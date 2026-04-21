Vị trí liên danh Geleximco sắp xây siêu cảng Cái Mép Hạ gần 2 tỷ USD

Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ với tổng vốn 50.820 tỷ đồng (tương đương gần 2 tỷ USD ). Đây là một trong những dự án hạ tầng cảng biển lớn nhất khu vực phía Nam, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển logistics và khu thương mại tự do (FTZ) của thành phố.

Khu vực dự kiến xây dựng Cảng Cái Mép Hạ hiện nằm tại cuối tuyến đường 965, tiếp giáp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Vị trí này có lợi thế lớn về kết nối giao thông thủy và bộ.

Hiện tại, phần lớn diện tích khu vực quy hoạch cảng Cái Mép Hạ vẫn là vùng đầm lầy, xen kẽ các ao nuôi thủy sản của người dân.

Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được giao cho liên danh nhà đầu tư CTCP Tập đoàn Geleximco , CTCP Vận tải và thương mại quốc tế (ITC Corp), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Dự án có quy mô 351,2 ha (gồm 229,4 ha đất và 121,8 ha khu nước trước bến). Tổng chiều dài cầu bến hơn 6,8 km, công suất thiết kế 11 triệu TEU/năm.

Cảng Cái Mép Hạ nằm trong cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, khu vực có độ sâu tự nhiên hàng đầu Đông Nam Á. Nhờ đó, cảng có thể tiếp nhận tàu container trên 150.000 DWT, khai thác trực tiếp các tuyến đi châu Âu, Mỹ mà không cần trung chuyển qua Singapore hay Hong Kong .

Cảng Cái Mép Hạ được triển khai theo ba giai đoạn, bắt đầu từ quý III/2025 và dự kiến hoàn tất vào quý I/2045, với thời hạn khai thác 50 năm. Việc phân kỳ đầu tư giúp tối ưu dòng vốn, tạo nguồn thu sớm để tái đầu tư và phù hợp với nhu cầu phát triển của ngành logistics.

Theo đánh giá, cảng Cái Mép Hạ không chỉ là dự án hạ tầng giao thông đơn thuần, mà còn là hạt nhân hình thành hệ sinh thái logistics xanh của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Trong tương lai, cảng sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, phục vụ hiệu quả các khu công nghiệp, khu kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án này đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, với công suất thông cảng 10,8 triệu TEUs/năm, theo Quyết định số 703/QĐ-UBND TP.HCM ngày 30/1.

