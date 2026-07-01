Lời hứa của Chủ tịch Sun Group với TP.HCM

Chủ tịch Sun Group cho biết không đặt mục tiêu tạo nên một biểu tượng mới để thay thế những giá trị sẵn có, mà sẽ tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan và bồi đắp những giá trị mới.

Sáng 1/7, TP.HCM tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Trong đó có dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng với quy mô khoảng 73,3 ha, tổng mức đầu tư 29.317 tỷ đồng . Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Nhà đầu tư là Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng (thuộc Tập đoàn Sun Group).

Ông Đặng Minh Trường, Thành viên Hội đồng Sáng lập, Chủ tịch HĐQT Sun Group (giữa) tại sự kiện sáng nay. Ảnh: Duy Hiệu.

Món quà ý nghĩa cho nhiều thế hệ mai sau

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Minh Trường, Thành viên Hội đồng Sáng lập, Chủ tịch HĐQT Sun Group bày tỏ sự xúc động khi có mặt tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, nơi cách đây 115 năm, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. "Hôm nay, trên chính mảnh đất lịch sử ấy, chúng ta cùng khởi đầu một hành trình mới: kiến tạo một không gian văn hóa, lịch sử và cộng đồng xứng đáng với tầm vóc của Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và trục cảnh quan ven sông Sài Gòn", ông nói.

Cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và TP.HCM khi giao cho Sun Group thực hiện dự án, ông Trường nhấn mạnh đối với tập đoàn, đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà là một trọng trách và một cơ hội lịch sử.

Theo ông, một thành phố muốn vươn tới tương lai phải biết trân trọng cội nguồn, để quá khứ không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà trở thành nền móng cho những giá trị mới. Giá trị lớn nhất của Bến Nhà Rồng - Khánh Hội không nằm ở những công trình hiện hữu, mà ở ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc đã được hun đúc trên mảnh đất này.

Vì vậy, lãnh đạo Sun Group cho biết không đặt mục tiêu tạo nên một biểu tượng mới để thay thế những giá trị sẵn có. Thay vào đó, tập đoàn khẳng định sẽ gìn giữ và tiếp nối lịch sử thông qua việc tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan và bồi đắp những giá trị mới.

"Với tinh thần đó, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và không gian cây xanh Bến Bạch Đằng sẽ được kết nối thành một trục không gian mở ven sông - nơi người dân tìm về lịch sử, tận hưởng thiên nhiên, sinh hoạt văn hóa và gắn kết với thành phố theo một cách gần gũi hơn", ông Trường chia sẻ.

Chủ tịch Sun Group cam kết huy động những nguồn lực tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của thành phố, triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính bền vững lâu dài.

Ông đồng thời tin tưởng rằng khi hoàn thành, Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng sẽ trở thành một quần thể không gian công cộng xanh, hiện đại và giàu bản sắc - nơi mỗi người dân cảm nhận được chiều sâu lịch sử, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của TP.HCM. "Đó sẽ là món quà ý nghĩa dành cho người dân hôm nay và cho nhiều thế hệ mai sau", ông nói.

Hành lang văn hóa - lịch sử - du lịch ven sông Sài Gòn

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng gồm 5 dự án thành phần, trong đó 4 dự án có cấu phần xây dựng.

Cụ thể, dự án thành phần số 1 xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng quy mô khoảng 9,6 ha, được kết nối đồng bộ với dự án cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM quy mô khoảng 1,4 ha, hình thành quần thể văn hóa điểm nhấn khoảng 11 ha. Không gian công viên được tổ chức theo ý tưởng "9 chương - 9 dòng nước", tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua trải nghiệm lịch sử - văn hóa.

Dự án thành phần số 2 sẽ chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội theo định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản công nghiệp. Các công trình kho cảng có giá trị kiến trúc đặc trưng sẽ được bảo tồn, cải tạo theo phương pháp "Vỏ cũ - Lõi mới", chuyển đổi thành các không gian mở - nơi diễn ra các hoạt động triển lãm, trưng bày, không gian sáng tạo, thương mại dịch vụ, từng bước hồi sinh khu vực cảng Khánh Hội, tạo điểm nhấn văn hóa - thương mại mới bên sông Sài Gòn.

Song song đó, hệ thống quảng trường, công viên, tuyến phố đi bộ và các công trình phụ trợ dọc sông Sài Gòn sẽ gia tăng khả năng tiếp cận không gian ven sông cho người dân, du khách, đưa sông Sài Gòn trở thành không gian sinh hoạt, văn hóa và cảnh quan đặc trưng của Thành phố.

Phối cảnh dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Ảnh: Sun Group.

Dự án thành phần 3 sẽ nâng cấp hạ tầng giao thông tại trục Nguyễn Tất Thành tại phường Xóm Chiếu, Tân Thuận. Theo đó, dự án đầu tư nâng cấp toàn diện trục Nguyễn Tất Thành, mở rộng tuyến đường từ 4 lên 8-10 làn xe; xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, cầu đi bộ kết nối Bến Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng, xây mới cầu Tân Thuận 1 lên đến 6 làn xe; mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát hiện hữu đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư; mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên thành 8 làn xe; mở rộng đường dẫn từ Cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh, cùng hệ thống bãi đỗ xe, cầu tàu, nhà đón khách du lịch và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án thành phần 4 đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng giao thông trục Tôn Đức Thắng, bao gồm ngầm hóa một phần tuyến đường, xây dựng bãi đỗ xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm, mở rộng bờ sông, nâng cấp hệ thống kè, sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh và hệ thống công viên cây xanh.

Việc đầu tư đồng bộ cảnh quan ven bờ sông từ Bến Nhà Rồng - Khánh Hội đến Bến Bạch Đằng được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết các điểm nghẽn giao thông khu vực cửa ngõ phía nam TP.HCM, tăng cường kết nối giữa khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội với khu trung tâm thành phố.

Dự án sẽ hình thành hành lang văn hóa - lịch sử - du lịch ven sông Sài Gòn, đồng thời tạo dựng không gian công cộng hiện đại, xanh, kết nối, phục vụ cộng đồng, đóng góp vào mục tiêu phát triển TP.HCM theo hướng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.