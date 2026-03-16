Toàn cảnh khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau gần một năm khởi công

  • Thứ hai, 16/3/2026 05:55 (GMT+7)
Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) đang được triển khai rầm rộ, với nhiều tuyến đường nội khu đã thảm nhựa, các phân khu nhà ở trong giai đoạn thi công móng cọc.

Từ góc nhìn trên cao cách đất liền khoảng 4 km, toàn bộ khu vực ven biển xã Cần Giờ (TP.HCM) đang được san lấp, hình thành các phân khu và thi công hạ tầng song song.
Hiện tại, công tác san lấp giai đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 75-80% tổng khối lượng.
Trong ảnh là phân khu giải trí trung tâm của dự án Vinhomes Green Paradise với tên gọi The Haven Bay. Phân khu này có diện tích 771,1 ha, dự kiến là khu vực sầm uất nhất dự án với tổ hợp tiện ích giải trí rộng 122 ha.
Các tuyến đường nội bộ thuộc phân khu The Haven Bay đã được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và mạng lưới cống thoát nước, lưới điện ngầm.
Nhiều công trình bắt đầu bước vào giai đoạn thi công móng và cọc như nhà hát, chùa, nhà thấp tầng, khách sạn…
Theo khảo sát trên các sàn giao dịch, các căn nhà phố liền kề tại đây có giá dao động từ 12,9 tỷ đồng/căn, shophouse giá khoảng 15-20 tỷ đồng.
Các căn biệt thự song lập từ 30 tỷ đồng/căn và biệt thự đơn lập từ 40 tỷ đồng trở lên tùy vào loại hình, diện tích và vị trí.
Tuyến đường lớn nhất dự án rộng 120 m, dài 8 km đang được nhà thầu thảm nhựa gần như toàn bộ.
Con đường kéo dài hết đường bờ biển hiện tại, từ thị trấn Cần Thạnh qua xã Long Hòa cũ. Khi hình thành, tuyến đường này nối phân khu A ở phía tây đến phân khu B ở phía đông dự án.
Đê kè chống sóng dài hơn 50 km đang được thi công nhằm đảm bảo an toàn cho dự án.
Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thành viên Vingroup) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP.HCM.
Dự án có diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha, trong đó hơn 1.357 ha lấn biển, có khả năng đón 40 triệu lượt du khách mỗi năm khi tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hoàn thành.
Vị trí Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ và các dự án hạ tầng kết nối. Đồ họa: Phan Nhật.

Quỳnh Danh

khu đô thị lấn biển Vingroup Vinhomes vinhomes green paradise đô thị lấn biển cần giờ The Haven Bay

