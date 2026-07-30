Hàn Quốc bất ngờ tăng nhập khẩu sầu riêng Việt Nam

Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng chưa lớn nhưng lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng cực ấn tượng.

Hàn Quốc tăng nhập khẩu sầu riêng Việt trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: An Hà.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt gần 1,1 tỷ USD , tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong nhóm 10 thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với kim ngạch đạt hơn 987 triệu USD , tăng 43% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, điểm sáng bất ngờ nhất thuộc về thị trường Hàn Quốc. Dù kim ngạch còn tương đối khiêm tốn chỉ đạt 1,5 triệu USD đứng thứ 8 trong nhóm10 thị trường, tốc độ tăng trưởng tại thị trường này lại bứt phá mạnh mẽ. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang Hàn Quốc đã tăng 129% và tăng hơn 542% so với tháng liền kề trước đó.

Trao đổi về tín hiệu tích cực này, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết sầu riêng Việt Nam xuất sang Hàn Quốc hiện chủ yếu ở dạng đông lạnh nguyên trái hoặc tách múi. Các doanh nghiệp xuất khẩu đều ghi nhận doanh số tăng trưởng tốt qua từng giai đoạn.

Sầu riêng Việt Nam xuất sang Hàn Quốc hiện chủ yếu ở dạng đông lạnh. Ảnh: An Hà.

"Hàn Quốc là thị trường rất khắt khe về an toàn thực phẩm. Việc kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam tăng nhanh ở thị trường này không chỉ là tín hiệu vui cho ngành nông sản nói chung, mà còn khẳng định năng lực đáp ứng chuẩn mực quốc tế của doanh nghiệp nội", ông Mười nhấn mạnh.

Theo Phó tổng thư ký VINAFRUIT qua trao đổi với các doanh nghiệp xuất khẩu, hiện nay tại Hàn Quốc có khá nhiều hệ thống bán lẻ do người Việt làm chủ. Các kênh này đang tích cực đẩy mạnh phân phối hàng Việt, đặc biệt là sầu riêng, nhằm phục vụ kiều bào, du học sinh và lao động Việt Nam. Đây chính là tệp khách hàng nòng cốt giúp sản phẩm lan tỏa rộng rãi hơn đến người tiêu dùng bản địa.

Bên cạnh đó, lượng du khách Hàn Quốc sang Việt Nam du lịch và trải nghiệm ẩm thực ngày càng đông, từ đó hình thành thói quen và nhu cầu tiêu thụ sầu riêng khi trở về nước.

Đánh giá về khía cạnh kỹ thuật, ông Mười nhìn nhận việc đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Hàn Quốc mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp về tối ưu hóa chi phí logistics, chủ động kiểm soát chất lượng. Đồng thời phương thức này còn hạn chế rủi ro hư hỏng hay trái bị chín trong quá trình vận chuyển dài ngày.

Ông Mười kỳ vọng xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc sẽ tiếp tục ghi nhận những tăng trưởng mới trong tương lai.