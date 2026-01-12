Hàng quán chật vật bám trụ mặt đường TP.HCM

Nhiều hàng quán tại TP.HCM đóng cửa, trả mặt bằng cuối năm khi chi phí leo thang, kéo theo nhiều mặt bằng đắc địa bỏ trống lâu ngày.

Hàng quán tại TP.HCM rút lui dịp cuối năm. Ảnh: Hoài Bảo.

Đại diện một chuỗi nhà hàng Thái tại TP.HCM cho biết trong quý cuối năm 2025, hệ thống đã đóng cửa liên tiếp 3 chi nhánh, dù các điểm bán này đều hoạt động ổn định suốt 3-6 năm.

Theo người đại diện, chuỗi ghi nhận chi phí tăng vọt sau khi nhà hàng phải chuẩn hóa toàn bộ quy trình kế toán, thuế và bảo hiểm theo quy định mới. Cũng sau thời điểm này, áp lực chi phí tiếp tục chồng chất khi giá nguyên vật liệu tăng 5-15% so với đầu năm.

Hàng quán đóng cửa, trả mặt bằng

Riêng với chi nhánh trên đường Hoa Mai, nằm sát trục ẩm thực sôi động Phan Xích Long (quận Phú Nhuận cũ), chi phí vận hành mỗi tháng tăng thêm khoảng 200 triệu đồng. Cùng lúc, chủ mặt bằng yêu cầu điều chỉnh tăng giá thuê 10%. Dù duy trì được lượng khách quen trong 6 năm hoạt động, nhà hàng vẫn không đủ sức bám trụ khi chi phí đồng loạt leo thang.

Người đại diện còn cho biết nhiều thương hiệu mới liên tục đổ về khu vực Phan Xích Long khiến miếng bánh thị phần nhanh chóng bị chia nhỏ. Riêng phân khúc món Thái chịu áp lực cạnh tranh lớn khi sức chi của khách hàng giảm, nhiều quán “phá giá” để giữ khách, khiến việc kinh doanh của nhà hàng không còn hiệu quả như trước.

“Doanh thu không đạt kỳ vọng và gần như không thể tăng trưởng được nữa, trong khi chi phí tiếp tục đội lên. Chúng tôi buộc phải đóng cửa chi nhánh này”, đại diện chuỗi nhà hàng nói.

Tương tự, chi nhánh trên đường Ngô Thời Nhiệm (quận 3 cũ) cũng buộc đóng cửa vì lượng khách không đủ bù chi phí, trong khi phải chịu áp lực cạnh tranh mạnh từ các quán ở phân khúc giá rẻ xung quanh. Đáng chú ý, hai mặt bằng này đến nay vẫn chưa có khách thuê mới, riêng mặt bằng trên đường Hoa Mai vì giá thuê được chào ở mức quá cao.

Không chỉ các chuỗi nhà hàng, nhiều mô hình kinh doanh nhỏ lẻ cũng rơi vào vòng xoáy tương tự. Loạt quán ăn, cà phê trên các tuyến đường sầm uất TP.HCM thay nhau đóng cửa, trả mặt bằng trước Tết vài tháng. Phần lớn những mặt bằng vẫn đang treo biển cho thuê.

Nhiều hàng quán ở TP.HCM đã đóng cửa cách đây vài tháng nhưng mặt bằng vẫn không có khách thuê mới. Ảnh: Hoài Bảo.

Anh H., chủ một nhà hàng pizza và mỳ Ý trên đường Trần Quang Khải (quận 1 cũ), đã đóng cửa cơ sở này từ cuối tháng 10/2025 sau khoảng một năm rưỡi kinh doanh tâm huyết.

Theo anh H., việc “gồng lỗ” kéo dài buộc anh phải dừng mô hình phục vụ tại chỗ, thu gọn quy mô và cắt giảm chi phí để giảm áp lực tài chính. Sau khi trả mặt bằng, anh chuyển sang bán hàng online nhằm duy trì hoạt động và giữ lại một phần công việc cho nhân sự. Đồng thời, từ ngày 1/1/2026, nhà hàng cũng điều chỉnh tăng giá toàn bộ sản phẩm do tác động của chính sách mới và chi phí nguyên vật liệu tăng cao.

Trước đó khoảng 2 tháng, anh H. từng chia sẻ trên trang cá nhân về những khó khăn của ngành kinh doanh ẩm thực trong bối cảnh mới. Theo anh, chỉ trong vòng một tuần, anh đã đọc được ít nhất 3 thông báo đóng cửa, trong đó có nhiều cơ sở đã hoạt động 5-8 năm.

“Hàng ngày, tôi say mê nấu nướng đúng giờ, lau dọn sạch sẽ. Khách đến tôi mừng rỡ phục vụ, rồi lau dọn, rồi trả lời cho khách chưa hài lòng, rồi… bù lỗ”, anh H. viết.

Theo ghi nhận, đến nay mặt bằng này vẫn chưa có khách thuê mới. Bên trong, bàn ghế vẫn còn, chưa có dấu hiệu sơn sửa, trên cửa kính vẫn dán tên quán.

Sắp đến cao điểm đóng cửa hàng quán

Ông Nguyễn Thái Bình, chuyên gia ngành dịch vụ ẩm thực (F&B), Giám đốc Học viện Concepts (VCS), cho biết bên cạnh áp lực chi phí, một nguyên nhân khiến nhiều hộ kinh doanh rút lui dịp cuối năm là lo ngại bị truy thu thuế. Khi các quy định thuế mới được siết chặt, không ít hộ kinh doanh chưa hiểu rõ, không đủ năng lực chấp hành đã chọn cách đóng cửa.

Theo ông, trong quý I/2026, thị trường sẽ chứng kiến làn sóng đóng cửa mạnh nhất so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây. Làn sóng này là cộng dồn từ những hộ kinh doanh đã gặp khó khăn trong năm trước nhưng chưa kịp hoàn tất thủ tục ngừng kinh doanh.

Giám đốc Học viện Concepts dự báo với tốc độ đóng cửa và trả mặt bằng diễn ra nhanh chóng, sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều chủ mặt bằng có thể phải điều chỉnh giảm giá thuê để tìm kiếm khách.

Nhiều hàng quán lựa chọn đóng cửa, thu hẹp mô hình kinh doanh để giảm áp lực tài chính. Ảnh: Phương Lâm.

Theo ông Bình, việc đóng cửa hoặc thu hẹp mô hình kinh doanh trong giai đoạn hiện nay là một bước tái cấu trúc cần thiết để thích ứng với thị trường và tối ưu hiệu quả vận hành.

Ông dẫn trường hợp một nhà hàng kinh doanh theo mô hình “casual dining” đã chính thức đóng cửa vào ngày 30/12/2025 sau 3 năm hoạt động do doanh thu chỉ ở mức vừa phải, không tạo ra lợi nhuận, lượng khách cũng không tăng.

Hộ kinh doanh này quyết định chuyển sang mô hình tinh gọn hơn, đơn giản hóa dịch vụ và tối ưu chi phí nguyên vật liệu. Đặc biệt, đơn được rút từ khoảng 50 món xuống còn 30 món, tập trung vào các món phù hợp với mức chi tiêu trung bình khoảng 200.000 đồng/người của nhóm khách hàng hiện hữu.