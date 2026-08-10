Gia hạn 6 'siêu' dự án gần 1,95 triệu tỷ của Vingroup, Thaco, FPT...

HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện khởi công đối với 6 dự án đầu tư lớn trên địa bàn.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân, ngày 10/8, tại kỳ họp thứ sáu, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, Hà Nội sẽ gia hạn thời hạn hoàn thiện các điều kiện về khởi công xây dựng công trình đối với 6 dự án triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

6 dự án được gia hạn gồm: Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Dự án đầu tư Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội; Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh; Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh.

Hai dự án còn lại là dự án đầu tư Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT và dự án đầu tư Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội.

Theo tờ trình của UBND thành phố, đây đều là các dự án lớn, quan trọng, được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cho phép triển khai ngay theo Nghị quyết 258/2025/QH15. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công nhưng các dự án vẫn chưa hoàn thành thủ tục để đảm bảo đủ điều kiện khởi công theo quy định của Luật Xây dựng.

UBND thành phố cũng cho biết trong quá trình triển khai, các dự án phải hoàn thiện nhiều thủ tục, đặc biệt về quy hoạch, nhằm đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Vì vậy, UBND thành phố cho rằng việc xem xét gia hạn thời hạn đối với 6 dự án là cần thiết.

Qua thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan đối với từng dự án. Đồng thời đưa ra các giải pháp đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng mục tiêu đầu tư, các chính sách mà Trung ương đã tạo điều kiện cho Hà Nội…

Ban Đô thị cũng đề nghị làm rõ cơ sở điều chỉnh tiến độ của từng dự án, đảm bảo khách quan, đúng quy định, đồng thời gắn chặt trách nhiệm với các sở, ngành, đơn vị có liên quan. Bên cạnh đó, cần làm rõ nội dung gia hạn, thể hiện rõ thời gian được gia hạn để hoàn thành thủ tục, đảm bảo đủ điều kiện khởi công…

UBND thành phố đã có báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến việc gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện khởi công đối với 6 dự án.

HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với 89,43% đại biểu có mặt tán thành.

6 "siêu" dự án có quy mô thế nào?

Trong 6 dự án được Hà Nội gia hạn thời gian hoàn thiện điều kiện khởi công, Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội có quy mô vốn đầu tư lớn nhất. Dự án được Tập đoàn Vingroup khởi công vào cuối năm ngoái, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng , quy mô khoảng 9.171 ha, triển khai trên địa bàn 11 xã của TP Hà Nội.

Xếp sau là dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô khoảng 11.400 ha, gồm 18 dự án thành phần, tổng mức đầu tư khoảng 737.000 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Dự án do liên danh Đại Quang Minh - Thaco - Hòa Phát làm nhà đầu tư, được khởi công vào cuối năm ngoái và dự kiến hoàn thành vào năm 2038.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 6 dự án được Hà Nội gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện khởi công. Ảnh: CĐT.

Tiếp đến, dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh (Bắc Thăng Long Urban City) có quy mô hơn 470 ha, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 100.000 tỷ đồng . Dự án được khởi công vào đầu tháng 2 năm nay, do liên danh Handico, Sunshine, S-Home, Thái Nam Land và Potamos làm nhà đầu tư.

Dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường Tây Tựu, Phú Diễn có quy mô khoảng 196 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 86.000 tỷ đồng . Dự án đã được khởi công vào giữa tháng 1, do Tập đoàn FPT và Công ty TNHH Hạ tầng công nghệ số FPT làm nhà đầu tư.

Trong khi đó, dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh do CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng làm chủ đầu tư, có quy mô gần 730 ha, vốn đầu tư khoảng 85.300 tỷ đồng . Dự án được khởi công vào đầu tháng 2/2026 và dự kiến hoàn thành trong quý II/2029.

Cuối cùng là dự án Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai, có quy mô hơn 9 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ 14.200 tỷ đồng . Dự án được khởi công vào giữa tháng 1/2026 do liên danh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Handico - NGS làm nhà đầu tư.