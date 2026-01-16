Cần Giờ chuyển mình

Chỉ trong thời gian ngắn, "ốc đảo" Cần Giờ đã được đầu tư hạ tầng giao thông mạnh mẽ chưa từng có với hàng loạt dự án trọng điểm quy mô lớn đồng loạt được khởi động và phê duyệt.

Động thổ cầu Cần Giờ phá thế "ốc đảo" của khu vực

Phát biểu chỉ đạo tại lễ động thổ cầu Cần Giờ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định dự án cầu Cần Giờ không chỉ là công trình giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng , mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn ra biển lớn của thành phố. Để hiện thực hóa mục tiêu này, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư Masterise Group triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối. Cầu có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với Nhà Bè. Dự án gồm cầu chính dài gần 3 km và hơn 3,3 km đường dẫn cùng các cầu nhỏ vượt Sông Chà, Tắc Sông Chà, rạch Mương Ngang. Cầu được thiết kế 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc 80 km/h.

Metro Bến Thành - Cần Giờ với vận tốc 350 km/h được động thổ

Bên cạnh cầu Cần Giờ, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ mang tính chiến lược dài hạn, kết nối lõi trung tâm với không gian biển, rút ngắn thời gian di chuyển trong 13 phút, tạo bước đột phá về khả năng tiếp cận và mở rộng không gian phát triển đô thị. Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu tại khu vực Bến Thành và kết thúc tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise), kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía Nam thành phố. Việc TP.HCM chú trọng đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông cho Cần Giờ không chỉ nhằm giải bài toán kết nối, mà còn thể hiện định hướng phát triển dài hạn: mở rộng không gian đô thị về phía biển, khai thác hiệu quả lợi thế sinh thái – du lịch – kinh tế biển, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong giai đoạn tới.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đang được xúc tiến khởi công

Cùng với hai dự án trụ cột này, các công trình hạ tầng khác cũng đang được xúc tiến triển khai, chuẩn bị khởi công, trong đó đáng chú ý là tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Dự án được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối liên vùng, mở ra trục giao thương, du lịch và logistics ven biển, từng bước đưa Cần Giờ trở thành trung tâm kinh tế biển năng động của TP.HCM trong tương lai. Ở góc độ không gian sống, người dân cũng có thêm lựa chọn dịch chuyển nơi cư trú khi khu đô thị lấn biển Cần Giờ, khởi công từ tháng 3/2025, đang dần thành hình. Sự xuất hiện của khu đô thị mới, gắn với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, dự kiến thu hút 40 triệu lượt khách mỗi năm qua đây, kỳ vọng tạo lực hút dịch vụ và đầu tư về khu vực này.

Nút giao Rừng Sác sẽ khởi công trong năm nay

Đáng chú ý, dự án nút giao Rừng Sác kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành sắp được khởi công, đưa Cần Giờ lần đầu tiên tiếp cận trực tiếp mạng lưới cao tốc quốc gia. Từ đây, huyện đảo có thể kết nối nhanh đến Long An, Đồng Nai, sân bay Long Thành và các khu công nghiệp trọng điểm, qua đó gia tăng sức hút đối với các hoạt động đầu tư sản xuất – dịch vụ hậu cần. Từ một huyện đảo phụ thuộc gần như hoàn toàn vào giao thông thủy, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ nhờ hạ tầng. Khi các dự án giao thông trọng điểm lần lượt hoàn thành, khu vực này không chỉ thay đổi diện mạo mà còn có thể trở thành một cực tăng trưởng mới, đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển liên vùng của TP.HCM và Đông Nam Bộ.