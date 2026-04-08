Hơn một nửa nhà hàng, quán cà phê ở Việt Nam vừa tăng giá

Gần 60% doanh nghiệp F&B tại Việt Nam đã điều chỉnh giá bán trong năm 2025, tuy nhiên chủ yếu tăng nhẹ dưới 5% để cân bằng chi phí và giữ chân khách hàng.

Một số món tại quán hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán Sài Gòn được điều chỉnh tăng thêm 5.000 đồng. Ảnh: Minh Vũ.

Áp lực chi phí gia tăng đang buộc nhiều doanh nghiệp dịch vụ ăn uống tại Việt Nam phải điều chỉnh giá bán. Tuy vậy, thay vì tăng mạnh, phần lớn cửa hàng lựa chọn cách nhích giá nhẹ nhằm giữ sức mua của thị trường.

Theo Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam năm 2025 do iPOS.vn phối hợp với Nestlé Professional công bố, xu hướng tăng giá trong ngành F&B đã diễn ra rõ nét hơn so với dự định ban đầu.

Khảo sát 3.000 doanh nghiệp cho thấy hơn 52% doanh nghiệp tham gia đã tăng giá sản phẩm trong năm 2025. Nếu chỉ tính các đơn vị đã hoạt động trước năm 2025, tỷ lệ điều chỉnh giá lên đến gần 60%.

Gần 60% cửa hàng F&B tăng giá

Trong nhóm doanh nghiệp tăng giá, phần lớn lựa chọn mức điều chỉnh khá thận trọng. Hơn 40% doanh nghiệp tăng dưới 5%, trong khi khoảng 16% tăng 5-10%. Tỷ lệ tăng trên 10% chỉ chiếm hơn 2%, cho thấy đa số đơn vị vẫn dè dặt trước phản ứng của khách hàng.

So với dự báo trước đó, mức độ điều chỉnh giá thực tế đã cao hơn. Trong Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam năm 2024, có 49% doanh nghiệp chia sẻ dự định tăng giá trong năm 2025. Thực tế triển khai đã vượt con số này, phản ánh áp lực chi phí trong ngành lớn hơn dự tính.

Nhiều hàng quán tăng giá do áp lực chi phí nguyên vật liệu. Ảnh: Minh Vũ.

Các doanh nghiệp F&B hiện phải hấp thụ nhiều lớp chi phí cùng lúc. Giá nguyên vật liệu tăng mạnh là yếu tố gây áp lực lớn nhất, bên cạnh chi phí mặt bằng, vận hành cố định và cạnh tranh từ các mô hình giá rẻ. Ngoài ra, quá trình chuẩn hóa hoạt động kinh doanh - từ hóa đơn điện tử, kê khai thuế, phần mềm quản trị cho tới yêu cầu về an toàn thực phẩm - cũng khiến chi phí vận hành tăng lên.

Dù vậy, việc chỉ tăng giá ở biên độ hẹp cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn ưu tiên giữ khách hàng. Thay vì điều chỉnh toàn bộ menu, nhiều cửa hàng chỉ tăng giá ở một số món hoặc nhóm sản phẩm nhất định để giảm tác động tới sức mua.

Ngành F&B tăng trưởng chậm lại

Báo cáo cũng cho thấy thị trường F&B Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn phát triển ổn định hơn sau nhiều năm tăng trưởng nhanh.

Năm 2025, toàn ngành có khoảng 329.500 cửa hàng, tăng 2% so với năm 2024 - mức tăng gần như đi ngang với năm trước. Quy mô doanh thu toàn thị trường đạt khoảng 726.500 tỷ đồng , tăng 5,5%.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng không còn bùng nổ, nhu cầu chi tiêu cho ăn uống vẫn duy trì. Gần 66% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu ổn định hoặc tăng trưởng so với năm 2024.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận lại chịu sức ép lớn. Gần 69% doanh nghiệp cho biết giá nguyên vật liệu tăng mạnh là thách thức chính. Đồng thời, 57% đơn vị cũng quan tâm đến các yêu cầu chuẩn hóa về hóa đơn điện tử, nghĩa vụ thuế và lao động, những yếu tố đang trở thành chi phí bắt buộc trong quá trình chuyên nghiệp hóa ngành.

Ngành F&B tăng trưởng chậm lại sau giai đoạn khó khăn. Ảnh: Hoài Bảo.

Về phía người tiêu dùng, hành vi chi tiêu có xu hướng chọn lọc hơn. Khách hàng sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm đáng giá thay vì chỉ tìm kiếm mức giá rẻ. Trong lĩnh vực đồ uống, nhóm sản phẩm từ 35.000 đồng trở lên chiếm tới gần 58% thị phần, cho thấy nhu cầu trải nghiệm không gian và dịch vụ vẫn giữ vai trò quan trọng.

Theo dự báo của iPOS.vn và Nestlé Professional, năm 2026 thị trường F&B Việt Nam có thể đạt 333.600 cửa hàng với tổng doanh thu khoảng 760.000 tỷ đồng , tăng trưởng khoảng 4,6%.

Giai đoạn tới được nhận định sẽ chứng kiến sự chuyển dịch từ tăng trưởng nóng sang phát triển thực chất, khi các mô hình vận hành bài bản, kiểm soát chi phí tốt và tuân thủ pháp lý chặt chẽ sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.