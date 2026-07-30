Nhiều cảng cá công lập không thể xin cấp giấy chứng nhận ATTP

Nhiều cảng cá công lập không thể xin cấp hoặc cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thủy sản khai thác.

Nhiều cảng cá công lập gặp vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận ATTP. Ảnh: Xuân Hoát.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa gửi công văn tới Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề xuất hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cảng cá công lập.

Trong công văn do ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng thư ký VASEP thông tin, hơn 3 tuần qua, Hiệp hội nhận được phản ánh từ một số doanh nghiệp về bất cập, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với loại hình cảng cá là đơn vị sự nghiệp công lập, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

VASEP nêu quan điểm cảng cá công lập là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện quản lý, khai thác hạ tầng và cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá nên không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trong khi đó, Luật ATTP yêu cầu cơ sở phải đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm và hồ sơ cấp giấy phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vì vậy, nhiều cảng cá công lập không thể xin cấp hoặc cấp lại giấy chứng nhận ATTP, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thủy sản khai thác.

Mặc dù Thông tư 22/2026/TT-BNNMT và Quyết định 1908/QĐ-BNNMT đã loại bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khỏi hồ sơ nhưng một số địa phương vẫn lúng túng do điều kiện tại Luật ATTP chưa được làm rõ.

VASEP cho rằng cơ quan quản lý đã có căn cứ kỹ thuật để thẩm định điều kiện ATTP tại cảng cá theo Luật Thủy sản và QCVN 02-12:2009/BNNPTNT, không phụ thuộc vào giấy đăng ký kinh doanh.

Do đó VASEP đã có công văn đề nghị Cục Thủy sản và Kiểm ngư báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về bất cập nêu trên. VASEP kiến nghị cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn thống nhất, bảo đảm cảng cá công lập được thẩm định thực tế, đáp ứng yêu cầu ATTP và được cấp, cấp lại giấy chứng nhận, qua đó duy trì chuỗi cung ứng thủy sản thông suốt.