Toàn cảnh khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau gần một năm khởi công

Từ góc nhìn trên cao cách đất liền khoảng 4 km, toàn bộ khu vực ven biển xã Cần Giờ (TP.HCM) đang được san lấp, hình thành các phân khu và thi công hạ tầng song song.

Trong ảnh là phân khu giải trí trung tâm của dự án Vinhomes Green Paradise với tên gọi The Haven Bay. Phân khu này có diện tích 771,1 ha, dự kiến là khu vực sầm uất nhất dự án với tổ hợp tiện ích giải trí rộng 122 ha.

Nhiều công trình bắt đầu bước vào giai đoạn thi công móng và cọc như nhà hát, chùa, nhà thấp tầng, khách sạn…

Theo khảo sát trên các sàn giao dịch, các căn nhà phố liền kề tại đây có giá dao động từ 12,9 tỷ đồng /căn, shophouse giá khoảng 15- 20 tỷ đồng .

Các căn biệt thự song lập từ 30 tỷ đồng /căn và biệt thự đơn lập từ 40 tỷ đồng trở lên tùy vào loại hình, diện tích và vị trí.

Tuyến đường lớn nhất dự án rộng 120 m, dài 8 km đang được nhà thầu thảm nhựa gần như toàn bộ.

Con đường kéo dài hết đường bờ biển hiện tại, từ thị trấn Cần Thạnh qua xã Long Hòa cũ. Khi hình thành, tuyến đường này nối phân khu A ở phía tây đến phân khu B ở phía đông dự án.

Dự án có diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha, trong đó hơn 1.357 ha lấn biển, có khả năng đón 40 triệu lượt du khách mỗi năm khi tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hoàn thành.

Cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt hơn 95% khối lượng thi công, trên công trường đang có hàng trăm công nhân, kỹ sư thi công khẩn trương để hợp long dự án vào tháng 5/2026.

Chỉ trong thời gian ngắn, "ốc đảo" Cần Giờ đã được đầu tư hạ tầng giao thông mạnh mẽ chưa từng có với hàng loạt dự án trọng điểm quy mô lớn đồng loạt được khởi động và phê duyệt.

