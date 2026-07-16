Người Hà Nội 'thích' chung cư hơn nhà đất

Người Hà Nội đang dần thay đổi quan niệm về nơi an cư khi căn hộ chung cư ngày càng được ưu tiên thay cho nhà đất.

Các căn chung cư nằm san sát nhau tại khu đô thị Vinhomes Smart City. Ảnh: Thế Bằng.

Tư duy mua nhà của người Hà Nội đang có sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây, sở hữu nhà đất được xem là mục tiêu cuối cùng của quá trình tích lũy tài sản, thì nay căn hộ chung cư ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ đáp ứng tốt nhu cầu ở thực, tiện ích và khả năng kết nối.

Từ bỏ 'giấc mơ' nhà đất

Thông tin được đưa ra tại sự kiện "Toàn cảnh thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2026" do Batdongsan.com.vn tổ chức ngày 16/7. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phân hóa, chung cư tiếp tục duy trì sức hút nhờ nhu cầu ở thực và khả năng khai thác ổn định, trong khi đất nền cùng một số loại hình mang tính đầu cơ có dấu hiệu chững lại tại nhiều khu vực.

Dữ liệu khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy xu hướng này ngày càng rõ nét tại Hà Nội. Tỷ trọng lượt tìm kiếm chung cư tăng từ 38% trong tháng 1 lên 49% vào tháng 6, trong khi mức độ quan tâm đối với nhà riêng giảm từ 26% xuống còn 17%.

“Trong nhiều năm, người Việt xem nhà đất là đích đến cuối cùng của quá trình tích lũy. Tuy nhiên, dữ liệu năm 2026 cho thấy chung cư đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên. Đáng chú ý, tại Hà Nội, văn hóa nhà đất đang từng bước chuyển sang văn hóa căn hộ, khi người mua ngày càng coi trọng kết nối, tiện ích, an ninh và môi trường sống”, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc của Batdongsan.com.vn nhận định.

Theo vị chuyên gia, thị trường đang chuyển từ tư duy sở hữu tài sản sang tối ưu chất lượng sống. Điều này khiến giá trị bất động sản ngày càng được đánh giá thông qua trải nghiệm sử dụng thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng tăng giá.

Các loại hình ở thực dẫn dắt kỳ vọng tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu mua để ở tiếp tục chiếm ưu thế. Ảnh: Batdongsan.com.vn.

Đáng chú ý, người mua đang dần từ bỏ tâm lý "phải ở trung tâm". Thay vào đó, nhiều người sẵn sàng lựa chọn các khu vực vùng ven hoặc những đô thị mới trong kế hoạch mua nhà 3-5 năm tới.

Ông Đồng Quang Cảnh, Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn, cho biết vùng ven không còn hấp dẫn chỉ vì mức giá thấp hơn. Người mua chấp nhận khoảng cách xa trung tâm để đổi lấy không gian sống rộng rãi, mức giá dễ tiếp cận hơn và kết nối hạ tầng trong tương lai.

"Khác với các chu kỳ trước, lợi thế cạnh tranh của vùng ven hiện nay nằm ở dư địa phát triển và một tương lai đủ rõ ràng", ông Cảnh nói.

Hạ tầng và quy hoạch tạo lực đẩy cho xu hướng dịch chuyển

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, sự thay đổi trong lựa chọn nhà ở của người dân Thủ đô diễn ra song song với quá trình tái cấu trúc không gian đô thị của Hà Nội.

Áp lực lớn nhất của Thủ đô hiện nay là mật độ dân cư quá cao tại khu vực lõi. Theo thống kê, mật độ dân số bình quân tại các quận nội thành (cũ) lên tới 19.000 người/km2, cao gấp nhiều lần mức bình quân khoảng 2.600 người/km2 của toàn thành phố. Bên cạnh đó, Hà Nội hiện vẫn còn khoảng 2.160 chung cư, nhà tập thể cũ, phần lớn được xây dựng từ giai đoạn 1960-1980.

Để giảm tải cho khu vực lõi, thành phố đang đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và cải tạo chung cư cũ. Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 trong giai đoạn 2026-2027; đồng thời chuẩn bị khởi công 5 tuyến metro dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2030.

Quy hoạch mới cũng định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đa cực với 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Hòa Lạc, Gia Lâm, Đông Anh, Tây Hồ Tây cùng các khu vực phát triển theo mô hình TOD quanh các tuyến metro được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản.

Ông Nguyễn Quốc Anh đánh giá quá trình này có nhiều điểm tương đồng với quá trình tái quy hoạch Thượng Hải. Thành phố này không chỉ di dời dân cư khỏi khu vực lõi mà còn phát triển các trung tâm kinh tế mới, đầu tư đồng bộ hạ tầng, qua đó tạo nền tảng cho sự gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Ông cho biết trong khoảng 20-25 năm, giá nhà tại Thượng Hải đã tăng khoảng 13 lần. Tuy nhiên, bài học quan trọng không nằm ở mức tăng giá mà ở việc quy hoạch giúp giảm áp lực dân số, nâng cao chất lượng sống và tái phân bổ nguồn cung nhà ở một cách bền vững.

Trong bối cảnh đó, chuyên gia nhận định xu hướng dịch chuyển sang căn hộ và các đô thị vệ tinh tại Hà Nội khả năng cao sẽ tiếp tục được củng cố khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, giúp khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn như trước.

Về phía nhu cầu ở thực, khảo sát của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy các nhà đầu tư đang đánh giá 6 tháng cuối năm là thời điểm phù hợp để mua và đầu tư hơn là bán. Dòng tiền được dự báo sẽ ưu tiên các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ, cộng đồng dân cư ổn định và đáp ứng nhu cầu ở thực, thay vì những tài sản mang nặng tính đầu cơ.