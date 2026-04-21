Vị trí liên danh Geleximco sắp xây siêu cảng Cái Mép Hạ gần 2 tỷ USD

Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ với tổng vốn 50.820 tỷ đồng (tương đương gần 2 tỷ USD). Đây là một trong những dự án hạ tầng cảng biển lớn nhất khu vực phía Nam, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển logistics và khu thương mại tự do (FTZ) của thành phố.
Phối cảnh cảng Cái Mép Hạ. Ảnh: Portcoast.
Vị trí cảng Cái Mép Hạ.
Khu vực dự kiến xây dựng Cảng Cái Mép Hạ hiện nằm tại cuối tuyến đường 965, tiếp giáp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Vị trí này có lợi thế lớn về kết nối giao thông thủy và bộ.
Cầu Vàm Gửi trên tuyến đường 965 cũng đã hoàn thành xây dựng, sẵn sàng kết nối dự án với cụm cảng Cái Mép hiện hữu.
Hiện tại, phần lớn diện tích khu vực quy hoạch cảng Cái Mép Hạ vẫn là vùng đầm lầy, xen kẽ các ao nuôi thủy sản của người dân.
Nằm ở phía cuối khu đất sắp triển khai dự án cảng Cái Mép Hạ là ruộng muối đang được người dân tận dụng canh tác.
Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được giao cho liên danh nhà đầu tư CTCP Tập đoàn Geleximco, CTCP Vận tải và thương mại quốc tế (ITC Corp), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Dự án có quy mô 351,2 ha (gồm 229,4 ha đất và 121,8 ha khu nước trước bến). Tổng chiều dài cầu bến hơn 6,8 km, công suất thiết kế 11 triệu TEU/năm.
Giai đoạn 1 sẽ xây dựng 2 cầu cảng dài 900 m tiếp nhận tàu 250.000 tấn, 9 bến sà lan dài 1.027 m tiếp nhận tàu 5.000 tấn; diện tích khu đất 97,3 ha, khu nước 16,2 ha, công suất 2 triệu TEU/năm. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 14.867 tỷ đồng.
Cảng Cái Mép Hạ nằm trong cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, khu vực có độ sâu tự nhiên hàng đầu Đông Nam Á. Nhờ đó, cảng có thể tiếp nhận tàu container trên 150.000 DWT, khai thác trực tiếp các tuyến đi châu Âu, Mỹ mà không cần trung chuyển qua Singapore hay Hong Kong.
Cảng Cái Mép Hạ được triển khai theo ba giai đoạn, bắt đầu từ quý III/2025 và dự kiến hoàn tất vào quý I/2045, với thời hạn khai thác 50 năm. Việc phân kỳ đầu tư giúp tối ưu dòng vốn, tạo nguồn thu sớm để tái đầu tư và phù hợp với nhu cầu phát triển của ngành logistics.
Theo đánh giá, cảng Cái Mép Hạ không chỉ là dự án hạ tầng giao thông đơn thuần, mà còn là hạt nhân hình thành hệ sinh thái logistics xanh của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.
Dự án hướng tới mục tiêu giảm chi phí logistics quốc gia, hiện chiếm khoảng 16-17% GDP, cao hơn mức trung bình của ASEAN.
Trong tương lai, cảng sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, phục vụ hiệu quả các khu công nghiệp, khu kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
