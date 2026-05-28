Kido muốn đưa Tường An trở lại sàn HoSE và niêm yết Thọ Phát

Ngày 28/5, CTCP Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua mục tiêu doanh thu thuần 12.000 tỷ đồng , tăng 29% và lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng .

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang lên kế hoạch tái cấu trúc toàn bộ mảng dầu ăn - hiện là lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào doanh thu của tập đoàn. Kido đồng thời định hướng đưa CTCP Dầu thực vật Tường An trở thành pháp nhân trung tâm và có thể IPO trong tương lai.

Theo phương án được thông qua, Tường An sẽ trở thành doanh nghiệp "đầu tàu" phụ trách toàn bộ mảng dầu ăn của Kido, đồng thời sở hữu gần như toàn bộ Tổng công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) và Công ty TNHH Kido Nhà Bè.

Đây được xem là bước đi lớn của Kido trong bối cảnh tập đoàn đang sở hữu hệ thống doanh nghiệp dầu ăn có cấu trúc phức tạp, với nhiều pháp nhân trong cùng hệ sinh thái nắm giữ cổ phần chéo lẫn nhau.

Đồng thời, Tường An dự kiến phát hành riêng lẻ cho Kido để hoán đổi cổ phần Vocarimex, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 339 tỷ đồng lên 3.188 tỷ đồng .

Mục tiêu dài hạn là đưa Tường An trở lại sàn HoSE nhằm nâng cao định giá của tập đoàn. Trong khi đó, Kido đặt mục tiêu IPO Thọ Phát để cổ đông chọn đầu tư theo từng lĩnh vực riêng.

Song song với tái cấu trúc, Kido tiếp tục mở rộng chuỗi giá trị trong ngành thực phẩm thiết yếu theo mô hình hợp tác thay vì tự đầu tư từ đầu.

Chủ tịch Trần Kim Thành cho biết tập đoàn ưu tiên hợp tác với các doanh nghiệp đã có năng lực sản xuất nhưng chưa mạnh về phân phối để rút ngắn thời gian mở rộng thị trường.

Ngoài chiến lược kinh doanh, Kido cũng cập nhật tiến độ một số dự án bất động sản đang hoàn thiện pháp lý.

Lãnh đạo Kido tiết lộ tập đoàn hiện có nhiều quỹ đất có vị trí thuận lợi tại TP.HCM như khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Nơ Trang Long và đường Phan Huy Ích. Dù vậy, nguồn lợi nhuận từ mảng này chưa được ghi nhận trong năm 2026 do các dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ.

Ngoài ra, danh mục đầu tư hạ tầng bán lẻ gồm Hùng Vương Plaza và Vạn Hạnh Mall tiếp tục duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, mang lại dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp.

Trước thắc mắc về nhịp giảm của thị giá KDC cuối tháng 4, ban điều hành khẳng định đây thuần túy là do cung cầu thị trường. Ngoài ra, giá cổ phiếu còn bị ảnh hưởng chiến lược phân bổ vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.