Cầu gần 5.000 tỷ nối TP.HCM - Đồng Nai dự kiến vượt tiến độ 6 tháng

  • Thứ hai, 13/10/2025 09:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Sau hơn hai năm thi công, cầu Phước An đoạn qua TP.HCM đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, trụ chính T38 của dự án đang dược tiến hành căng dây cáp thứ 3.

Sau hơn hai năm thi công, hai trụ chính của cầu Phước An nối khu vực Phú Mỹ ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM, với cảng Phước An ở Nhơn Trạch, Đồng Nai đã dần thành hình, vươn cao hàng trăm mét giữa lòng sông Thị Vải.
Vị trí cầu Phước An.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào sáng 11/10, hàng trăm công nhân, máy móc được huy động để thi công các trụ cầu trên sông. Trong đó, trụ T38 thuộc gói thầu 39 đang được liên danh nhà thầu thi công dây văng thứ 3.
Gói thầu số 39 bao gồm 10 mũi thi công, trong đó đã hoàn thành công tác thi công cọc khoan nhồi gồm: 88 cọc khoan nhồi D2000; bệ các trụ T37, T38, T39 và T40 (tương đương 10.866 m3); thi công thân tháp dưới trụ chính T38+T39 (26 đốt tương đương 7.600 m3) và hai khối K0 trụ T38, T39 (tương đương 3.000 m3).

Các mũi công tác thi công trụ cầu bắt đầu tiến hành vào tháng 5/2024, dự kiến hoàn tất chậm nhất vào 27/8/2026.
Liên danh nhà thầu đang huy động khoảng 350 kỹ sư, công nhân cùng nhiều cẩu siêu trọng lên đến 250 tấn, 350 tấn và các loại cẩu tháp để bảo đảm tiến độ.
Công nhân thi công hạng mục lắp đặt cốt thép tại trụ T38.
Tiến độ Gói thầu 39 vượt trội nhờ ứng dụng thiết bị, công nghệ nhập khẩu tiên tiến. Ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết mốc căng bó cáp dây văng là bước quan trọng, cho thấy dự án có thể hoàn thành sớm hơn kế hoạch ít nhất 6 tháng.
Gói thầu này có giá trị xây lắp hơn 1.581 tỷ đồng, thời gian thực hiện 1.440 ngày, khởi công vào tháng 6/2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027. Tuy nhiên với tiến độ thực tế, dự án có thể thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026.
Hiện tại, gói thầu số 38 - xây lắp cầu dẫn thuộc địa phận phường Phú Mỹ, TP.HCM đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng từ mố M0 đến trụ T9, trụ T21 đến T27. Hơn 160/370 dầm SuperT đã được lắp đặt, bản mặt cầu cũng dần hiện rõ hình hài.
Cầu Phước An là một trong 3 cây cầu có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam với cao độ 55 m, tương đương hai cầu Bình Khánh và Phước Khánh thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành, đảm bảo khả năng thông thuyền cho tàu thủy trọng tải 30.000 tấn chạy phía dưới.
Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối trực tiếp khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM) với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai), qua đó góp phần giảm tải áp lực cho Quốc lộ 51, cũng như rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh miền Tây đến cảng Cái Mép - Thị Vải.

