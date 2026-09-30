KIDO đầu tư làm 200 phim ngắn AI, dự thu 300 tỷ đồng/năm

Sau nhiều năm kinh doanh thực phẩm, KIDO đang mở cuộc chơi mới với phim AI, kỳ vọng tận dụng chi phí sản xuất thấp để xây dựng hệ sinh thái giải trí và thương mại.

Tập đoàn KIDO đang mở rộng liên doanh AIRO từ lĩnh vực sản xuất TVC, livestream sang phim ngắn, chương trình giải trí và điện ảnh. Doanh nghiệp kỳ vọng AI giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất, qua đó mở ra một mô hình kinh doanh nội dung mới.

AIRO hiện là liên doanh giữa KIDO và Yuguang Tongcheng (Trung Quốc), trong đó KIDO nắm 51% vốn.

Kiếm tiền lâu dài từ phim ngắn AI

Theo ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO kiêm Chủ tịch HĐQT AIRO, công ty dự kiến sản xuất khoảng 200 phim ngắn ứng dụng AI trong năm 2027, với chi phí bình quân 10.000 - 20.000 USD mỗi phim, tương đương vài trăm triệu đồng. Con số này thấp hơn đáng kể so với phim truyền thống, vốn có thể tiêu tốn hàng chục tỷ đồng cho một tác phẩm.

Với sản lượng trên, AIRO ước tính doanh thu bước đầu khoảng 25 tỷ đồng mỗi tháng, tương đương gần 300 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên, ông Nguyên cho biết đây mới là mức khởi đầu và kết quả thực tế còn phụ thuộc vào khả năng thị trường đón nhận nội dung.

Ông Trần Lệ Nguyên tin tưởng vào khả năng kiếm tiền lâu dài của phim ngắn AI. Ảnh: KIDO.

Theo lãnh đạo AIRO, việc ứng dụng AI vào quá trình sản xuất có thể rút ngắn thời gian, giảm chi phí và giúp thực hiện những ý tưởng có bối cảnh lớn, nhiều kỹ xảo hoặc đông nhân vật.

Đây cũng là lý do KIDO muốn chuyển AIRO từ một đơn vị cung cấp công nghệ quảng cáo sang doanh nghiệp trực tiếp phát triển và sở hữu nội dung.

Mô hình doanh thu được thiết kế theo nhiều lớp. Ngoài tiền người xem trả phí trên các nền tảng, AIRO có thể thu từ quảng cáo, hợp tác với đài truyền hình và bán quyền khai thác.

Một bộ phim sau thời gian phát hành độc quyền còn có thể được chuyển nhượng cho nền tảng hoặc thị trường khác. Như vậy, cùng một nội dung có thể tiếp tục tạo doanh thu sau vòng khai thác đầu tiên.

AIRO cũng muốn sở hữu hoặc đồng sở hữu các IP thay vì chủ yếu sản xuất nội dung theo đơn đặt hàng. Công ty dự kiến hợp tác với các đạo diễn để phát triển tác phẩm nguyên tác, sau đó mở rộng thành các nội dung ngoại truyện và khai thác trên nhiều nền tảng.

Để phục vụ kế hoạch, AIRO và đối tác công nghệ Trung Quốc Yuguang Tongchen dự kiến xây dựng một nhà máy sản xuất AI tại Nam Ninh, Trung Quốc, với công suất khoảng 300 phim ngắn mỗi năm. AI được sử dụng xuyên suốt từ phát triển ý tưởng, sản xuất đến phát hành và phân phối.

Bắt tay Tencent, Mango TV

Không chỉ đặt cược vào khâu sản xuất, KIDO còn xây dựng mạng lưới phân phối và đối tác nội dung tại Trung Quốc và Việt Nam.

AIRO hợp tác với Tencent thông qua WeTV, đồng thời phối hợp với HTV xây dựng khung giờ phát sóng phim ngắn và đưa nội dung lên các nền tảng OTT như FPT Play, TV360. Doanh nghiệp cũng tính đến việc ứng dụng AI để khai thác kho nội dung sẵn có của HTV và phát triển thành các sản phẩm mới.

Ở mảng chương trình giải trí, AIRO hợp tác với Mango TV để sản xuất show, chương trình thực tế và concert với sự tham gia của nghệ sĩ Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong điện ảnh, doanh nghiệp tham gia khoảng 30-40% vốn đầu tư tùy dự án. Một số tác phẩm có sự tham gia của AIRO gồm Chị chị em em 3, Án mạng Karaoke và Chiến bào của đạo diễn Victor Vũ.

KIDO đặt mục tiêu đưa AIRO lên sàn chứng khoán thông qua IPO vào năm 2030. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố tổng vốn đầu tư, mục tiêu lợi nhuận cũng như cơ sở định giá cho kế hoạch này.

Theo ông Trần Lệ Nguyên, sự phát triển của AI và các nền tảng số đang làm thay đổi cả cách người dùng giải trí lẫn mua sắm. Vì vậy, KIDO muốn AIRO đi xa hơn việc ứng dụng AI để sản xuất phim hay kỹ xảo, hướng đến mô hình kết hợp truyền thông, giải trí và thương mại.

Trong mô hình này, nghệ sĩ có thể khai thác nhiều định dạng nội dung hơn và tiếp tục tạo doanh thu từ chính IP của mình. Với doanh nghiệp, AI được kỳ vọng giúp tối ưu chi phí sản xuất, trong khi mỗi bộ phim, nhân vật hoặc chương trình có thể trở thành một điểm chạm để bán hàng.

KIDO kỳ vọng mô hình này tạo ra dòng doanh thu có thể tái đầu tư vào các sản phẩm nội dung tiếp theo. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa AIRO IPO vào năm 2030.