành hoặc khả năng cạnh tranh có thể phải rời đi, trong khi các thương hiệu có tiềm lực tận dụng mặt bằng và cơ hội thị trường để mở rộng.