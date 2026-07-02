TP.HCM tăng trưởng 8,55% sau 6 tháng đầu năm

Kinh tế TP.HCM ghi nhận mức tăng trưởng 8,55% trong 6 tháng đầu năm, với khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính và dòng vốn FDI tăng mạnh so với cùng kỳ.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, đầu tàu kinh tế cả nước cần đạt mức tăng trên 11% trong nửa cuối năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Báo cáo của Thống kê TP.HCM cho biết tăng trưởng GRDP của thành phố trong quý I tăng 8,57% và quý II tăng 8,53%. Tính chung 6 tháng đầu năm, GRDP bình quân của TP.HCM ghi nhận mức tăng trưởng 8,55%.

Trong đó, khu vực dịch vụ vẫn là động lực chính khi ghi nhận mức tăng trưởng 8,89%. Theo sau là công nghiệp, xây dựng tăng 8,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,92%.

Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân trên địa bàn thành phố tăng 4,41%. Tất cả các nhóm ghi nhận chỉ số giá tăng, cao nhất là nhóm giao thông (+6,19%), tiếp theo là nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống (+5,78%) và nhà ở - vật liệu xây dựng (+5,22%).

Môi trường kinh doanh tại TP.HCM cũng ghi nhận khởi sắc, với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 16% về giấy phép và 27% về vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút FDI đạt hơn 6,8 tỷ USD , tăng 114%. Trong đó, thành phố đã thu hút 888 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 1,1 tỷ USD .

Ở chiều ngược lại, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra, nhất là tại một số dự án hạ tầng trọng điểm. Tính đến ngày 26/6, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân trên địa bàn thành phố mới đạt gần 37.300 tỷ đồng , tương đương 25,3% so với kế hoạch Chính phủ giao.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới có quy mô GRDP khoảng 3 triệu tỷ đồng (tương đương 121 tỷ USD ), chiếm 23,6% GDP cả nước và đóng góp hơn 33% tổng thu ngân sách quốc gia. GRDP bình quân đầu người của thành phố đạt 198,1 triệu đồng (khoảng 8.244 USD ), cao gấp 1,74 lần mức bình quân cả nước.

Năm nay, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Với kết quả nửa đầu năm, GRDP của đầu tàu kinh tế cả nước trong 6 tháng cuối năm sẽ cần tăng trên 11% mới đáp ứng hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.