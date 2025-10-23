TP.HCM sắp xây dựng 3 cảng biển khách quốc tế

Sắp tới, TP.HCM dự kiến đầu tư xây dựng 3 dự án cảng hành khách quốc tế nằm ở khu vực Vũng Tàu cũ và Khánh Hội (quận 4 cũ) nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch bằng tàu biển.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được kiến nghị bổ sung công năng để đón tàu khách quốc tế. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 23/10, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch - Phát triển Tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM đã cập nhật tiến độ việc thí điểm đón tàu khách quốc tế tại cảng Cái Mép - Thị Vải.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã chấp thuận chủ trương cho phép tiếp tục tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải đến tháng 6/2026.

Theo bà Thảo, từ nay đến thời điểm trên, Sở Du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các ban quản lý cảng tại khu vực Cái Mép - Thị Vải nhằm hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án thí điểm đón tàu khách quốc tế.

Đại diện Sở Du lịch cho biết khu vực Cái Mép - Thị Vải vốn là cảng hàng hóa, không được quy hoạch chuyên biệt cho hành khách. “Để phục vụ đón hành khách thì hạ tầng, nguồn nhân lực tại cảng phải có sự chuẩn bị. Đặc biệt trong xu thế hiện nay, khách du lịch bằng tàu biển tăng cao, việc đón tàu quốc tế càng phải có thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng”, bà Thảo nói.

Bà Thảo cho hay Sở Du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị khai thác cảng và địa phương liên quan nhằm đảm bảo điều kiện đón tàu khách quốc tế; đồng thời xem xét phương án bổ sung thêm công năng phục vụ hành khách thay vì chỉ dừng ở mức thí điểm.

Đáng chú ý, đại diện Sở Du lịch cho biết Sở Xây dựng thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, đã phối hợp các sở, ngành tham mưu danh mục các dự án ưu tiên đầu tư cho vận tải đường thủy, trong đó có cảng hành khách quốc tế. Dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM sẽ đầu tư 3 cảng hành khách quốc tế tại khu vực Vũng Tàu cũ và cảng Khánh Hội (quận 4 cũ).

Chia sẻ thêm về việc tổ chức thí điểm đón tàu quốc tế tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) - cho hay Sở này đã hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu trình UBND TP.HCM, đề xuất chủ trương đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, du lịch hành khách quốc tế đường biển, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, khu bến Cái Mép được quy hoạch với chức năng cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế; còn khu bến Thị Vải được quy hoạch với chức năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, có bến tổng hợp, container, hàng rời, hàng lỏng, khí.

Riêng các khu bến quốc tế tại khu vực bãi trước thuộc địa bàn phường Vũng Tàu được quy hoạch với quy mô tiếp nhận cỡ tàu đến 125.000 GT; khu mũi Đèn Đỏ tiếp nhận cỡ tàu đến 60.000 GT và các khu bến trên sông Sài Gòn tiếp nhận cỡ tàu đến 30.000 GT.