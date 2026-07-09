Giá căn hộ TP.HCM sắp chạm 100 triệu/m2, nhà đất gần 200 triệu/m2

Theo dữ liệu nửa đầu năm 2026 của JLL, thị trường bất động sản TP.HCM (cũ) đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với những tín hiệu tích cực trên hầu hết phân khúc.

Thị trường nhà ở TP.HCM đang phục hồi theo hướng chọn lọc, với người mua ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch và hạ tầng kết nối tốt. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo JLL, thị trường nhà ở TP.HCM tiếp tục phát đi tín hiệu phục hồi nhưng theo hướng chọn lọc. Trong nửa đầu năm 2026, thành phố ghi nhận khoảng 3.000 căn hộ mới mở bán, nâng tổng nguồn cung lũy kế lên gần 342.300 căn. Trong đó, khu đông chiếm 70% nguồn cung mới, với 43% là căn hộ thuộc phân khúc cao cấp.

Giá căn hộ TP.HCM tiến sát 100 triệu đồng/m2

Cũng trong giai đoạn này, thị trường ghi nhận khoảng 3.600 giao dịch thành công, đưa tỷ lệ hấp thụ lũy kế duy trì trên 99,3%, phản ánh niềm tin tích cực của người mua dù áp lực lãi suất khiến quyết định xuống tiền thận trọng hơn. Giá bán sơ cấp căn hộ trong quý II đạt trung bình khoảng 98,1 triệu đồng/m2, tăng gần 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ở phân khúc nhà liền thổ, nguồn cung mới tiếp tục cải thiện nhờ sự trở lại của các dự án quy mô lớn tại khu đông và khu bắc như The Global City (phân khu SOLA), Senturia An Phú và Vinhomes Saigon Park, với khoảng 4.100 căn mở bán mới.

Nhu cầu thị trường ghi nhận khoảng 4.250 giao dịch thành công, chủ yếu tập trung tại các đại đô thị hoặc khu dân cư được quy hoạch đồng bộ, có hệ thống tiện ích hoàn chỉnh. Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng, các chính sách thanh toán linh hoạt từ chủ đầu tư tiếp tục là động lực chính giúp duy trì sức cầu.

Đáng chú ý, tâm lý người mua đã thay đổi rõ rệt. Thay vì kỳ vọng vào mức tăng giá ngắn hạn, người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch và kết nối hạ tầng tốt.

Giá sơ cấp nhà liền thổ tại TP.HCM hiện đạt khoảng 195 triệu đồng/m2 đất. Tuy nhiên, do xuất hiện nhiều nguồn cung mới với mức giá hợp lý hơn tại các dự án ngoài khu vực trung tâm, mặt bằng giá trong quý giảm 56,3% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền dịch chuyển khỏi khu trung tâm

Theo JLL, thị trường bất động sản TP.HCM hiện không chỉ được hỗ trợ bởi các chỉ số tăng trưởng kinh tế mà còn được thúc đẩy bởi 3 động lực mang tính cấu trúc, gồm đầu tư hạ tầng quy mô lớn, cải cách thể chế và sự dịch chuyển của dòng vốn trong nước lẫn quốc tế.

Đáng chú ý, nhiều dự án hạ tầng có sức lan tỏa lớn đến thị trường bất động sản đang được đẩy mạnh triển khai. Nổi bật là chiến lược phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) thông qua quy hoạch gần 940 ha dọc tuyến Metro số 2. Cùng với đó, dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm được đẩy nhanh gấp đôi tiến độ, kỳ vọng hình thành các cụm đô thị mới ngoài khu vực trung tâm truyền thống.

Bên cạnh đó, loạt dự án liên kết vùng như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng các cây cầu kết nối TP.HCM với Đồng Nai đang tạo ra những thay đổi mang tính cấu trúc đối với dòng vốn đầu tư, nhu cầu nhà ở, logistics và hoạt động thương mại trong khu vực.

Theo JLL, thực tế cho thấy nguồn cung và dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển ngày càng rõ nét từ khu vực trung tâm sang các hành lang tăng trưởng mới dọc Vành đai 3, Long Thành, Bình Dương và Long An, phản ánh xu hướng phát triển đô thị đa cực đang dần hình thành trên toàn vùng TP.HCM mở rộng.

Nhận định này cũng được Savills củng cố. Theo đơn vị này, sau giai đoạn thanh khoản suy giảm trong giai đoạn 2022-2023, thị trường bất động sản tại các địa phương như Bình Dương đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các chủ đầu tư với nguồn cung mới dồi dào. Động lực phục hồi được hỗ trợ bởi điều kiện tài chính cải thiện, chính sách thanh toán linh hoạt, tỷ lệ nhập cư cao và hạ tầng kết nối với TP.HCM ngày càng hoàn thiện.