Hàng nghìn người mua nhà 'mắc kẹt' tại một dự án chung cư ở TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án chung cư Dream Home Riverside (phường Bình Đông) đang ngừng thi công, khiến hàng nghìn người mua nhà "mắc kẹt".

Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM, phát biểu tại họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn TP chiều 30/7. Ảnh: Thảo Liên.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 23/7, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP đã trả lời phản ánh liên quan đến dự án Dream Home Riverside (phường Bình Đông) do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương làm chủ đầu tư. Dự án này hiện đã quá hạn bàn giao nhà và ngừng xây dựng nhiều năm, khiến hàng nghìn người dân lâm vào tình cảnh khó khăn và có nguy cơ mất tiền, không nhận được nhà.

Điểm lại thông tin dự án, ông Hoan cho biết dự án chung cư Dream Home Riverside (chung cư lô D3, D4) đã được Sở Xây dựng thành phố cấp Giấy phép xây dựng số 91/GPXD ngày 20/7/2020.

Về quy mô, chung cư D3 gồm 2 khối A và B nối với nhau bằng 2 tầng hầm chung, quy mô 25 tầng (khối đế 8 tầng và khối tháp 17 tầng); chung cư D4 quy mô 25 tầng (khối đế 8 tầng và khối tháp 17 tầng), 2 tầng hầm và khối nhà phụ trợ 1 tầng.

Về hiện trạng, khối A đã thi công xong phần thô, phần cầu nối giữa 2 khối đã thi công đến sàn tầng 8; khối B đã thi công xong phần thô, phần cầu nối giữa 2 khối đã thi công đến sàn tầng 5. Trong khi đó, chung cư D4 mới thi công đến 1 phần sàn tầng 2 và sàn tầng 3.

Ông Hoan nhấn mạnh dự án thi công phù hợp với Giấy phép xây dựng, nhưng hiện đã ngừng thi công.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đối với vướng mắc tại dự án chung cư này, trước đây, UBND TP.HCM đã có công văn chỉ đạo, Sở Xây dựng TP cũng có loạt công văn báo cáo UBND TP.HCM đề xuất phương án giải quyết vướng mắc và đã được UBND TP chấp thuận.

Đến nay, để tiếp tục giải quyết vướng mắc còn tồn đọng, ngày 30/7, Sở Xây dựng TP.HCM lại có văn bản báo cáo và kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo chủ đầu tư chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn lực tài chính để thực hiện xây dựng khối chung cư D3 và lập thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng như nội dung đã cam kết.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức hội nghị khách hàng, nêu rõ phương án tài chính, nguồn lực tài chính để tiếp tục xây dựng hoàn thiện khối chung cư D3, D4, nhằm ghi nhận ý kiến khách hàng, chủ động thương lượng, giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán.

Song song, UBND TP xem xét chỉ đạo Công ty Lý Khương phân công, cử nhân sự túc trực tại văn phòng và tại dự án để kịp thời ghi nhận thông tin phản ánh, giải đáp các thắc mắc của cư dân nhằm hạn chế bức xúc, tập trung đông người.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Tài chính làm việc với chủ đầu tư để kiểm tra, đánh giá năng lực tài chính và đề xuất phương án xử lý nhằm tháo gỡ vướng mắc tại dự án. Thời gian thực hiện trước ngày 20/8.

Cùng với đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP đề nghị Công an thành phố nghiên cứu ý kiến của UBND phường Bình Đông, trường hợp phát hiện có hành vi chiếm dụng, sử dụng nguồn tiền của khách hàng không đúng mục đích thì xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện trước ngày 20/9.

Đồng thời, Sở này tham mưu UBND TP.HCM xem xét giao UBND phường Bình Đông theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn tất phương án tài chính theo nội dung cam kết; hướng dẫn giải quyết các tranh chấp liên quan hợp đồng mua bán và thông tin phương án tài chính của chủ đầu tư đến cư dân, nhằm hạn chế tình trạng người dân bức xúc. Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP trước ngày 20/8.

Tại buổi họp báo, Phó trưởng Phòng Phát triển đô thị cho biết chủ đầu tư dự án đã ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng trong thời gian dài. Việc ký kết hợp đồng căn cứ vào sự thỏa thuận giữa các bên theo pháp luật dân sự.

"Trường hợp phát sinh các nội dung vướng mắc, tranh chấp trong hợp đồng, các bên phải thỏa thuận giải quyết. Nếu các bên không thương lượng, giải quyết được thì các nội dung trong hợp đồng mua bán thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của cơ quan tòa án theo quy định", ông Hoan nói.