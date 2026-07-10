'Miếng bánh' mới của các chuỗi cà phê, trà sữa

Không còn là "sân chơi phụ", thị trường tỉnh trở thành đích ngắm của nhiều chuỗi F&B. Tuy nhiên, cơ hội không phân bổ đồng đều và không phải thương hiệu nào cũng có thể thành công.

Milano Coffee đang đánh mạnh ở thị trường tỉnh, trở thành một những chuỗi cà phê có hệ thống cửa hàng lớn tại châu Á. Ảnh: Milano.

Trong nhiều năm, khi nhắc đến chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ đến Highlands Coffee hay Trung Nguyên E-Coffee. Tuy nhiên, xét về số lượng điểm bán, vị trí này hiện thuộc về Milano Coffee với hơn 1.600 cửa hàng trên cả nước, vào nhóm những chuỗi cà phê có quy mô lớn tại châu Á.

Đáng chú ý, phần lớn mạng lưới của Milano không tập trung ở Hà Nội hay TP.HCM mà phủ rộng khắp 30 tỉnh, thành.

Xu hướng này cũng xuất hiện ở nhiều chuỗi F&B khác. Mì cay Sasin hiện có gần 100 cửa hàng tại 16 tỉnh, thành; SanThai vận hành 88 cửa hàng phủ khắp 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long; trong khi Gia Hỷ có 10 cửa hàng tại miền Trung, chủ yếu ở Đà Nẵng cùng một số điểm bán tại Huế.

Việc ngày càng nhiều thương hiệu mở rộng ra ngoài hai đô thị lớn cho thấy thị trường tỉnh không còn là "sân chơi phụ", mà đang trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành F&B.

Vì sao thị trường tỉnh trở thành "miếng bánh" hấp dẫn?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Giovanni Zangani, nhà sáng lập quỹ đầu tư tư nhân Maestro Equity Partners cho biết việc Milano Coffee và Mì cay Sasin đã hiện diện tại nhiều tỉnh, thành ngoài Hà Nội và TP.HCM là một trong những lý do quan trọng khiến đơn vị quyết định rót vốn.

Ông Giovanni thành lập Maestro Equity Partners năm 2017 và thực hiện khoản đầu tư đầu tiên tại Việt Nam vào 2019. Ảnh: NVCC.

Đại diện Maestro Equity Partners cho rằng việc chinh phục được người tiêu dùng ở nhiều địa phương cho thấy mô hình kinh doanh có thể nhân rộng trên quy mô toàn quốc - một trong những tiêu chí quan trọng khi quỹ tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Theo ông Giovanni, khoảng cách tiêu dùng giữa các đô thị lớn và thị trường tỉnh đang dần thu hẹp khi thu nhập người dân cải thiện, đồng thời mạng xã hội cũng giúp người tiêu dùng ở các địa phương tiếp cận cùng xu hướng, thương hiệu và người có sức ảnh hưởng như tại Hà Nội hay TP.HCM.

"Một khách hàng ở tỉnh ngày nay có thể theo dõi cùng những influencer, cùng các xu hướng ẩm thực và thương hiệu như một người ở TP.HCM", ông Giovani nhấn mạnh.

Nhìn từ góc độ doanh nghiệp, ông Châu Lê, Founder & CEO F&B Insider Hub - đơn vị sở hữu và vận hành chuỗi SanThai và Gia Hỷ - cho rằng sự thay đổi này không diễn ra trong một sớm một chiều.

"Nhu cầu ở thị trường tỉnh vốn đã tồn tại từ lâu, chỉ là đến giai đoạn hiện nay các chuỗi mới có đủ động lực và đủ năng lực để đi sâu hơn", ông Châu phân tích.

Theo ông Châu, khi dư địa tăng trưởng tại các đô thị lớn ngày càng đắt đỏ do cạnh tranh về mặt bằng, nhân sự, truyền thông và mật độ điểm bán, mở rộng ra các địa phương trở thành lựa chọn tất yếu của nhiều chuỗi.

Cùng với đó, sau nhiều năm phát triển, doanh nghiệp cũng hoàn thiện hơn về công nghệ quản lý, chuỗi cung ứng, mô hình nhượng quyền và năng lực kiểm soát vận hành từ xa. Trong khi việc cơ quan quản lý siết chặt quy định về thuế và nguồn gốc hàng hóa cũng khiến lợi thế cạnh tranh của các mô hình nhỏ lẻ dần thu hẹp.

Theo vị doanh nhân, sức hấp dẫn của thị trường tỉnh không chỉ đến từ chi phí mặt bằng hay nhân sự thấp hơn, mà còn ở khả năng giúp doanh nghiệp xây dựng vị thế với nguồn lực hợp lý.

Nếu tại các đô thị lớn, một cửa hàng mới phải cạnh tranh với hàng trăm thương hiệu để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, thì ở nhiều địa phương, chỉ cần lựa chọn đúng thị trường và đầu tư bài bản, thương hiệu đã có thể nhanh chóng đạt độ nhận diện cao.

Yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy là sự phát triển của mô hình nhượng quyền, đặc biệt với các thương hiệu ở phân khúc phổ thông. Theo ông Giovanni Zangani, đây là nhóm mô hình có dư địa lớn tại các địa phương nhờ nhu cầu tiêu dùng cao. Thay vì mở rộng bằng đội ngũ vận hành tập trung từ hội sở, doanh nghiệp có thể tận dụng mạng lưới đối tác nhượng quyền am hiểu thị trường bản địa để tăng tốc phát triển.

Đồng quan điểm, ông Châu Lê cho rằng việc lựa chọn phân khúc bình dân cũng giúp các chuỗi mở rộng quy mô nhanh hơn nhờ khả năng tiếp cận tệp khách hàng rộng.

Trong khi đó, đối tác nhượng quyền không chỉ mang đến nguồn vốn hay mặt bằng mà còn sở hữu lợi thế mà doanh nghiệp khó có được nếu vận hành từ xa: sự am hiểu thị trường địa phương.

"Họ biết khu vực nào có lưu lượng khách tốt, mặt bằng nào phù hợp, thời điểm kinh doanh hiệu quả cũng như đặc điểm tiêu dùng của khách hàng, từ đó giúp thương hiệu rút ngắn thời gian thâm nhập và giảm rủi ro khi mở rộng", ông Châu Lê nói thêm.

Không phải tỉnh nào cũng là "mỏ vàng"

Dù đánh giá cao dư địa tăng trưởng tại các địa phương, cả nhà đầu tư và doanh nghiệp đều cho rằng sẽ là sai lầm nếu xem "thị trường tỉnh" là một khái niệm đồng nhất.

Theo ông Châu Lê, mỗi địa phương có đặc điểm dân cư, mức thu nhập và hành vi tiêu dùng khác nhau, đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược phù hợp thay vì sao chép mô hình đã thành công tại các đô thị lớn.

"Cần Thơ khác Rạch Giá (An Giang), Đà Nẵng khác Huế. Một thành phố công nghiệp cũng hoàn toàn khác một địa phương sống chủ yếu nhờ du lịch. Thậm chí hai xã trong cùng một tỉnh cũng có thể có hành vi tiêu dùng khác nhau", ông Châu nhận định.

Theo chuyên gia, cơ hội tại thị trường tỉnh vẫn còn rất lớn nhưng không phân bổ đồng đều. Ảnh: Trà sữa Gia Hỷ.

Theo vị này, thay vì nhìn vào quy mô dân số, doanh nghiệp cần đánh giá tổng thể nhiều yếu tố như mật độ khách hàng mục tiêu, tần suất tiêu dùng, mức chi tiêu thực tế, lưu lượng di chuyển hay khả năng giao hàng trước khi quyết định mở cửa hàng.

"Một thành phố 1 triệu dân chưa chắc hấp dẫn bằng một đô thị 300.000-500.000 người nhưng khách hàng tập trung, có thói quen tiêu dùng rõ ràng và chi phí vận hành hợp lý", ông nói.

Ông nhấn mạnh cơ hội tại thị trường tỉnh còn rất lớn nhưng không phân bổ đồng đều. Những địa phương có sức mua tốt sẽ ngày càng thu hút nhiều thương hiệu và cạnh tranh quyết liệt hơn, trong khi các thị trường kém hấp dẫn sẽ không tự nhiên trở thành "mỏ vàng" chỉ vì doanh nghiệp đã hết dư địa mở rộng ở Hà Nội hay TP.HCM.

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Giovanni Zangani cho biết Maestro Equity Partners vẫn lạc quan với triển vọng của các doanh nghiệp tiêu dùng phục vụ tầng lớp trung lưu đang gia tăng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, những thương hiệu có thể đi đường dài sẽ không chỉ dựa vào tốc độ mở rộng, mà phải xây dựng được mô hình có khả năng nhân rộng, vận hành bài bản và duy trì trải nghiệm đồng nhất ở nhiều thị trường khác nhau.

Theo ông, lợi thế của doanh nghiệp trong giai đoạn tới sẽ đến từ khả năng kết hợp giữa sự am hiểu thị trường địa phương với năng lực vận hành chuyên nghiệp. Đây cũng là tiêu chí mà quỹ ưu tiên khi tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực F&B cũng như các ngành dịch vụ tiêu dùng khác.