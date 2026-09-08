Một quốc gia bất ngờ mua mạnh sầu riêng Việt Nam

Trong số các thị trường xuất khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam, Hàn Quốc nổi lên như một điểm sáng mới khi kim ngạch tăng gần 188% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng từ đầu năm, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đã đạt gần 1,8 tỷ USD , tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường mua sầu riêng Việt Nam nhiều nhất, với giá trị vượt 1,6 tỷ USD , tăng gần 57% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm đến 93,5% tổng kim ngạch xuất khẩu loại "trái cây vua" này.

Hàn Quốc tăng mua sầu riêng Việt Nam

Đáng chú ý, trong top 10 thị trường tiêu thụ sầu riêng Việt Nam lớn nhất, Hàn Quốc bất ngờ nổi lên là quốc gia tăng trưởng mạnh trong 7 tháng đầu năm. Tuy kim ngạch chỉ đạt khoảng 2,4 triệu USD và đứng thứ 8, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ sầu riêng Việt Nam tại thị trường này lại bứt phá mạnh mẽ. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang Hàn Quốc đã tăng gần 188% và tăng hơn 100% so với tháng liền kề trước đó.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), cho biết kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Hàn Quốc tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2026 nhưng giá trị thực tế không lớn. Nếu chỉ nhìn vào tỷ lệ tăng trưởng, con số có thể lên tới hàng trăm %, nhưng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này vẫn ở mức khá khiêm tốn.

"Trung Quốc chỉ cần tăng 1% thì giá trị kim ngạch tăng thêm cũng đã lớn hơn rất nhiều so với Hàn Quốc", ông diễn giải.

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc chủ yếu ở dạng đông lạnh. Ảnh: An Hà.

Ông Mười cho biết thêm sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc chủ yếu ở dạng đông lạnh và được người Việt sinh sống tại đây hoặc người gốc Hoa sử dụng. Trong khi đó, số lượng người Hàn Quốc ưa chuộng sầu riêng Việt Nam cũng chỉ chiếm một phần nhỏ.

Không chỉ sầu riêng, xuất khẩu thanh long sang thị trường này cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 7 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã chi 10 triệu USD để mua thanh long Việt Nam, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện, Hàn Quốc là thị trường tiêu thụ rau quả lớn thứ 3 của Việt Nam, xếp sau Trung Quốc và Mỹ.

Lãnh đạo VINAFRUIT nhận định Hàn Quốc từ trước đến nay vẫn là một trong những thị trường lớn của ngành rau quả Việt Nam và doanh nghiệp trong nước cũng đang làm tốt việc xuất khẩu sang thị trường này. Ngoài ra, mức tăng trưởng xuất khẩu sang Hàn Quốc những năm gần đây duy trì ở mức tương đối ổn định.

Loạt giải pháp hỗ trợ quả sầu riêng Việt Nam

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc xuất khẩu, ông Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) thừa nhận ngành sầu riêng Việt Nam vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra mới đây, lãnh đạo Bộ NN&MT cho biết ngành sầu riêng Việt Nam đang tăng trưởng nhanh nhưng diện tích chưa gắn với tổ chức chuỗi giá trị. Tại một số địa phương, việc mở rộng mang tính tự phát, chưa chặt chẽ với điều kiện đất đai, nguồn nước và chưa có hệ thống kết nối giữa nhà sản xuất, logistics, xuất khẩu.

Bên cạnh đó, yêu cầu về kỹ thuật thị trường ngày càng cao hơn. Hiện nay, phía bạn hàng đang có những yêu cầu rất cao về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, cơ sở dữ liệu phải đầy đủ. Đây là những việc thời gian tới phải tiếp tục làm tốt hơn.

Lãnh đạo Bộ NN&MT cũng cho biết sầu riêng Việt Nam vẫn đang chịu cạnh tranh mạnh từ quốc tế. Malaysia, Thái Lan và các nước trong khu vực đã có những sản phẩm, chính sách để thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Đây là những thách thức mà sầu riêng Việt Nam phải vượt qua trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, Bộ NN&MT cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để hỗ trợ ngành này.

Một là, Bộ sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong đó, tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường, tăng thị phần tại các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Australia, New Zealand; gia tăng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, sản phẩm chế biến, các sản phẩm phù hợp; tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu; tăng cường thông tin, phân tích, dự báo thị trường, kịp thời định hướng sản xuất, tiêu thụ, thu hoạch.

Ông Điệp cho biết trong tháng 7, Ấn Độ đã đồng ý cho Việt Nam xuất khẩu sầu riêng sang nước này. Đây là thị trường tỷ dân và có nhu cầu rất lớn thời gian tới, đặc biệt có những khách hàng siêu giàu. Hiện Bộ đang triển khai mở rộng thị trường xuất khẩu sang Ấn Độ.

Hai là, cơ quan tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức lại sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu bền vững; rà soát quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước, khí hậu; phát triển hạ tầng vùng nguyên liệu tập trung gắn với sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ và xuất khẩu. Bên cạnh đó là kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trở lại vùng nguyên liệu, từng bước xây dựng thương hiệu sầu riêng Việt Nam.

Thời gian tới, Bộ sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thêm vào các nhà máy để có thể sơ chế, chế biến và bảo quản, nhằm giữ được sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế.

Ba là, việc chuẩn hóa chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển đổi số cũng được chú trọng.

Song song đó, Bộ NN&MT sẽ phát triển hạ tầng bảo quản, chế biến, logistics; khuyến khích đầu tư kho lạnh, kho sơ chế, bảo quản, chế biến tại vùng sản xuất tập trung.

Ngoài các giải pháp trên, Bộ tập trung mở rộng, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống phòng thí nghiệm; tiếp tục xã hội hóa, mở cửa các phòng thí nghiệm đủ điều kiện, ưu tiên thiết bị, nâng cao năng lực kiểm nghiệm chất lượng đối với Cadimi, vàng O và các tiêu chí theo yêu cầu thị trường nhập khẩu.