Liên danh Geleximco sẽ lấn biển làm cảng Cái Mép Hạ gần 2 tỷ USD

Dự án này đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, với công suất thông cảng 10,8 triệu TEUs/năm, theo Quyết định số 703/QĐ-UBND TP.HCM ngày 30/1.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải có thể tiếp nhận các tàu container có trọng tải toàn phần lên đến hơn 230.000 tấn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Geleximco - CTCP, CTCP vận tải và thương mại quốc tế (ITC CORP), Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 50.820 tỷ đồng (tương đương 1,97 tỷ USD ), được xây dựng mới trên diện tích 351,2 ha. Vị trí cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ nằm trên Cù lao Phú Long và một phần mặt nước lấn biển (khoảng 121 ha), được bao quanh bởi hệ thống rạch Vàm Treo Gũi, rạch Tắc Lớn và sông Cái Mép. Hiện trạng khu vực chủ yếu là bãi bồi và không có công trình xây dựng.

Bến cảng gồm 2 phân khu chính là khu cảng container có diện tích 229,4 ha và khu nước trước bến có diện tích khoảng 121,8 ha được sử dụng làm khu vực neo đậu tàu.

Trong đó, khu cảng container gồm các bến cảng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000D WT và tàu trọng tải đến 120.000 DWT; các bến cho tàu feeder lên tới 50.000 DWT và các bến sà lan trọng tải đến 5.000 DWT; cùng hệ thống bãi container, kho hàng (kho lạnh, kho mát...), khu chiếu xạ, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đảm bảo mọi hoạt động khai thác cảng. Công suất thông qua khu bến cảng cho toàn dự án đạt khoảng 10,8 triệu TEUs/năm.

Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được đầu tư theo 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (quý III/2025 - quý IV/2028) sẽ xây dựng khu vực cầu cảng, cầu dẫn nối bến chính đến khu vực hậu phương cảng. Công suất thông qua khu bến cảng giai đoạn 1 đạt khoảng 2 triệu TEUs/năm.

Trong giai đoạn này, dự án cũng sẽ xây dựng một phần khu vực hậu phương cảng cùng khu vực nước trước bến phục vụ chức năng neo đậu tàu.

Giai đoạn 2 (quý I/2031 - quý IV/2034) và giai đoạn 3 (quý I/2041 - quý IV/2044) tiếp tục mở rộng, hoàn thiện toàn bộ dự án, nâng tổng công suất lên 10,8 triệu TEUs/năm.

Theo quy hoạch, hệ thống hạ tầng kết nối dự án sẽ đồng bộ với tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (ĐT995), dài 22 km từ cảng Cái Mép đến cầu Phước An. Dự án nằm trong khu bến Cái Mép, nơi hiện trạng kết nối giao thông đường bộ đang dần hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải theo phương thức đường bộ.

Lợi thế lớn nhất của dự án phải kể đến là kết nối đường biển. Nằm liền kề các bến cảng nước sâu trung chuyển quốc tế, dự án có khả năng tiếp nhận tàu container có sức chứa 20.000-24.000 TEUs, phục vụ các tuyến biển xa đến Châu Âu và Châu Mỹ.

Về đường thủy nội địa, dự án cũng chiếm ưu thế nhờ các mặt giáp sông, thuận lợi cho việc quy hoạch các bến phục vụ gom và phân phối hàng hóa đến các khách hàng trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long với chi phí vận tải thấp.

Hiện, các tuyến thủy nội địa chủ yếu sử dụng tàu và sà lan có sức chứa từ 24 đến 300 TEUs, từ Đồng bằng sông Cửu Long, Bình Dương cũ và Đồng Nai đến các cảng tại TP.HCM (Cát Lái) và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (Cái Mép). Trong thời gian tới, năng lực vận tải có thể được nâng lên khoảng 500 TEUs tương ứng với tàu có trọng tải 7.000 DWT.