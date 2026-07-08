Đề nghị sửa Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS theo trình tự rút gọn

Chính phủ mới có văn bản đề nghị bổ sung Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi để trình Quốc hội thông qua theo trình tự thủ tục rút gọn ngay Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Sáng 8/7, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, phiên họp sẽ cho ý kiến nhiều nội dung rất quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8. Đồng thời, phiên họp cũng chuẩn bị một số nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai diễn ra vào cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: QH.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa chủ trương và kết luận của Trung ương và xử lý ngay những vấn đề cấp bách, giảm áp lực cho kỳ họp không thường lệ cuối năm.

Kỳ họp thứ nhất trong các khóa thường làm công tác nhân sự, nhưng Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra vào đầu tháng tư đã tiến hành thông qua các luật, nghị quyết. Chủ tịch Quốc hội cho hay, điều này thể hiện Quốc hội khóa XVI rất quan tâm đến tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo điều hành về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo chương trình phiên họp, đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội. Chính phủ cũng mới có văn bản đề nghị bổ sung Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi để trình Quốc hội thông qua theo trình tự thủ tục rút gọn ngay Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan rà soát thật kỹ xem đủ điều kiện đưa vào kỳ họp không thường lệ hay không. Nếu bố trí để Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi cho ý kiến cùng với dự án Luật Đất đai sửa đổi thì dự kiến vào ngày 28/7.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét quyết định bằng văn bản với một số nghị quyết theo thẩm quyền.

Luật phải đi đôi với nghị định và thông tư

Phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày: Đợt 1 diễn ra trong ngày 8 và 9/7 để xem xét 8 nội dung, đợt hai từ 14 – 17/7 xem xét 25 nội dung. Ngoài ra Ủy ban Thường vụ sẽ bố trí ngày 28/7 để xem xét hai nội dung khi đã được Trung ương cho chủ trương.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến kéo dài 6 ngày. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung siết chặt kỷ luật kỷ cương, bám sát chương trình phiên họp, tuyệt đối không được để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút nội dung hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm do nguyên nhân chủ quan. Cần đảm bảo trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Kỳ họp không thường lệ.

Nếu không đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chương trình, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì tham gia phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với các ý kiến còn nhiều ý kiến khác nhau phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, không để dồn công việc vào những ngày cuối phiên họp.

Với các dự án chưa đáp ứng điều kiện về chất lượng hoặc tiến độ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần kiên quyết đề xuất chưa đưa vào chương trình kỳ họp không thường lệ mà yêu cầu tiếp tục hoàn thiện để trình vào kỳ họp cuối năm.

Khi cho ý kiến các đề án, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bám sát thực tiễn gần 1 năm thực hiện chính quyền 3 cấp để rà soát kỹ quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá kỹ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo rõ người rõ việc, rõ thẩm quyền, địa phương áp dụng được ngay khi luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đến 30/6 còn thiếu nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật và thi hành nghị định. Ông đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban làm việc trực tiếp với các bộ ngành liên quan.

“Luật phải đi đôi với nghị định và thông tư thì quyết sách ở mỗi kỳ họp mới có giá trị ngay, đi vào cuộc sống, đáp ứng điều người dân, doanh nghiệp đang chờ đợi”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung khó, phạm vi rộng nên Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan đi thẳng vào vấn đề cần xin ý kiến, các thành viên nghiên cứu kỹ tài liệu, tập trung cho ý kiến vào những vấn đề lớn, những nội dung còn ý kiến khác nhau để tạo cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội.

“Kết quả phiên họp này sẽ quyết định rất lớn tới chất lượng kỳ họp không thường lệ sắp tới”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.