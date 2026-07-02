TP.HCM tìm cách xử lý 8 dự án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

8 dự án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và hàng chục dự án tồn đọng khác vừa được TP.HCM mang ra họp bàn, tìm cách tháo gỡ dứt điểm.

IFC One Saigon có tên gọi cũ là Saigon M&C Tower, dự án được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 2/7, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo xử lý khó khăn tại các dự án đầu tư vướng mắc kéo dài thuộc lĩnh vực nội chính.

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND, Thanh tra thành phố đã thành lập 6 đoàn thanh tra và 1 đoàn kiểm tra chuyên đề toàn diện đối với 100 dự án tồn đọng (liên quan đến thanh tra, điều tra, xét xử). Qua đó, cơ quan thanh tra thành phố đã chỉ ra một số đơn vị còn chậm trễ thực hiện nhiệm vụ, chậm tham mưu hoặc thực hiện chưa đầy đủ chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh.

Đến nay, 100/100 dự án, công trình, khu đất đã được UBND thành phố họp, chỉ đạo hướng tháo gỡ cụ thể. Nhiều công trình dậm chân tại chỗ được tái khởi động hoặc giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, tránh tình trạng phí, sử dụng kém hiệu quả tài sản, quỹ đất công.

Đối với 8 dự án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, do có tính chất pháp lý đặc biệt phức tạp, vì vậy lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và Ngân hàng SCB rà soát, tổng hợp dữ liệu chính xác. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu phương án xử lý và khẩn trương báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo kết luận từ Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương.

Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại, Thanh tra thành phố cũng đã kiến nghị 3 nội dung cốt lõi gồm thống nhất nguyên tắc xử lý “hài hòa lợi ích” giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành rõ cơ quan chủ trì, thời hạn; tăng cường hậu kiểm, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra và bản án của Tòa án.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: HĐND TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh việc xử lý dứt điểm các dự án, khu đất tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng vì thế UBND thành phố và các sở ngành cần ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn cho các công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án xử lý ô nhiễm, thu gom xử lý nước thải và bờ kè kênh rạch như khu vực kênh Ba Bò nhằm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về môi trường.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh yêu cầu các sở, ngành chủ động tham mưu xử lý các tồn tại trên tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng không được dùng sự phức tạp của cơ chế làm cái cớ để đùn đẩy, né tránh, hay kéo dài tình trạng đóng băng tài sản.

Mục tiêu cốt lõi là phải hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc một cách thực chất, giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn lực tài chính để đưa vào khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, chống lãng phí triệt để.