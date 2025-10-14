Đường 4.000 tỷ đồng kết nối cảng Cái Mép tăng tốc về đích

Sau nhiều năm triển khai, dự án đường 991B - tuyến giao thông kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51, các khu công nghiệp và trung tâm logistics trọng điểm đang bước vào giai đoạn nước rút, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm nay.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, những ngày này, không khí thi công tại cầu Rạch Ông, một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án, khá khẩn trương.

Toàn bộ bản mặt cầu đã cơ bản hình thành, các mố và dầm chính đã được nối liền hai bờ. Ở hai bên cầu, hệ thống lan can và dải phân cách cũng đã được lắp đặt, chuẩn bị cho công tác thảm nhựa và hoàn thiện mặt cầu.

Cách đó gần 2 km, công trường thi công cầu Mỏ Nhát 2 cũng đang trong giai đoạn nước rút hoàn thiện, với toàn bộ bản mặt cầu đã cơ bản hình thành, các mố và dầm chính được nối liền hai bờ.

Trên toàn tuyến có nhiều công trình cầu quy mô lớn như cầu vượt Quốc lộ 51 dài hơn 664 m; cầu Mỏ Nhát dài 766,5 m với kết cấu nhịp chính 80 + 3x120 + 80; cầu Rạch Tre dài gần 84 m; cầu Rạch Ông dài hơn 393 m, cùng hai nút giao trọng điểm kết nối với Quốc lộ 51 và đường 965.

Trong ảnh là nút giao giữa tuyến chính của dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải và Quốc lộ 51. Cầu vượt tại nút giao đã hoàn thiện phần kết cấu bê tông, các hạng mục lan can và dải phân cách đang được lắp đặt.

Các lối ra vào với tuyến đường DT965 cũng đã được thảm nhựa, chờ lắp dải phân cách, hệ thống chiếu sáng.

Dự án đường 991B được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 8/2016, với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng , trong đó chi phí xây dựng là 2.459 tỷ đồng . Tuyến đường có chiều dài 9,73 km, điểm đầu tại Quốc lộ 51, điểm cuối tại hạ lưu cảng Cái Mép.

Dự án đường 991B có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và hệ thống logistics quốc gia. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng tới các tuyến cao tốc liên vùng như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ven biển ĐT994, giúp TP.HCM khai thác tốt hơn "siêu cảng" này.

Sau hơn hai năm thi công, cầu Phước An đoạn qua TP.HCM đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, trụ chính T38 của dự án đang dược tiến hành căng dây cáp thứ 3.

UBND TP.HCM giao các sở ngành khẩn trương xem xét đề xuất của Vingroup về tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), yêu cầu hoàn tất tham mưu trước ngày 10/10.

Sau gần 13 năm tạm ngưng, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang tăng tốc thi công trở lại, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối năm nay.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.