Hai tuyến đường hơn 5.000 tỷ kết nối siêu cảng Cái Mép sắp về đích

Được khởi công từ tháng 5/2018, dự án đường 991B kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51, các khu công nghiệp và trung tâm logistics trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong giai đoạn đầu năm 2026.

Dự án có tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng , chiều dài 9,73 km, trong ảnh là điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 51 đang được các đơn vị thi công hoàn thiện thảm mặt đường, lắp hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng...

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí thi công trên toàn bộ dự án khá khẩn trương với hàng chục công nhân và máy móc chia thành nhiều mũi thi công liên tục làm việc.

Tại cầu Rạch Ông cách cảng Cái Mép - Thị Vải khoảng 2 km, nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục chính, đang chờ thi công hệ thống chiếu sáng, lắp đặt dải phân cách, sơn vạch kẻ đường.

Cách đó gần 2 km, công trường thi công cầu Mỏ Nhát 2 cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện, với toàn bộ bản mặt cầu đã cơ bản hình thành, các mố và dầm chính được nối liền hai bờ.

Trên toàn tuyến có nhiều công trình cầu quy mô lớn như cầu vượt Quốc lộ 51 dài hơn 664 m; cầu Mỏ Nhát dài 766,5 m với kết cấu nhịp chính 80 + 3x120 + 80; cầu Rạch Tre dài gần 84 m; cầu Rạch Ông dài hơn 393 m, cùng hai nút giao trọng điểm kết nối với Quốc lộ 51 và đường 965.

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng tới các tuyến cao tốc liên vùng như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ven biển ĐT994, giúp TP.HCM khai thác tốt hơn "siêu cảng" này.

Trong ảnh là dự án đường Long Sơn - Cái Mép dài khoảng 3,75 km, có điểm giao với đường vào khu công nghệ dầu khí Long Sơn và điểm cuối tuyến giao với đường 991B. Theo báo cáo tiến độ mới nhất, khối lượng thi công của nhà thầu đối với dự án Long Sơn - Cái Mép đã đạt trên 70%.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, gần 1 km điểm đầu của dự án đường Long Sơn - Cái Mép, đoạn nối Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, đã cơ bản hoàn thành, với mặt đường đã được thảm nhựa, lắp dải phân cách.

Các gói thầu phần đường số 38, 40, 41, 42 và 51 cũng đã cơ bản hoàn thành nền đường, hệ thống thoát nước, xử lý nền bằng cọc xi măng đất.

Hạng mục thi công khó khăn nhất của dự án là xây dựng cầu Sông Rạng với nhiều thách thức về mặt kỹ thuật. Theo ông Nguyễn Cường Thịnh, Trưởng Tư vấn giám sát gói thầu số 39, cầu Sông Rạng là công trình cầu vòm thép bê tông cấp II, có khẩu độ tương đối lớn, trong khi công nghệ thi công phức tạp.

"Công nghệ thi công khá phức tạp, đòi hỏi phải chia làm nhiều đoạn đúc sẵn, tốn nhiều thời gian, cùng với khối lượng đà giáo thi công lên đến hơn 2.000 tấn", ông Nguyễn Cường Thịnh cho biết.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ nối liền Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải qua cây cầu dài hơn 400 m bắc qua sông Rạng.

Tuyến đường này sẽ rút ngắn quãng đường từ hạ lưu cảng Cái Mép đến Quốc lộ 51 từ 25 km xuống chỉ còn khoảng 8 km, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí vận tải và nâng cao hiệu quả logistics.

Tuyến đường sắt Chơn Thành - Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 170.000 tỷ, kết nối các khu công nghiệp ở Đồng Nai và TP.HCM đến cảng, giúp tiết kiệm trên 2 tỷ USD mỗi năm chi phí logistics.

Sau các chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ tới UBND TP.HCM, dự án đã được rà soát tổng thể và tái khởi động, dự kiến đưa vào vận hành đồng bộ trong năm nay.

