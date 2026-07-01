Lãnh đạo TP.HCM: Gần 10 tỷ USD đột phá hạ tầng, kết nối các nước ASEAN

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, 8 dự án khởi công ngày 1/7 sẽ xóa điểm nghẽn nội đô, mở ra không gian phát triển hướng biển, khơi thông huyết mạch phía tây bắc kết nối các nước ASEAN.

Sáng nay (1/7), TP.HCM tổ chức lễ khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết sự kiện này không chỉ là khởi công hạ tầng thuần túy mà còn là lời tuyên thệ bằng hành động, thể hiện quyết tâm sắt đá của thành phố trước lịch sử và trước niềm tin yêu, kỳ vọng của cả nước.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại sự kiện sáng nay. Ảnh: Duy Hiệu.

Trách nhiệm đầu tàu

Ông Dinh nhắc lại ký ức lịch sử cách đây tròn 50 năm, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI năm 1976, một quyết định mang tính lịch sử đã được thông qua: Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự được mang tên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh đó là sự kết tinh của tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước và người dân cả nước đối với Bác, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm lớn lao đối với sự vươn lên của thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước.

"Nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác là một chặng đường dài đầy gian khổ nhưng cũng rất vinh quang. Từ những ngày đầu sau giải phóng với bộn bề khó khăn, cơ sở vật chất nghèo nàn, nền kinh tế kiệt quệ; bước qua giai đoạn đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, và gần đây nhất, tất cả chúng ta đều không thể quên được thời kỳ đại dịch Covid-19 khốc liệt, TP.HCM đã khẳng định bản lĩnh vượt khó và tinh thần sáng tạo không ngừng", ông kể lại.

Theo ông Dinh, giai đoạn 1986-1990, thành phố đạt mức tăng trưởng 7,82%/năm, cao hơn mức tăng trưởng 4,4% của cả nước. Đến 1991-2010, thành phố vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số, 11-12%/năm và chiếm 26-27% tổng thu ngân sách cả nước.

Đặc biệt, từ 1/7/2025, bước vào kỷ nguyên quản trị mới với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố mở rộng không gian phát triển trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 3 địa phương: TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương cũ.

Thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt này sở hữu quy mô GRDP đạt 3 triệu tỷ đồng , tương đương 121 tỷ USD , chiếm 23,6% GDP cả nước, đóng góp tới 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia. Với GRDP bình quân đầu người đạt 198,1 triệu đồng, tương đương 8.244 USD , cao hơn 1,74 lần trung bình cả nước, diện tích 6.773 km2 và nguồn nhân lực chiếm 13,8% cả nước, ông khẳng định thành phố hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển hàng đầu của khu vực.

Ngay trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã hành động quyết liệt và đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Kinh tế tăng trưởng 8,55%, thu ngân sách hơn nửa triệu tỷ đồng. Các chỉ số sản xuất, thương mại, dịch vụ khởi sắc rõ rệt. Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, tiên phong đổi mới tư duy và hành động hiệu quả trên các lĩnh vực. Khí thế thi đua sôi nổi này chính là bệ phóng vững chắc để TP.HCM tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

"Hôm nay, thành phố cụ thể hóa trách nhiệm đầu tàu bằng việc khởi công đồng loạt 8 dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng , gần 10 tỷ USD , tạo đột phá cho bức tranh hạ tầng tổng thể", Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh nói.

TP.HCM chính thức khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Ảnh: Duy Hiệu.

Gần 10 tỷ USD tạo đột phá hạ tầng TP.HCM

Cụ thể, danh mục khởi công có dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng với quy mô 73,3 ha, tổng mức đầu tư hơn 29.000 tỷ đồng . Công trình đặc biệt ý nghĩa này được đặt tại nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cách đây 115 năm.

Theo ông Dinh, nơi đây sẽ trở thành không gian văn hóa, lịch sử, du lịch tầm cỡ khu vực, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời tháo gỡ những "nút thắt" giao thông, kiến tạo hạ tầng ven sông hiện đại.

Về hạ tầng giao thông, cảng biển có loạt dự án trọng điểm là tuyến cao tốc Hồ Tràm - Long Thành dài 42 km, 6 làn xe, tổng mức đầu tư 46.918 tỷ đồng ; đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài 14 km, tổng mức đầu tư 93.159 tỷ đồng ; cầu đường Bình Tiên dài 3,66 km với tổng mức đầu tư 6.285 tỷ đồng ; các nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và Quốc lộ 50 với tổng mức đầu tư 3.559 tỷ đồng ; và cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ với diện tích 351,2 ha, công suất 10,8 triệu TEUs/năm, tổng mức đầu tư 50.820 tỷ đồng .

Theo ông Dinh, các dự án này sẽ giúp xóa bỏ điểm nghẽn nội đô, mở ra không gian phát triển hướng biển và kết nối cửa ngõ hàng không quốc tế và đường biển trong khu vực.

Song song đó, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, chiều dài 50 km, 4 làn xe, tổng mức đầu tư 23.000 tỷ đồng , sẽ khơi thông tuyến huyết mạch phía tây bắc kết nối với các nước ASEAN.

Phó chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết khối lượng công việc phía trước là rất lớn và khẩn trương. Để các bản vẽ thiết kế sớm trở thành những công trình hiện hữu, phục vụ thiết thực cho đời sống và kinh tế, TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phải nêu cao trách nhiệm chính trị, tuyệt đối không đùn đẩy, chậm trễ, chủ động vào cuộc tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và vật liệu xây dựng trên tinh thần một nền hành chính phục vụ, minh bạch.

Song song, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc về vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí.

"Nửa thế kỷ đã trôi qua, khí thế và khát vọng phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố nguyện đoàn kết một lòng, đổi mới tư duy, quyết liệt hành động để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước", lãnh đạo TP.HCM khẳng định.