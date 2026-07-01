'Siêu' cảng Cái Mép Hạ hơn 50.000 tỷ chính thức khởi công

Sáng nay (1/7), TP.HCM cùng liên danh Geleximco - ITC - SCIC khởi công dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ với tổng vốn 50.820 tỷ đồng.

Khu vực dự kiến xây dựng Cảng Cái Mép Hạ hiện nằm tại cuối tuyến đường 965, tiếp giáp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), TP.HCM chính thức khởi công dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Công trình được giao cho liên danh nhà đầu tư CTCP Tập đoàn Geleximco, CTCP Vận tải và thương mại quốc tế (ITC Corp), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco, cho biết việc đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm, trong đó có dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, không chỉ đơn thuần là dấu mốc của một công trình hạ tầng. Theo ông, sự kiện này còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp nhằm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco, phát biểu tại lễ khởi công dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, sáng 1/7, tại Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu, TP.HCM). Ảnh: Duy Hiệu.

"Thấu hiểu và trân trọng tầm nhìn chiến lược, chúng tôi xác định dự án không chỉ là một bến cảng, mà còn là chìa khóa chiến lược, cửa ngõ kinh tế biển trọng yếu, trung tâm trung chuyển container, trung tâm logistics của khu vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM và cả nước", ông Tiền nói.

Theo Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco, dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng , với hệ thống cầu bến dài khoảng 7 km, công suất thiết kế đạt 10,8 triệu TEUs/năm và có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 250.000 DWT. Dự án dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ quý II/2028 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2034.

Ông Tiền khẳng định cùng với chuyên môn của ITC và nguồn lực nhà nước từ SCIC, liên danh tự hào mang khát vọng công - tư kiến quốc, khẳng định sức mạnh đồng lòng giữa nhà nước với tư nhân để hiện thực hóa những tầm nhìn mang tính thời đại.

"Nhận thức sâu sắc kỳ vọng của Trung ương, đồng thời được tiếp lửa từ khát vọng, bứt phá và sự chỉ đạo quyết liệt của các lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, địa phương, liên danh cam kết sẵn sàng mọi nguồn lực tài chính, quyết tâm tổ chức thi công thần tốc, đưa từng giai đoạn vào khai thác thương mại sớm, sớm nhất và tối đa nhất so với tiến độ đã được phê duyệt", ông Tiền cho hay.

Bên cạnh đó, đại diện liên danh dự án khẳng định sẽ kiến tạo Cái Mép Hạ thành cảng biển xanh, thông minh và hiện đại mang tầm vóc thế giới, góp phần thúc đẩy tốc độ xuất khẩu, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu đáng kể chi phí logistics; qua đó gia tăng trực tiếp lợi nhuận cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Cảng Cái Mép Hạ nằm trong cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, khu vực có độ sâu tự nhiên hàng đầu Đông Nam Á. Nhờ đó, cảng có thể tiếp nhận tàu container trên 150.000 DWT, khai thác trực tiếp các tuyến đi châu Âu, Mỹ mà không cần trung chuyển qua Singapore hay Hong Kong. Cảng Cái Mép Hạ không chỉ là dự án hạ tầng giao thông đơn thuần, mà còn là hạt nhân hình thành hệ sinh thái logistics xanh của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ xây dựng 2 cầu cảng dài 900 m tiếp nhận tàu 250.000 tấn, 9 bến sà lan dài 1.027 m tiếp nhận tàu 5.000 tấn; diện tích khu đất 97,3 ha, khu nước 16,2 ha, công suất 2 triệu TEUs/năm.

Trong tương lai, cảng sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, phục vụ hiệu quả các khu công nghiệp, khu kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.